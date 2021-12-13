Євросоюз запровадив санкції проти ПВК Вагнера

Рада Європейського Союзу ухвалила санкції проти російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера. Рішення про це міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили на своєму засіданні у Брюсселі у понеділок, 13 грудня.

Як повідомила пресслужба Ради ЄС, до санкційного списку потрапила сама група Вагнера (інша назва ПВК Вагнера), а також пов'язані з нею вісім фізичних осіб і три компанії. "Група Вагнера вербувала, тренувала та відправляла приватних військових співробітників у зони конфлікту в усьому світі, щоб сіяти насильство, грабувати природні ресурси та залякувати цивільних у порушення міжнародного права", - зауважили у пресслужбі. Серед країн, де ПВК Вагнера вчиняла "дестабілізаційні дії", названі Україна (на Донбасі), Лівія, Сирія та Центральноафриканська Республіка.

Зокрема, за дії в Україні під санкції потрапили засновник ПВК Дмитро Уткін (позивний Вагнер), а також найманці Денис Харитонов і Сергій Щербаков. За підтримку режиму в Сирії обмеження запровадили проти одного зі співзасновників ПВК Андрія Трошева та командира 4-ї роти Андрія Богатова, а також трьох компаній "Велада", "Меркурій" і "Євро Поліс", причетні до видобутку нафти та газу в Сирії. Командир 1-ї роти Олександр Кузнецов (Ратибор) потрапив під санкції за дії в Лівії. Також до списку потрапив радник з безпеки президента ЦАР Валерій Захаров.Нові обмеження запровадили в рамках різних санкційних режимів, які стосуються підривання територіальної цілісності та суверенітету України, ситуації в Лівії, Сирії, а також за грубі порушення прав людини.

Санкції полягають у заморожуванні всіх активів на території ЄС. Європейським особам і компаніям заборонено надавати кошти або ресурси тим, хто перебуває у списку. Крім того, фізичним особам з обмежувального переліку заборонено в'їжджати до країн Євросоюзу. Санкції набули чинності одночасно з їхньою публікацією.

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Франція активно опирається планам по залученню російських найманців до конфлікту в Малі

Можлива участь ПВК Вагнера у конфлікті в Малі

Окремим рішення у понеділок Рада ЄС затвердила санкційний режим за підривання політичної нормалізації у Малі. До цього Євросоюз міг запроваджувати санкції у зв'язку з цією африканською країною лише після їхнього затвердження на рівні ООН. Тепер же ЄС зможе самостійно запроваджувати обмеження. Поки до санкційного списку нікого не додали.

Нагадаємо, що всередині ЄС запровадження заходів проти ПВК Вагнера просувала передусім Франція. Причиною стали перемовини нинішньої влади Малі щодо можливого відправлення російських найманців до цієї країни. При цьому в Малі діють дві міжнародні місії: EUTM Mali Евросоюзу та MINUSMA ООН. Франція - один з головних учасників місій у Малі.

Міністри закордонних справ країн ЄС на своєму засіданні 15 листопада досягли консенсусу щодо необхідності санкцій проти ПВК Вагнера.