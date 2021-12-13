 Євген Пригожин вимагає в суді видалити заяву ЄС про його зв′язок з ПВК Вагнера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Євген Пригожин вимагає в суді видалити заяву ЄС про його зв'язок з ПВК Вагнера

Російський бізнесмен Євген Пригожин спростовує будь-який зв'язок з групою Вагнера. Її найманці, за свідченнями з багатьох джерел, воювали на Сході України, у Сирії, Центрально-Африканській республіці та в Судані.

Російський бізнесмен Євген Пригожин

Російський бізнесмен Євген Пригожин

Російський бізнесмен Євген Пригожин, якого в незалежних російських ЗМІ називають "кухарем Путіна", звернувся до суду ЄС з вимогою видалити текст з обґрунтуванням внесення його імені до переліку європейських санкцій як спонсора приватної військової компанії (ПВК) Вагнера. Про це у суботу, 12 лютого, повідомляє агенція Інтерфакс.

Йдеться про санкції проти ПВК Вагнера, що були запроваджені Радою ЄС 13 грудня 2021 року.

Читайте також: ПВК Вагнера: все, що про неї відомо

У заяві оприлюдненій компанією Пригожина "Конкорд" текст з обґрунтуванням санкцій називають "голослівним", зокрема у частині, де йдеться про те, що ПВК фінансує Євген Пригожин. 

"Євген Вікторович завжди спростовував і спростовує будь-який зв'язок між ним та будь-якими воєнізованими або напіввоєнними структурами. І як неодноразово було доведено у російських судах, будь-які звинувачення про наявність таких зв'язків - це наклеп", - йдеться у заяві "Конкорда". 

Дивіться також: Show must go on: наслідки розслідування "Вагнергейту"(відео)

ПВК Вагнера потрапила в поле зору ще під час конфлікту на Донбасі (архівне фото)

ПВК Вагнера потрапила в поле зору ще під час конфлікту на Донбасі (архівне фото)

Хто такий Євген Пригожин

Євгена Пригожина пов'язують з ПВК Вагнера, найманці якої, за свідченнями з багатьох джерел, воювали, зокрема, на Сході України, у Сирії, Центрально-Африканській республіці та в Судані.

Нагадаємо, у грудні 2021 року рада ЄС запровадила санкції проти ПВК Вагнера, а також пов'язаних з нею восьми фізичних осіб і трьох компаній.

У вересні 2020 року США наклали санкції на сім компанії і сімох фізичних осіб, які, за даними Вашингтона, беруть "безпосередню участь у просуванні операцій" в інтересах Євгена Пригожина в ЦАР, "сприяють діяльності ФСБ або беруть участь у діяльності із ухилення від санкцій". 

Дивитись відео 06:57

"Вагнергейт", Зеленський і Єрмак: чому зірвалася спецоперація з "вагнерівцями"? (19.11.2021)

Реклама

Докладно

Палац Бельвю у Берліні - офіційна резиденція федерального президента Німеччини

Як обирають президента ФРН, його повноваження і завдання

З історичних причин президент Німеччини має радше тільки представницькі функції.  

Компресорна станція Бобровницька, село Мрин, Чернігівська область

Залежність від російського газу: Європа у лещатах "Газпрому"

Наскільки сильними є важелі тиску російського концерну "Газпром" на країни Європи?  