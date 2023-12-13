Як ЄС хоче використовувати доходи від заморожених активів РФ

Ідея передати надходження із заморожених у ЄС російських активів Україні набуває конкретних форм. Для початку Єврокомісія пропонує фіксувати прибуток і зберігати його, поки ЄС не буде готовий перевести його Києву.

24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, у фінансових установах на території ЄС перебували величезні суми активів Центрального банку РФ - понад 200 мільярдів євро. За лічені дні або навіть години Євросоюз вирішив їх заморозити. З того самого моменту і доти, доки санкції щодо Росії залишаються чинними, операції з цими активами неможливі. Це створило виняткову ситуацію, зокрема, щодо активів, заморожених у центральних депозитаріях.

Це фінансові інститути, які займаються узгодженням угод між покупцями і продавцями цінних паперів. У ЄС центральних депозитаріїв небагато, найбільші з них - Euroclear і Clearstream. Центральні депозитарії зазвичай не зберігають цінні папери у себе на рахунках, а в рамках своєї бази даних відкривають рахунки іншим депозитаріям. Таким чином цінні папери просто проходять через них, поки операції узгоджуються протягом кількох годин або діб.

Саме на рахунках центральних депозитаріїв санкції ЄС застали переважну частину активів Центрального банку Росії. І поки час минає, вони генерують дедалі більше й більше ліквідності - деякі облігації приносять дивіденди, у якихось цінних паперів настав термін погашення, і таким чином основна сума активів перетворилася на грошові кошти. І цю готівку, ліквідні активи, заморожено так само, як облігації та цінні папери.

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Винятковий дохід - тільки завдяки санкціям

Цю ліквідність не може бути переміщено за межі центрального депозитарію, але центральний депозитарій повинен якось нею керувати. Він не може зберігати ці активи на своїх рахунках, а розміщує на коротко- і середньострокових депозитах у центральних банках. Досі це приносило великий дохід, і він продовжує зростати. Але, наголошують у Брюсселі, цей винятковий дохід існує тільки завдяки рішенню про іммобілізацію активів, він - її прямий наслідок, адже за нормальних умов центральні депозитарії не можуть приносити такі надходження.

У підсумку центральні депозитарії відобразили ці доходи як прибуток на своїх рахунках, а країни-члени ЄС почали знімати з нього корпоративний податок. "Ми вважаємо, що є всі підстави вважати, що ці доходи, оскільки їх було отримано внаслідок іммобілізації, має бути використано для допомоги у реконструкції та відновленні України, - пояснив високопоставлений чиновник ЄС. - Це довгострокова мета".

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Перший крок до передачі доходів Україні

Щоб почати передачу доходів Україні, Єврокомісія пропонує, по-перше, змусити центральні депозитарії реєструвати всі ці виняткові прибутки від російських активів окремо, щоб можна було чітко їх ідентифікувати в системі бухобліку. А по-друге, цей прибуток з 12 грудня заборонено розподіляти серед акціонерів та інших зацікавлених осіб. Єврокомісія розпорядилася, щоб усі суми повністю залишалися всередині центрального депозитарію. Пропозиція Єврокомісії містить застереження, що йдеться лише про певні суми, "що на практиці означає, що це стосуватиметься лише Euroclear", повідомив чиновник у Брюсселі.

"Зобов'язання зберігати чистий прибуток у центральному депозитарії ми обґрунтовуємо довгостроковою метою - перевести частину цього чистого прибутку в Україну, найімовірніше, через спеціальну програму Євросоюзу", - розповів він.

Але поки що ці гроші нікуди не переводяться, а знерухомлюються так само, як і основна сума активів, щоб забезпечити можливість їх використання в майбутньому. Знову-таки, ідеться не про суму суверенних активів РФ у 200 мільярдів євро, а тільки про чистий прибуток. Скільки він становить, у Брюсселі говорити відмовляються. За оцінками одного з чиновників, із цієї суми, що зберігається в центральних депозитаріях, близько двох третин - готівка. І саме ця готівка приносить дохід. Так, наприклад, якщо вона депонується в центральному банку, то дохід дорівнює ставці за депозитами і залежить від її динаміки.

Ці відсотки оподатковуються. Тобто якщо основна сума - 100, то дохід може бути 5, наприклад, з яких 1,5 - податок, а 3,5 залишається для центрального депозитарію, що є виключним доходом, якого він не повинен мати в принципі, каже інший чиновник ЄС. "Тому єдине питання з цими 3,5: чи можемо ми використовувати їх на благо України?" Цифри він навів лише як ілюстрацію. Справжні числа, подробиці процедур і процесів не є публічними. Єврокомісія передала їх до Ради ЄС, яка й ухвалить рішення про подальші дії.

Що далі?

Припустімо, Рада ЄС одноголосно підтримає пропозицію захистити чистий прибуток зі знерухомлених російських активів. А як його буде передано Україні? Це вже наступний крок, для якого буде потрібна нова спільна пропозиція верховного представника ЄС із закордонних справ і Єврокомісії, а також рішення Ради ЄС. Як кажуть у Брюсселі, деталі цього кроку обговорюються, але конкретних термінів і умов для нього поки що немає.

Чому ж у ЄС вирішили використати доходи не одразу, а поетапно? За словами урядовців, спеціальна робоча група вела довгі дискусії, і переважна більшість схилялася до того, що доцільніше йти до кінцевої мети поступово. "Оскільки кожен такий крок безпрецедентний, його треба ретельно оцінити, обговорити, поки ми не вважатимемо за доцільне зробити ще один крок", - сказав один із них.

На запитання, а чи не в тому річ, що країни Євросоюзу просто не хочуть створювати прецедент, за якого активи іноземної держави передають іншій державі, чиновник відповів, що не бачить небажання країн-членів, адже вже триває активна технічна робота.

Щоб зробити другий крок, Євросоюзу потрібен сильний правовий інструмент допомоги у відновленні України у довгостроковій перспективі, що зараз обговорюють у Раді ЄС та Європарламенті. Коли цей інструмент буде готовий і запущений, він виправдовуватиме перехід до другого кроку, але можуть бути й інші умови, кажуть у Брюсселі.

А як щодо до самих активів Центробанку РФ?

Паралельно з цим на міжнародному рівні триває дискусія і про самі суверенні активи РФ, яких загалом у світі заморожено на суму близько 300 мільярдів євро. Але у Брюсселі вважають, що це окрема тема. Пропозиції Єврокомісії стосуються виключно додаткових доходів з активів і жодним чином не впливають на основний капітал, знерухомлений у ЄС.

Не йдеться і про компенсацію за завдані Україні Росією збитки, що оцінюються в сотні мільярдів євро. "Бо якщо збиток є і відповідальність за нього несе Росія, отже, його має бути оплачено російськими грошима", - каже високопоставлений чиновник. Доходи Euroclear з російських активів не належать Центробанку РФ, тому використовуватимуться не безпосередньо для компенсації, а для програм реконструкції та відновлення. "Можливо, з цієї суми можна покрити адміністративні витрати на реєстрацію збитку", - навів приклад чиновник.

Але ж весь цей час доходи з нерухомих російських активів зростали, а їх ніхто не враховував. Хіба лише Бельгія вирішила передати зібрані з них податки Україні. У ЄС же вирішили, що те, що робилося з цими коштами досі, розглядатися не буде. Під сумнів не можуть ставитися ні управління ними, ні облік прибутку, ні оподаткування - з юридичних причин.

Європейська Рада з травня 2022 року закликає Єврокомісію та верховного представника опрацювати можливі варіанти використання заморожених активів для підтримки України. А остання заява лідерів країн G7 закликає до рішучого прогресу в цьому питанні.