Перші смерті на кордоні Білорусі й ЄС загострили міграційну кризу

Уранці понеділка, 20 вересня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрівся з представниками польської прикордонної служби, щоб розібратися в обставинах трагедії, що сталася минулих вихідних на польсько-білоруському кордоні. Тоді на прикордонній з Білоруссю території Польщі загинули три людини - біженці, які прибули з території Білорусі, ймовірно, навіть із самого Мінська. Таким чином, міграційна криза на східному кордоні ЄС принесла перші людські жертви.

Багато питань ще належить з'ясувати на місцях. "Ми не знаємо особи цих людей, ми не знаємо, ким вони були, але зробимо все можливе, щоб вони не залишилися невідомими", - пообіцяв Моравецький після зустрічі. Загиблі стали жертвами переохолодження та виснаження, додав прем'єр-міністр Польщі. Поки немає жодної додаткової інформації про їхню долю, але, з огляду на дедалі гіршу ситуацію навколо нелегальної імміграції на польсько-білоруському кордоні, відразу було очевидно, що загиблі були мігрантами.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, один із загиблих був іракцем. Як стверджують журналісти, його разом з двома іншими чоловіками виявили на польській території в більш ніж десяти кілометрах від литовського кордону збирачі грибів. Ті негайно викликали швидку допомогу, але мігрант помер на місці, а його товариші були доставлені в лікарню у "відносно доброму стані", повідомив один з лікарів у коментарі телекомпанії TVN24.

Польські прикордонники охороняють ділянуку польсько-білоруського кордону

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський розповів про двох попутників загиблого, які повідомили, що всі вони прибули до Мінська в середині вересня і мали бути вивезені до Німеччини за 2,5 тисячі доларів США з кожного. За його словами, після того як їх висадили в Польщі, вони заблукали в лісі й хотіли знайти дорогу назад до Мінська - але білоруські прикордонники змусили їх повернутися до польського кордону.

Наркотики для мігрантів?

Після чергової спроби повернутися до Мінська їх знову доставили до литовського кордону в складі групи з близько 20 осіб, а неподалік від прикордонного трикутника вони знову перейшли на польську територію. Є дані, що чоловік, який згодом помер, поводився досить дивно. Його попутники підозрювали, що він був під впливом наркотиків.

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Голова прикордонної служби Польщі Томаш Прага, заявив, що обставини одночасної смерті одразу кількох людей будуть ретельно розслідуванні. Залишилося дочекатися результатів. Крім того, міністр внутрішніх справ Польщі зазначив, що докази ще належить перевірити, але двоє попутників загиблого сказали, що білоруський прикордонник дав йому якусь таблетку на випадок, якщо той замерзне. Тепер усе це має прояснити розтин.

Одна мертва жінка в Білорусі?

Про двох інших загиблих майже нічого не відомо. Томаш Прага також зазначив, що троє загиблих на польській землі були не єдиними жертвами за минулі вихідні. За його даними, польські прикордонники виявили групу мігрантів з білоруського боку кордону, а також жінку, що лежала на землі поруч з ними. Влада Білорусі відреагувала лише згодом на неодноразові запити з польського боку щодо цього випадку. У Мінську стверджують, що жінка незаконно в'їхала в Білорусь з Польщі.

Польські прикордонники встановлюють паркан на кордоні з Білоруссю

Крім того, польські чиновники повідомляють і про інші інциденти. Приміром, вони виявили вагітну жінку з 13 дітьми, які нібито не були її власними. Деякі з неповнолітніх були заражені коронавірусом і госпіталізовані. Ще одну групу з восьми мігрантів врятували з болота. Речниця польської прикордонної служби зазначила у вихідні, що в рятувальній операції брали участь не тільки прикордонники, а й військові, пожежники, поліцейські й вертоліт рятувальної служби.

Контролюється Москвою?

Нині польський уряд дедалі виразніше говорить про "організовані дії (білоруського правителя. - Ред.) Лукашенка" з метою дестабілізації польсько-білоруського кордону. За даними польської влади, з початку вересня було зафіксовано чотири тисячі незаконних спроб перетнути кордону. А за весь серпень їх було понад три тисячі - це більше, ніж за весь 2020 рік.

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"Ми маємо справу з масштабно організованою операцією, яка добре контролюється в Мінську і в Москві", - заявив керівник польського уряду Моравецький. Він послався на записи з камер відеоспостереження і безпілотників, на підставі яких можна "з абсолютною впевненістю" сказати, що мігранти переправлялися до польського кордону за участю білоруських прикордонників.

Очільник польського уряду Матеуш Моравецький

"Ми знаємо, що ці дії контролюються з Москви", - заявив Моравецький, додавши, що десятки тисяч людей доставляли в Білорусь, щоб потім вивезти на польсько-білоруський кордон. Польський кордон буде посилено "додатковими заходами безпеки", а надзвичайний стан, оголошений на початку вересня на кордоні з Білоруссю, також потрібен у цілях безпеки. "Ми не дозволимо шантажувати себе й будемо охороняти кордон ще краще", - заявив Моравецький. Тут ідеться не тільки про безпеку Польщі, а й усього ЄС, додав він.

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У Варшаві вказують також на запроваджений Білоруссю минулого тижня безвізовий режим з Йорданією, Єгиптом, Пакистаном і ПАР, що може додатково погіршити ситуацію. За словами міністра внутрішніх справ Маріуша Камінського, це може призвести до того, що на східному кордоні Польщі з'явиться ще більше мігрантів. "Це говорить про те, що інша сторона, можливо, вирішила протягти цю кризу ще на кілька місяців", - сказав Камінські.

Чи буде подовжено надзвичайний стан?

Надзвичайний стан, що діє тепер в прикордонній зоні, було оголошено на 30 днів і він поширюється на 183 населених пункти в регіоні. Відтоді навіть журналісти не можуть отримати повне уявлення про ситуацію на місцях і проводити звідти незалежні репортажі.

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У відповідь на пропозицію журналіста все-таки дозволити представникам ЗМІ виконувати свою роботу на місці, щоб їм не доводилося покладатися на повідомлення і фотографії, наприклад, з білоруського боку, міністр внутрішніх справ Польщі заявив: "Не розумію, чому ви думаєте, що в дуже вузькій прикордонній смузі мають перебувати десятки журналістів, і саме в такий складний і небезпечний момент, коли озброєні військові з обох сторін виконують свої обов'язки".

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На його думку, репортаж "з відстані в кілометр" - це не незручність, а питання раціональності й відповідальності. Однак не тільки представники ЗМІ, а й гуманітарні організації нарікають, що вони майже позбавлені змоги стежити за долею мігрантів і вже не можуть допомогти постраждалим.

Ситуація мігрантів навряд чи стане легшою з подальшим пониженням температури повітря. У східній частині Польщі температура вночі подекуди опускається до трьох градусів за Цельсієм. У найближчі кілька днів польський уряд вирішить, чи подовжувати надзвичайний стан. Поки що все вказує на те, що його таки подовжать.