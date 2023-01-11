У Білорусі створюють аналог ПВК "Вагнера"?

Приватне охоронне підприємство "ГардСервіс", якому Олександр Лукашенко дозволив мати вогнепальну зброю, готується до участі у війні в Україні? DW зібрала інформацію про це.

Білоруське охоронне підприємство "ГардСервіс", єдине, якому указом правителя Олександра Лукашенка дозволено мати вогнепальну зброю, у рази збільшило чисельність працівників і готується до участі у військових діях. Про це DW розповів представник Об'єднаного перехідного кабінету опозиціонерки в екзилі Світлани Тихановської з оборони й нацбезпеки Валерій Сахащик. За його інформацією, персонал "ГардСервіс" тренується вже кілька місяців.

Можуть застосовуватися в диверсійно-розвідувальних групах

Валерій Сахащик вважає, що персонал "ГардСервіс" готують до участі в бойових діях, вишкіл проводять на кількох білоруських полігонах. "Я знаю, що офіцери 5-ї бригади спецпризначенців (базується в Мар'їній Гірці Мінської області - Ред.) тренують працівників "ГардСервіс" на своєму полігоні. Крім того, компанія забрала собі базу колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо", там також відбуваються активні дії", - каже представник Об'єднаного перехідного кабінету.

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За його словами, за останній час значно зросла чисельність працівників. Сахащик припускає, що нині їх може бути понад тисячу осіб: "Підготовка і набір кадрів тривають уже кілька місяців. Персонал збільшили офіцерами, прапорщиками, сержантами й солдатами, які служили в силах спеціальних операцій і в спецпідрозділах силових відомств Білорусі".

Співрозмовник DW вважає, що працівників "ГардСервіс" можуть використовувати в диверсійно-розвідувальних групах, а далі для штурмів як найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". Раніше Валерій Сахащик запевняв , що в "ГардСервіс" російський президент Володимир Путін "інвестував дуже серйозну суму" і створює з неї "білоруський аналог Вагнера".

До Мінська прилітали російські найманці?

Тим часом улітку 2022 року в незалежних ЗМІ з'явилася інформація від анонімного працівника "ГардСервіс", який стверджував, що наприкінці липня-серпня до Мінська для навчання співробітників приватного охоронного підприємства прибули найманці з ПВК "Вагнера". Джерело зазначало, що в "ГардСервісі" на той момент налічувалося близько пів тисячі осіб і що, за чутками, працівникам обіцяли відрядження і в майбутньому зарплату в 10 тисяч білоруських рублів (близько 3700 євро в еквіваленті).

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"З'явилася якась людина, яка почала розсилати різним ЗМІ розповіді про те, як співробітників "ГардСервіс" тренують співробітники з ПВК "Вагнера". На підтвердження вона надсилала своє посвідчення, де були замазані фото, ім'я та прізвище. Ідентифікувати цю людину було неможливо, як і те, наскільки правдиву інформацію вона надавала", - зазначає журналіст Білоруського розслідувального центру Олексій Карпеко. Він займався двома розслідуваннями стосовно охоронного підприємства.

Що відомо про "ГардСервіс"?

Приватне охоронне підприємство "ГардСервіс" з'явилося в Білорусі у червні 2020 року. Тоді ж Олександр Лукашенко особистим указом дозволив його працівникам носити, зберігати й застосовувати службову і цивільну зброю, а також спеціальні засоби й фізичну силу "в порядку, встановленому законом для воєнізованої охорони". Такі привілеї компанія отримала невипадково. За словами Олексія Карпека, "ГардСервіс" створили на базі приватної компанії "Глобалкастом-менеджмент", однією з власників якої була цивільна дружина тодішнього голови Управління справами президента Білорусі Віктора Шеймана.

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"Ймовірно, перед президентськими виборами знадобилася приватна структура на випадок не найсприятливішого сценарію для Лукашенка. У приватне охоронне підприємство набирали ветеранів різних силових структур", - розповідає журналіст. Приміром, компанію очолив колишній військовослужбовець бригади спеціального призначення, директор з безпеки ТОВ "Белгеопошук", що займалося геологорозвідкою в центральній Азії та в Африці, Євген Чанов.

Співрозмовник DW також звертає увагу на високий рівень секретності в "ГардСервіс", потрапити туди можуть тільки "перевірені" люди. "Я знаю кілька колишніх силовиків, які намагалися туди влаштуватися, але їх проігнорували - потрібен певний бекграунд", - каже Карпеко.

Попри це журналісту вдалося з'ясувати, що підприємству віддали в розпорядження центр спеціальної підготовки, де раніше тренувалися спецпризначенці з Білорусі та інших країн, здебільшого африканських і південноамериканських. А 2021 року білоруське МВС опублікувало списки зброї, яку має "ГардСервіс". У списку, зокрема, пістолети, автомати, снайперські рушниці.

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