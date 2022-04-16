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Олександр Лукашенко - білоруський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають запиту "Олександр Лукашенко".
Білоруський політик Олександр Лукашенко вперше обійняв президентську посаду в 1994 році. До влади він прийшов з проросійськими та лівими гаслами, а також обіцянками побороти корупцію. Внаслідок референдуму 2004-го року до конституції Білорусі були внесені зміни, які зняли обмеження кількості разів перебування на президентській посаді однієї людини. Це дало змогу Лукашенкові балотуватись на третій та подальші терміни. Лукашенко фактично одноосібно править Білоруссю, роль парламенту зведена до мінімуму. Після президентських виборів 2020 року опозиція звинуватила Лукашенка в маніпуляціях під час підрахунку голосів. В країні розпочалися багатотижневі масові протести та страйки, які супроводжувалися застосуванням грубої сили відносно демонстрантів з боку правоохоронців. 23 вересня 2020 року Лукашенко провів таємну інавгурацію, під час якої сам себе оголосив президентом. Глави держав і урядів країн ЄС не визнали офіційні результати виборів президента Білорусі 2020 року.
Уповільнити просування та постачання російської армії - таку мету переслідують "рейкові партизани" у Білорусі. До пошуку причетних до диверсій долучився КДБ. DW поспілкувалася про "рейкову війну" з представником ініціативи "Рабочы Рух".
В українському селі Залав'я, що за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю, жителі побоюються не лише російського вторгнення, а й приходу білоруських військ. Селяни готують до найгіршого — переобладнують льохи під бомбосховища, а з підручних засобів майструють саморобні бронежилети.
Міжнародна спільнота засудила режим Олександра Лукашенка за сприяння у вторгненні Росії в Україну, адже запуски російських ракет здійснювали і з території Білорусі. Тим часом білоруська опозиція оголосила антивоєнну мобілізацію білорусів, які здебільшого проти участі Білорусі у війні РФ проти України.