 Польський ″закон намордника″: німецький суд зупинив екстрадицію до Польщі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.03.2020

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Європа

Польський "закон намордника": німецький суд зупинив екстрадицію до Польщі

Судді в Німеччині зупинили екстрадицію і вирішили звільнити підозрюваного шахрая з-під варти. Вони сумніваються у справедливому процесі в Польщі через ухвалений там "закон намордника".

Вищий земельний суд у Карлсруе

Вищий земельний суд у Карлсруе

Справа була рутинною: вищий земельний суд у Карлсруе мав екстрадувати чоловіка, підозрюваного у злочині, до Польщі. Там він був оголошений у розшук як підозрюваний у шахрайстві, а німці затримали чоловіка на підставі європейського ордера. Як і тисячі інших, котрі намагаються сховатись від правосуддя в інших країнах ЄС.  

Однак з'ясувалось, що справа підозрюваного у шахрайстві чоловіка з Польщі є дещо складнішою.

Адже в січні цього року правляча у Польщі консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС) ухвалила новий закон про дисциплінарну відповідальність суддів. Він був черговим у рамках судової реформи, яку польський уряд впроваджує з 2015 року, і стосувався "особливої касти" - тобто суддів, які від початку висловлювали протест реформі. Цим законом уряд забезпечив собі більше впливу на судову владу.

Протест проти так званого закону намордника у Варшаві 11 січня 2020 року

Протест проти так званого "закону намордника" у Варшаві 11 січня 2020 року

Грошові штрафи, пониження статусу і навіть звільнення тепер загрожують у Польщі тим суддям, які оскаржують судову реформу у конституційному суді або критикують уряд. Приписи сформульовані широко і дають уряду доволі велике поле для нападів на судову владу. Експерти з конституційного права Ради Європи побачили у цьому загрозу незалежності суддів. Суддівські союзи, опозиція та Єврокомісія забили на сполох.

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А поки у Польщі розгорявся скандал, судді у південнонімецькому місті Карлсруе мали винести практичне рішення: що робити з арештованим чоловіком, який відкидає звинувачення та наполягає, що у його справі свідки давали неправдиві показання за хабарі?

Ордер на арешт скасований

Німецькі судді розпорядились перекласти польський закон про дисциплінарну відповідальність суддів. І встановили: через "велику ймовірність" порушення "права на справедливий суд" екстрадиція на даний час неприпустима. Має бути з'ясовано, чи можуть польські судді ухвалити рішення у цій справі незалежно від уряду. Німецькі судді спрямували низку запитань до польських колег та міністерства юстиції у Варшаві.

А чоловіка, якого розшукують польські правоохоронці, німецькі судді звільнили з-під варти. Коли польські органи влади нададуть відповіді на запитання німецького суду, останній остаточно встановить, чи є можливою екстрадиція підозрюваного.

Це перший випадок, коли суд у Німеччині встановив, що судова реформа у Польщі є небезпекою для справедливого судового процесу, а тому не видав підозрювану особу Польщі. І саме це рішення ставить низку запитань щодо співпраці Польщі з ЄС.

Ізоляція?

"Ми очікували такого рішення. Це наслідок нападу польських уряду і парламенту на судову незалежність", - прокоментував DW суддя Бартоломей Пржимушинський. Він є членом правління об'єднання суддів "Юстиція", яке об'єднує близько 30 відсотків польських суддів. І воно критикувало судову реформу уряду "ПіС".

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"Я однак не радію, оскільки вважаю, що підозрюваний мав би постати перед судом у Польщі. Але, на жаль, ми спостерігаємо, що польська юстиція повільно втрачає довіру в ЄС", - додав Пржимушинський.

Такої ж думки дотримується і Німецький союз суддів. "Через перебудову судової системи Польщі загрожує ізоляція у європейському правничому товаристві, - пояснює глава союзу Свен Ребен (Sven Rebehn). - Інші країни-члени ЄС мають складнощі в підтримці кримінального переслідування в країні, яка дедалі більше віддаляється від спільного розуміння принципів правової держави в ЄС".

Міністерство юстиції Польщі поки що не прокоментувало рішення німецького суду. Заступник міністра юстиції Себастіан Калета написав у Twitter тільки те, що рішення суду в Карлсруе унеможливило тільки одну екстрадицію з ЄС з майже двох тисяч за останні два роки.

"Ситуацію змінив "закон намордника"

Сумніви у незалежності польської юстиції в ЄС таки зростають. За останні два роки суди в Ірландії, Іспанії та Нідерландах уже призупиняли екстрадиції до Польщі для того, щоб ретельніше перевірити польські ордери на арешт. Утім, і справді - після кількох місяців затримки арештованих таки екстрадували до Польщі.

Польський міністр юстиції Збігнев Зьобро

Польський міністр юстиції Збігнев Зьобро

"Закон намордника" змінив ситуацію, - пояснила у розмові з DW дослідниця і активістка Анна Войчик. Вона розраховує на подальші наслідки у зв'язку з рішенням суду в Карлсруе: "Судді в ЄС зазвичай спостерігають за ситуацією в інших країнах. А німецькі суди мають вагоме значення для судів в інших країнах".

У Нідерландах, до речі, на даний час щонайменше три випадки екстрадиції до Польщі відкладені на невизначений термін. Суд ЄС у 2018 році ухвалив, що кожен суд в ЄС має у конкретному випадку перевіряти, чи допустима екстрадиція до Польщі. Практично це означає, що шляхом запитів до Польщі суди в ЄС спочатку мають з'ясувати, чи не змінювався останнім часом міністерством юстиції голова суду, який би розглядав справу екстрадованого, чи не заведені дицплінарні провадження, чи не загрожує суддям суду кримінальна відповідальність і чи немає сумнівів у свідченнях у конкретній справі.

Уряд у Польщі захищає запроваджені нові правила щодо призначення і звільнення суддів. Вони, мовляв, є такими ж, як і в інших країнах ЄС, наприклад у Німеччині, заявляє польський міністр юстиції Збігнев Зьобро. Критика з-за кордону відкидається: ніхто не може "іноземною мовою вимагати, яку систему повинна мати Польща", заявив нещодавно польський президент Анджей Дуда.

Критики ж реформи очікують рішень з Брюсселя: Єврокомісія уже відкрила кілька проваджень щодо порушення Польщею договору ЄС та оскаржила дії польського уряду в Суді ЄС. Утім, ці процедури не швидкі - нині Суд ЄС розглядає справу про інший елемент польської судової реформи, а саме створення дисциплінарних комісій для польських суддів. Новий "закон намордника" поки що Єврокомісією не оскаржувався.

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Докладно

Вищий земельний суд у Карлсруе

Чому німецький суд зупинив екстрадицію до Польщі

Судді в Німеччині зупинили екстрадицію і вирішили звільнити підозрюваного шахрая з-під варти.  

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