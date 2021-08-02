 Лукашенко доручив закрити ″кожен метр″ білоруського кордону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2021

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Лукашенко доручив закрити "кожен метр" білоруського кордону

Олександр Лукашенко наказав силовикам повністю закрити державний кордон, щоб Литва не могла повертати нелегальних мігрантів, які прибули з Білорусі.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовикам країни посилити охорону державного кордону. Таку заяву правителя Білорусі Олександра Лукашенка поширило білоруська державна інформагенція БЕЛТА у четвер, 5 серпня.  

"З сьогоднішнього дня жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, чи то з півдня, чи з заходу, ступити не повинна, - заявив білоруський президент. - Закрийте кожен метр кордону". Лукашенко припустив, що сусідні країни можуть почати "реалізовувати тактику видворення людей, яких вони туди покликали", агенція уточнює, що маються на увазі нелегальні мігранти. "Тому нехай думають. Ми їх попередили, а вони нехай думають", - наголосив очільник Білорусі.

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За його словами, останні події на західних кордонах Білорусі, перш за все з Литвою і навіть Польщею, "щонайменше насторожують". На його думку, ці країни "повернулися до давно апробованої тактики - шантажу, тиску" та "вже дійшли до силових погроз". Одна із погроз, за словами Лукашенка, полягає в тому, що нібито нелегальних мігрантів будуть концентрувати в офіційних пунктах пропуску і "під загрозою зброї видавлювати на територію Білорусі". При цьому очільник Білорусі наголосив, що "такі дії суміжної сторони, якщо це станеться, загрожуватимуть конфліктом".

Як повідомлялось, 3 серпня литовські прикордонники почали повертати нелегальних мігрантів, які прибували з Білорусі. Такі повноваження прикордонники отримали на підставі розпорядження, виданого главою МВС Литви Агне Білотайте. За даними Вільнюса, цього року через кордон з Білоруссю в країну потрапили понад 4 тисячі нелегальних мігрантів.

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