Євген Пригожин вимагає в суді видалити заяву ЄС про його зв'язок з ПВК Вагнера

Російський бізнесмен Євген Пригожин, якого в незалежних російських ЗМІ називають "кухарем Путіна", звернувся до суду ЄС з вимогою видалити текст з обґрунтуванням внесення його імені до переліку європейських санкцій як спонсора приватної військової компанії (ПВК) Вагнера. Про це у суботу, 12 лютого, повідомляє агенція Інтерфакс.

Йдеться про санкції проти ПВК Вагнера, що були запроваджені Радою ЄС 13 грудня 2021 року.

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У заяві оприлюдненій компанією Пригожина "Конкорд" текст з обґрунтуванням санкцій називають "голослівним", зокрема у частині, де йдеться про те, що ПВК фінансує Євген Пригожин.

"Євген Вікторович завжди спростовував і спростовує будь-який зв'язок між ним та будь-якими воєнізованими або напіввоєнними структурами. І як неодноразово було доведено у російських судах, будь-які звинувачення про наявність таких зв'язків - це наклеп", - йдеться у заяві "Конкорда".

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Хто такий Євген Пригожин

Євгена Пригожина пов'язують з ПВК Вагнера, найманці якої, за свідченнями з багатьох джерел, воювали, зокрема, на Сході України, у Сирії, Центрально-Африканській республіці та в Судані.

Нагадаємо, у грудні 2021 року рада ЄС запровадила санкції проти ПВК Вагнера, а також пов'язаних з нею восьми фізичних осіб і трьох компаній.

У вересні 2020 року США наклали санкції на сім компанії і сімох фізичних осіб, які, за даними Вашингтона, беруть "безпосередню участь у просуванні операцій" в інтересах Євгена Пригожина в ЦАР, "сприяють діяльності ФСБ або беруть участь у діяльності із ухилення від санкцій".