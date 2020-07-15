У ЄС підсилюють тиск на Польщу через судову реформу

Суд в Амстердамі звернувся до Європейського суду в Люксембурзі з проханням прояснити, чи можуть суттєві сумніви у незалежності польської судової системи стати відмовою для видачі до цієї країни на підставі європейського ордера на арешт. Про це в середу, 5 серпня, повідомила агенція dpa з посиланням на представника суду в Люксембурзі.

"З 2007 року незалежність польських судів і, таким чином, право на справедливий судовий розгляд - перебувають під дедалі більшим тиском", - йдеться в обґрунтуванні суду в Амстердамі.

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Приводом до звернення є сумніви у тому, чи можна Польщу вважати повною мірою правовою державою. Останнє є відображенням претензій Брюсселя до судової реформи, здійсненої нинішнім консервативним урядом країни.

Польща порушила принцип незалежності судів

У грудні 2019 року Європейський суд ухвалив, що польський закон 2017 року про відставку суддів і прокурорів порушує норми ЄС, оскільки може дозволити міністру юстиції Польщі довільно відстороняти суддів від роботи.

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Дискусія про верховенство права давно ускладнює відносини між Брюсселем і польським урядом, який очолює партія "Закон і справедливість" під головуванням Ярослава Качинського.