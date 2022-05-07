Санкції ЄС - заходи в межах політики санкцій ЄС. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "санкції ЄС".

Ухвалюючи рішення про застосування санкцій, Європейський Союз може таким чином втілювати рішення, ухвалені Радою безпеки ООН, або вдаватись до так званих автономних санкцій. В останньому випадку маються на увазі санкційні заходи, які ухвалюються в межах спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.