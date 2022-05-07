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Санкції ЄС

Санкції ЄС - заходи в межах політики санкцій ЄС. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "санкції ЄС".

Ухвалюючи рішення про застосування санкцій, Європейський Союз може таким чином втілювати рішення, ухвалені Радою безпеки ООН, або вдаватись до так званих автономних санкцій. В останньому випадку маються на увазі санкційні заходи, які ухвалюються в межах спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Італія затримала розкішну яхту Шехерезада, яку пов'язують з Путіним

Італія затримала розкішну яхту "Шехерезада", яку пов'язують з Путіним 07.05.2022

В італійському порту Марина-ді-Каррара затримали яхту за 700 мільйонів доларів, формальним власником якої є, за даними ЗМІ, екскерівник "Роснефти", а реальним - Володимир Путін.
Австрія наполягає на відмові від газового ембарго проти Росії

Австрія наполягає на відмові від газового ембарго проти Росії 06.05.2022

Австрійська міністерка економіки впевнена, що ні Австрія, ні Німеччина не зможуть впоратися з ембарго на імпорт газу з Росії. Водночас Відень не має наміру оплачувати постачання газу у рублях, як вимагає Москва.
У ЄС представили шостий пакет санкцій проти Росії

У ЄС представили шостий пакет санкцій проти Росії 04.05.2022

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій щодо РФ. Він включає поступове ембарго на російську нафту, відключення трьох банків від SWIFT і санкції за облогу Маріуполя.
Європейське ембарго: наслідки для Росії та чому нафта важливіша за газ

Європейське ембарго: наслідки для Росії та чому нафта важливіша за газ 25.04.2022

У ЄС уже цього тижня можуть ухвалити шостий пакет санкцій. Нафтове ембарго позбавить Москву ключового джерела доходів, але його економічні наслідки, зокрема й для Росії, можуть виявитися дуже різними.
Санкції ЄС за війну РФ проти України: чого вже вдалося досягнути

Санкції ЄС за війну РФ проти України: чого вже вдалося досягнути 21.04.2022

У Євросоюзі переконують, що завдали Росії значної шкоди санкціями, запровадженими за її війну проти України. Про які досягнення санкцій звітують у Брюсселі, розповідає DW.
Як в Іспанії розшукують вілли та яхти підсанкційних росіян

Як в Іспанії розшукують вілли та яхти підсанкційних росіян 21.04.2022

Влада Іспанії накладає арешт на майно росіян, які опинилися у санкційних списках ЄС та США. DW - про те, як вдається знаходити їхню власність, іноді оформлену на підставних осіб, і що відбувається далі.
Європарламент закликав ЄС до негайного ембарго нафти та газу з РФ

Європарламент закликав ЄС до негайного ембарго нафти та газу з РФ 07.04.2022

Через вбивства мирних жителів у Бучі Європарламент закликав Раду ЄС запровадити додаткові санкції проти Росії. Євродепутати виступили за негайне ембарго на імпорт газу, нафти, вугілля та ядерного палива з РФ.
П'ятий пакет санкцій проти РФ: що запропонувала Єврокомісія

П'ятий пакет санкцій проти РФ: що запропонувала Єврокомісія 05.04.2022

Після інформації про вбивства мирного населення в Бучі, Єврокомісія внесла пропозицію п'ятого пакета санкцій проти Росії. Її президентка фон дер Ляєн розповіла, що буде в ньому.
ЄС завершує підготовку п'ятого пакета санкцій за війну РФ проти України

ЄС завершує підготовку п'ятого пакета санкцій за війну РФ проти України 05.04.2022

Міністри фінансів країн ЄС обговорили санкції щодо Росії за її війну проти України. Вони висловилися на користь запровадження п'ятого пакета, до якого можуть увійти обмеження на російські енергоносії.
Санкції проти РФ: чим ЄС може відповісти на звірства у Бучі

Санкції проти РФ: чим ЄС може відповісти на звірства у Бучі 05.04.2022

Цього тижня ЄС планує запровадити п'ятий пакет санкцій проти Росії за розв'язану нею війну проти України. Але поки не буде зупинено імпорт енергоносіїв з РФ, у Європи лишається небагато простору для дій.

В Україну з вантажем, назад з біженцями: гуманітарний конвой з ФРН - "Європа у фокусі" (04.04.2022) 04.04.2022

Що кажуть про Путіна росіяни, які втекли в Німеччину. Як санкції б'ють по економіці Росії. Як війна в Україні впливає на президентську кампанію у Франції.
Трюфелі, преміумавто, сталь і енергетика: деталі 4-го пакета санкцій ЄС щодо Росії

Трюфелі, преміумавто, сталь і енергетика: деталі 4-го пакета санкцій ЄС щодо Росії 16.03.2022

Євросоюз запровадив четвертий пакет санкцій за війну Росії проти України. DW розповідає, які продукти розкоші тепер заборонено постачати до РФ і як ЄС гальмуватиме розвиток російської енергетики.
ЄС затвердив четвертий пакет санкцій за війну Росії проти України

ЄС затвердив четвертий пакет санкцій за війну Росії проти України 15.03.2022

Рада ЄС затвердила вже четвертий пакет санкцій щодо Росії за її війну проти України. До РФ заборонять постачати предмети розкоші та технології для енергетики. Також припинять імпорт російської сталі.
Яким буде четвертий пакет санкцій щодо Росії за війну проти України

Яким буде четвертий пакет санкцій щодо Росії за війну проти України 11.03.2022

ЄС разом з країнами G7 підготували четвертий пакет санкцій щодо Росії за її війну проти України. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що включатиме четвертий пакет санкцій.
Олігархи з РФ, центробанк Білорусі та криптовалюти: нові санкції ЄС

Олігархи з РФ, центробанк Білорусі та криптовалюти: нові санкції ЄС 09.03.2022

У ЄС затвердили четвертий пакет санкцій щодо Росії та Білорусі за війну проти України. Під обмеження потрапили нові олігархи, експорт морського обладнання до РФ. Три білоруські банки відключать від SWIFT.
Глава МЗС Німеччини пообіцяла Путіну нові санкції за його наступальну війну

Глава МЗС Німеччини пообіцяла Путіну нові санкції за його "наступальну війну" 04.03.2022

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок пообіцяла зробити все, аби припинити страждання, викликані наступальною війною Путіна проти України. Вона заявила про намір запровадити нові санкції.
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