Олександр Лукашенко - білоруський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають запиту "Олександр Лукашенко".

Білоруський політик Олександр Лукашенко вперше обійняв президентську посаду в 1994 році. До влади він прийшов з проросійськими та лівими гаслами, а також обіцянками побороти корупцію. Внаслідок референдуму 2004-го року до конституції Білорусі були внесені зміни, які зняли обмеження кількості разів перебування на президентській посаді однієї людини. Це дало змогу Лукашенкові балотуватись на третій та подальші терміни. Лукашенко фактично одноосібно править Білоруссю, роль парламенту зведена до мінімуму. Після президентських виборів 2020 року опозиція звинуватила Лукашенка в маніпуляціях під час підрахунку голосів. В країні розпочалися багатотижневі масові протести та страйки, які супроводжувалися застосуванням грубої сили відносно демонстрантів з боку правоохоронців. 23 вересня 2020 року Лукашенко провів таємну інавгурацію, під час якої сам себе оголосив президентом. Глави держав і урядів країн ЄС не визнали офіційні результати виборів президента Білорусі 2020 року.