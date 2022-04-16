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Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко - білоруський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають запиту "Олександр Лукашенко".

Білоруський політик Олександр Лукашенко вперше обійняв президентську посаду в 1994 році. До влади він прийшов з проросійськими та лівими гаслами, а також обіцянками побороти корупцію. Внаслідок референдуму 2004-го року до конституції Білорусі були внесені зміни, які зняли обмеження кількості разів перебування на президентській посаді однієї людини. Це дало змогу Лукашенкові балотуватись на третій та подальші терміни. Лукашенко фактично одноосібно править Білоруссю, роль парламенту зведена до мінімуму. Після президентських виборів 2020 року опозиція звинуватила Лукашенка в маніпуляціях під час підрахунку голосів. В країні розпочалися багатотижневі масові протести та страйки, які супроводжувалися застосуванням грубої сили відносно демонстрантів з боку правоохоронців. 23 вересня 2020 року Лукашенко провів таємну інавгурацію, під час якої сам себе оголосив президентом. Глави держав і урядів країн ЄС не визнали офіційні результати виборів президента Білорусі 2020 року.

Що відомо про диверсії на білоруській залізниці через війну в Україні (16.04.2022) 16.04.2022

Уповільнити просування та постачання російської армії - таку мету переслідують "рейкові партизани" у Білорусі. До пошуку причетних до диверсій долучився КДБ. DW поспілкувалася про "рейкову війну" з представником ініціативи "Рабочы Рух".
Як у Білорусі збирають дані про мародерів та війська РФ

Як у Білорусі збирають дані про мародерів та війська РФ 12.04.2022

Активіст і блогер Антон Мотолько розповів DW про пересування військової техніки РФ у Білорусі та мародерство російських військових.
Коментар: Зеленський забув, що білоруси не обирали Лукашенка

Коментар: Зеленський забув, що білоруси не обирали Лукашенка 30.03.2022

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам. У розмові, що тривала півтори години, згадали і Білорусь - але так, що у частини білорусів це викликало обурення, вважає Саша Романова.

Українське село готується до вторгнення з Білорусі (26.03.2022) 26.03.2022

В українському селі Залав'я, що за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю, жителі побоюються не лише російського вторгнення, а й приходу білоруських військ. Селяни готують до найгіршого — переобладнують льохи під бомбосховища, а з підручних засобів майструють саморобні бронежилети.
Білорусь заявляє, що ЧАЕС під напругою - Енергоатом заперечує

Білорусь заявляє, що ЧАЕС під напругою - "Енергоатом" заперечує 10.03.2022

Республіка Білорусь заявляє, що під'єднала Чорнобильську атомну електростанцію (ЧАЕС) до електрики за допомогою підстанції в білоруському Мозирі. Український "Енергоатом" заперечує.
Тихановська: Частково окупація Білорусі вже відбулася

Тихановська: Частково окупація Білорусі вже відбулася 09.03.2022

В інтерв'ю DW лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла про бесіду із главою МЗС ФРН, про заходи підтримки білорусів, а також закликала розрізняти Білорусь і режим Лукашенка.
За що білоруські добровольці воюють в Україні

За що білоруські добровольці воюють в Україні 08.03.2022

В Україні створено білоруську роту територіальної оборони. Чому білоруси йдуть на війну у сусідній країні? DW поговорила із кількома добровольцями.

Роль Білорусі у війні РФ проти України: Лукашенко - за, білоруси - проти? (05.03.2022) 05.03.2022

Міжнародна спільнота засудила режим Олександра Лукашенка за сприяння у вторгненні Росії в Україну, адже запуски російських ракет здійснювали і з території Білорусі. Тим часом білоруська опозиція оголосила антивоєнну мобілізацію білорусів, які здебільшого проти участі Білорусі у війні РФ проти України.
ЄС запровадить санкції щодо 22 білоруських військових

ЄС запровадить санкції щодо 22 білоруських військових 02.03.2022

Офіційні особи білоруської армії потрапили під санкції за участь в російській агресії щодо України.

Білоруська влада заявляє про успіх референдуму щодо поправок до конституції

Білоруська влада заявляє про успіх "референдуму" щодо поправок до конституції 28.02.2022

Як заявляє ЦВК Білорусі, на "референдумі" громадяни підтримали зміни до конституції. За даними режиму, "за" проголосували понад 65 відсотків виборців. Голосування не визнають опозиція і міжнародна спільнота.
Лукашенко: План захисту Білорусі розроблено, буде більше зброї з РФ

Лукашенко: "План захисту" Білорусі розроблено, буде більше зброї з РФ 27.02.2022

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що найближчим часом узгодить з російським президентом Володимиром Путіним розміщення додаткового контингенту техніки з РФ на території країни.
США запровадили санкції проти Білорусі за сприяння вторгненню РФ в Україну

США запровадили санкції проти Білорусі за сприяння вторгненню РФ в Україну 25.02.2022

Під обмеження Мінфіну США підпали 24 фізичні та юридичні особи, включно з міністром оборони Віктором Хреніним, через підтримку Мінськом російської агресії проти України.
Лукашенко заперечує участь військ Білорусі у нападі РФ на Україну

Лукашенко заперечує участь військ Білорусі у нападі РФ на Україну 24.02.2022

Лукашенко повідомив, що після навчань начебто сам запропонував Путіну залишити війська РФ на території Білорусі. Однак він заперечує участь білоруської армії у масованій атаці російських підрозділів на Україну.
Лукашенко погрожує розміщенням у Білорусі ядерної зброї

Лукашенко погрожує розміщенням у Білорусі ядерної зброї 17.02.2022

Правитель Білорусі обумовлює це рішення нібито загрозами з боку Заходу. Крім того, Олександр Лукашенко заявив про готовність визнати самопроголошені "республіки" на Сході України.
Білорусь запевняє Україну у відсутності загроз

Білорусь запевняє Україну у відсутності загроз 14.02.2022

Під час телефонної розмови міністри оборони Білорусі та України запевнили у відсутності загроз з обох боків. Також вони домовилися про двосторонній візит аташе з питань оборони на військові навчання.

Що думають білоруси про військове зближення Мінська з Москвою?

Що думають білоруси про військове зближення Мінська з Москвою? 11.02.2022

Зі "східноєвропейської Швейцарії" Білорусь перетворюється на російський плацдарм для можливого вторгнення в Україну. Як військове зближення Мінська та Москви може вплинути на настрої білорусів?
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