Що буде в Білорусі, якщо помре Лукашенко

На тлі розмов про можливу хворобу Олександра Лукашенка, експерти обговорюють, що відбуватиметься в країні в разі його раптової смерті, і називають сценарії передання влади в Білорусі.
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9 травня 2023 року білоруський правитель Олександр Лукашенко взяв участь у параді в Москві з нагоди Дня Перемоги, де було помітно його погане самопочуття. Цього ж дня Лукашенко вперше не виступив із промовою на урочистостях у Мінську - його замінив міністр оборони. Це стало причиною розмов про можливу хворобу Лукашенка. Що станеться, якщо він раптово помре? Якою буде в цьому випадку зміна влади? Чи готує Лукашенко наступника і чи скористається шансом Світлана Тихановська?
Що говорить закон?
Згідно з білоруським законодавством, у разі смерті президента є два сценарії того, що відбуватиметься далі. Якщо глава держави помер з природних причин, то до нових виборів його обов'язки виконуватиме спікер верхньої палати парламенту. Наразі цю посаду обіймає Наталія Кочанова. Її політична кар'єра почалася 16 років тому з посади мера Новополоцька, згодом вона стала єдиною віцепрем'єркою у білоруському уряді, очолювала адміністрацію президента і була помічницею Лукашенка по Мінську. Усі ці роки вона незмінно демонструє лояльність президенту.
До речі, у Конституції РБ 1994 року прописано, що виконувачем обов'язків президента має бути голова нижньої палати парламенту, у Конституції 1996 року - прем'єр-міністр, останні зміни внесли 2022-го на тлі найгострішої політичної кризи. За першим сценарієм нові вибори відбудуться максимум через 70 днів після смерті президента.
Якщо президент помирає насильницькою смертю, то в країні негайно оголошується надзвичайний або воєнний стан. Ця норма з'явилася в Конституції РБ лише торік. Під час надзвичайного стану обмежать пересування громадян, на вулицях побільшає силовиків, мітинги і страйки опиняться під забороною. Якщо запровадять воєнний стан, встановлять комендантську годину, військовозобов'язані не зможуть нікуди виїхати. Влада до обрання нового президента переходить до Ради безпеки. Ця зміна теж з'явилася торік. І в цьому випадку Олександра Лукашенка замінить Наталія Кочанова. Усі чиновники зобов'язані виконувати рішення Радбезу, зокрема і його держсекретар. Цю посаду зараз обіймає Олександр Вольфович, він народився в Росії, що забороняє йому балотуватися в президенти.
Термінів для нових виборів у разі другого сценарію немає, під час надзвичайного і воєнного станів не може проводитися голосування. І якщо надзвичайний стан може тривати максимум місяць, то для воєнного стану обмежень немає. Тож перехідний період за бажання влади може затягнутися на роки.
Старший науковий співробітник Центру нових ідей Павло Мацукевич вважає, що у Лукашенка склався план на випадок його смерті, однак не варто розглядати Кочанову як наступницю, хоча вона й користується надзвичайною довірою.
"Кочанова має забезпечити передачу влади наступному політику, якого оголосять переможцем на виборах, - вважає Мацукевич. - Цією людиною може бути старший син Лукашенка (Віктор. - Ред.), який користується безумовним авторитетом у владі, нехай і непублічним. Тільки це, за логікою Олександра Лукашенка, гарантує безпеку його сім'ї".
При цьому експерт зазначає, що Росія може визначити іншого наступника - наприклад, прем'єр-міністра. Романа Головченка називають "людиною Віктора Лукашенка". Він добре зарекомендував себе в Москві, до цього очолював військово-промисловий комітет, тому не чужа для силовиків людина, також має зв'язки на Сході - був послом в ОАЕ.
Чи може стати наступником виходець із силового блоку? Координатор експертної мережі "Наша думка" Вадим Можейко слабо оцінює їхні шанси. "У білоруських силовиків є фізична влада, але самі чиновники не захочуть такого правителя, тому що бояться репресій, - каже співрозмовник. - Смерть Сталіна - гарна ілюстрація, як у таких випадках номенклатура об'єднується проти чекістів".
Крім того, зазначає Можейко, серед білоруських силовиків немає єдності - на цьому завжди була вибудувана політика Лукашенка, який панічно боїться змов.
Світлана Тихановська припускає, що після смерті Лукашенка серед його еліти почнеться справжнісінька боротьба: "Якщо його не буде, то весь вплив цієї "еліти" буде дуже крихким - а амбіції величезні. Саме в цей момент мають бути призначені нові вибори - для подолання політичної кризи і приборкання зростання розколу в країні". Політикиня зазначила, що демсили розробили стратегію на перехідний період, проте поки що її не опубліковано.
"Ідеального плану бути не може, це все ж таки буде безпрецедентний випадок для Білорусі, - вважає Можейко. - Найважливіше - вчасно відчути момент. Якщо занадто рано повернутися в Білорусь, можна опинитися у в'язниці. Якщо занадто пізно, все вже буде вирішено".
Водночас експерт зазначає, що навіть ті політики, які перебувають в ув'язненні і не можуть зараз розробляти плани, мають високі шанси на участь у зміні країни. "Вони користуються великою повагою в очах супротивників Лукашенка, тож цілком можуть виявитися підходящими фігурами на пост глави держави", - вважає співрозмовник.