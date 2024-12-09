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ПолітикаБілорусь

У Білорусі повідомляють про звільнення 29 політв'язнів

Олена Перепадя
9 грудня 2024 р.

Імена звільнених правозахисники наразі не називають, піклуючись про їхню безпеку. У Лукашенка заявили, що ці люди покаялися щодо вчинення екстремістських злочинів.

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Затримання протестувальників у Білорусі під час протестів у 2020 році
Затримання протестувальників у Білорусі під час протестів у 2020 роціФото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

У Білорусі правитель Олександр Лукашенко у понеділок, 9 грудня підписав указ про помилування 29 політичних в'язнів. У поширеній офіційній заяві ідеться про те, що звільненими будуть 11 жінок та 18 чоловіків, серед них шестеро молодші 25 років, троє пенсіонерів, двоє людей з інвалідністю, 15 мають хронічні захворювання.

Як стверджується в офіційному пропагандистському повідомленні, усі "29 осіб, які скоїли злочини екстремістської спрямованості, шкодують про вчинене і звернулися з проханням про помилування" до Лукашенка. Імена звільнених не називаються.

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Правозахисники: 1283 політичні в'язні ще заґратовані

Правозахисний центр "Вясна" також не називає імена звільнених політичних в'язнів, але пов'язує це з підтриманням інформаційної тиші задля безпеки людей, які виходять на свободу. За даними центру, станом на 9 грудня у Білорусі визнані політичними в'язнями і перебувають в ув'язненні 1283 людини.

Лукашенко керує країною диктаторськими методами з 1994 року, підтримуючи тісний союз з Росією. Після президентських виборів 2020 року, результати яких на Заході вважають сфальсифікованими, у країні відбулися масові протести, які були жорстоко придушені владою із застосуванням сили та масовими затриманнями. Тільки перші ж дні акцій, за даними МВС, по всій країні затримали майже сім тисяч людей, щонайменше двоє загинули. Згодом багато хто із затриманих під час протестів білорусів розповідав про тортури та нелюдські умови утримання їх у СІЗО.  

26 січня 2025 року у Білорусі знову відбудуться "вибори", Лукашенко балотується на них. З червня цього року він звільнив 207 політичних ув'язнених. Є припущення, що він може звільнити й відому опозиційну активістку Марію Колєснікову. Після місяців невизначеності щодо її долі в середині листопада було підтверджено, що вона досі жива. Тоді Лукашенко наполягав, що вона має подати прохання про помилування, перш ніж вирішуватиметься питання про її звільнення.

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