Що відомо про білорусів, які воюють в Україні на боці Росії

Наприкінці травня Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України повідомило, що у Білорусі ховають військових, які підписали контракти з російськими приватними військовими компаніями (ПВК) та брали участь у війні проти України на боці Росії. Як стверджувалося, похорон контрактників пройшов у Мар'їній Горці (Мінська область) та Осиповичах (Могильовська область). Імена загиблих не називалися.

Тим часом Служба безпеки України (СБУ) заявила, що двоє уродженців Білорусі з російської ПВК "Вагнер" підозрюються у злочинах проти мирного населення у Київській області. Що відомо про білорусів, які воюють на боці РФ?

П'ять уродженців Білорусі загинули, воюючи на боці Росії

1 червня видання "Радіо Свобода" опублікувало повідомлення про п'ятьох загиблих уродженців Білорусі, які воювали в Україні на боці Росії. Троє - Павло Євглевський (51 рік), Петро Лузанов (33 роки) та Ілля Курналєв (21 рік) - жили в Донецьку. Відомо також, що Євглевський командував батальйоном так званої "народної міліції ДНР", а Лузанов служив у військовій частині 08805 у Донецьку. Ще один загиблий етнічний білорус, Владислав Чернов (25 років), жив у Тамбовській області Росії та служив у збройних силах РФ за контрактом.

Уламки збитого в Україні російського літака, 21 квітня 2022 року

Як повідомляли ЗМІ, 12 травня над українським містом Попасна (Луганська область) було збито літак полковника авіації Білорусі у відставці Миколи Маркова. 63-річний відставник служив за контрактом в одній із російських ПВК. Маркова поховали 17 травня у місті Ліда (Гродненська область Білорусі).

Офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації від білоруської влади досі не було, про це нічого не пишуть і державні ЗМІ. Своєю чергою, об'єднання колишніх білоруських силовиків ByPol ​​стверджує, що має дані про участь у бойових діях на боці Росії 55-річного білоруського генерал-майора Олександра Карєва. У збройних силах Білорусі він обіймав посаду заступника командувача ВПС та ППО, а наприкінці 2021 року був звільнений у запас за вислугою років. Якихось доказів участі Карєва у війні в Україні ByPol ​​не наводить.

Двох білорусів із ПВК "Вагнер" звинувачують у воєнних злочинах

Про білорусів, які воюють в Україні у складі російської ПВК, нещодавно повідомляла СБУ у зв'язку з розслідуванням злочинів проти мирного населення у Київській області. СБУ стверджує, що встановила особи восьми підозрюваних, п'ятеро з них - військовослужбовці з РФ, троє - бійці ПВК "Вагнера". Серед них вихідці з Білорусі Олександр Ступницький та Сергій Сазанов.

Їм інкримінується 14 епізодів: вбивство цивільних осіб, обстріл та знищення житлових будинків, тортури та незаконне утримання людей у ​​підвалах без їжі та води, викрадення майна. У тому числі йдеться про вбивство старости села Мотижин Ольги Сухенко та її родини.

Влада РФ заперечує як саме існування в країні приватних військових компаній, так і їхню участь у війні в Україні. "В Україні нічого подібного не спостерігається, лише величезна кількість найманців із західних країн. Думаю, що розмови про наявність "Вагнера" ​​в Україні зумовлені саме бажанням відвернути увагу від того, що роблять наші західні колеги", - пояснив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset.

Тим часом різні розслідувачі неодноразово вказували, що російські ПВК останнім часом активно вербують найманців. "Для того, щоб збільшити кількість бійців, потрібні і "вагнерівці", і південні осетини, і кадирівці", - зазначає аналітик російської Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

Що відомо про білорусів із ПВК "Вагнера"?

Про зв'язки білорусів із ПВК "Вагнера" відомо давно. Ще у 2018-2019 роках СБУ повідомляла про 11 "вагнерівців" з білоруським паспортом, зокрема про Олександра Ступницького та Сергія Сазанова, яких зараз підозрюють у воєнних злочинах у Київській області.

Білоруський журналіст Ігор Ілляш

"ПВК - це найзакритіша частина історії, що стосується участі білорусів у війні на Донбасі та інших конфліктах на боці Росії. "Вагнерівці", інформація про яких з'являлася в публічному просторі, в основному, професійні військові чи силовики, багато з них десятиліттями служили у правоохоронних органах. Той самий Сазанов, який зараз засвітився в звинуваченнях СБУ, 17 років прослужив у правоохоронній системі", - вказує в розмові з DW один із автор книжки "Білоруський Донбас", журналіст Ігор Ілляш.

Читайте також: Як Білорусь відповідатиме за участь у війні в Україні

Він зазначає, що є безліч доказів того, що бійці ПВК "Вагнер" відкрито приїжджали до Білорусі, відвідували родичів, жили в країні і, попри всі заяви білоруських спецслужб та правоохоронних органів, у них не було жодних проблем із законом.

Білоруси з ПВК "Вагнер" могли б сидіти у в'язниці

"Важливо зазначити, що двоє бійців ПВК "Вагнер" - Олександр Ступницький та Сергій Сазанов, яких зараз підозрюють у злочинах, скоєних у Київській області, жили або часто приїжджали до Білорусі вже після того, як стали найманцями. Більше того, за моїми даними, Ступницький міняв паспорт у Білорусі вже навіть після того, як у 2018 році засвітився у доповіді СБУ. Якби білоруські спецслужби не заплющували на все це очі, ці люди могли б зараз бути за ґратами в Білорусі, а не вчиняти злочини в Україні", - упевнений Ілляш.

Наскільки відомо, жодної кримінальної справи за найманство стосовно білорусів, пов'язаних із ПВК "Вагнер", не порушено. Жодних коментарів білоруської влади щодо причетності громадян країни до воєнних злочинів в Україні також не було.

Читайте також: За що білоруські добровольці воюють в Україні

Водночас кримінальні справи порушують проти білорусів, які воюють на боці Збройних сил України. Ще в березні 2022 року заступник начальника головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією МВС Михайло Бедункевич розповів, що 50 людей звинувачують у "співучасті у збройному конфлікті на території зарубіжної держави".