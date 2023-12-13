Німецькому правосуддю Усманов поки не по зубах

Російського мільярдера Алішера Усманова у ФРН підозрюють в ухиленні від сплати податків та порушенні санкційного законодавства. Але перспективи розслідувань, що тривають уже півтора року, вельми туманні. Ексклюзив DW.

Понад десять років російський мільярдер Алішер Усманов мав можливість насолоджуватися красою баварських Альп на березі мальовничого озера Тегернзее на півдні Німеччини. Там на раніше пов'язані з ним фірми було куплено одразу три будинки, у тому числі один - для охорони та прислуги.

Все змінило широкомасштабне воєнне вторгнення Росії в Україну, після якого Усманов опинився в списках санкцій ЄС як "прокремлівський олігарх, тісно пов'язаний з Володимиром Путіним". Тепер у Німеччині ним паралельно займаються одразу кілька правоохоронних органів та відомств, проти нього та пов'язаних з ним фірм та фізосіб йде ціла низка розслідувань. Його підозрюють у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків та порушенні санкційного законодавства.

Читайте також: Яхта Усманова, або Як у Німеччині шукають власність російських олігархів

Не минає і місяця, щоб у німецьких ЗМІ не з'явилося повідомлення про масштабні обшуки чи інші слідчі дії, пов'язані з Усмановим. Обшукували вже і яхту Dilbar, якою до 2022 року, ймовірно, користувався олігарх, і німецький офіс швейцарського банку, в якому, як повідомляли ЗМІ в Німеччині, були рахунки, підконтрольні Усманову, і навіть мюнхенський офіс адвокатів підсанкційного мільярдера, що викликало обурення Федеральної палати адвокатів і було згодом успішно оскаржено у суді. Віллу на березі Тегернзее та інші будинки, ймовірно пов'язані з мільярдером, обшукували вже двічі.

Перший масштабний обшук на віллі, де раніше мешкав Усманов, відбувся восени минулого року. Згодом суди визнали обшук незаконним Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Команда адвокатів Усманова та їхні перші успіхи

На Усманова у Німеччині працюють півтора десятка досвідчених юристів. Вони оскаржують буквально кожен крок слідчих, у тому числі обшуки. Адвокати називають обшуки "полюванням на відьом", а їхня мета полягає нібито в тому, щоб "яскраво продемонструвати громадськості політичну рішучість".

У команді юристів, яка працює на мільярдера, у розмовах "не під запис" не приховують задоволення від перших ефектних успіхів у судах. Так, наприкінці жовтня захисту вже в другій інстанції вдалося дати ляпас слідству: суд у Франкфурті-на-Майні підтвердив рішення, ухвалене у травні цього року, згідно з яким було визнано протиправним обшук вілли, де раніше, ймовірно, проживав Алішер Усманов.

Про масштабний обшук восени минулого року, в якому взяли участь близько 250 співробітників правоохоронних органів, писали всі провідні ЗМІ Німеччини. Підставою для обшуку насамперед була підозра у відмиванні грошей Усмановим.

Обшуки відбувалися й на яхті "Ділбар". Водночас правоохоронці поки не можуть навіть довести, що яхта дійсно належить Алішеру Усманову Фото: Imago/M. Segerer

Ролик Навального про Усманова не переконав суддів

Проте за півтора року розслідування прокуратурі Франкфурта-на-Майні так і не вдалося зібрати докази, які б переконали суддів у тому, що підозри у відмиванні грошей мають під собою достатні підстави. У прокуратурі у відповідь на запит DW лише повідомили, що розслідування триває, і послалися на таємницю слідства.

Про те, що саме "накопали" на Усманова у справі про відмивання грошей, DW вдалося дізнатися, отримавши у розпорядження тексти рішень суду щодо законності обшуків будинків на Тегернзее. Зокрема, у рішенні першої інстанції, датованому 12 травня 2023 року, йдеться про 88 переказів грошей на підконтрольні Алішеру Усманову рахунки в Німеччині в період з 2017 по 2022 роки. Свою підозру у злочинному походженні цих коштів слідчі в суді підкріпили роздруківкою англійського перекладу відеосюжету опозиціонера Олексія Навального про те, що Усманов буцімто ухиляється від сплати податків у Росії, використовуючи під час експорту підставні "фірми-прокладки".

Судді не побачили ані доказів порушення російських законів, ані прямого зв'язку між ухиленням від податків та конкретними грошима, які переказувалися до Німеччини. Німецькі адвокати Усманова не приховують задоволення і в неформальній розмові з DW назвали долю цієї справи "практично вирішеною".

Не вірить, що ця справа має судову перспективу, і Франк Букенгофер (Frank Buckenhofer) - провідний аналітик з питань боротьби з фінансовими злочинами у німецькій профспілці співробітників поліції. "Потрібно довести, що вкладені в Німеччині гроші були отримані в Росії злочинним шляхом. Але як це довести, якщо в Росії йому особисто Володимир Путін може видати довідку, що він найчесніша людина на світі?" - риторично відзначив експерт у розмові з DW.

У профспілці поліції він очолює напрямок митних органів і вже 25 років є провідним аналітиком у питаннях боротьби з фінансовими злочинами. Букенгофер констатує, що без тісної співпраці з правоохоронними органами країни походження грошей довести факт їхнього відмивання практично неможливо. А з Росією такої співпраці немає.

Слідчі дії навколо Усманова - "політичний театр"?

Поки у справі про відмивання грошей правоохоронців переслідують невдачі, активні слідчі дії навколо власності, що приписується Усманову, не припиняються. Так, у жовтні цього року повторні обшуки в будинках на Тегернзее проводили близько 30 співробітників різних правоохоронних органів з ініціативи Центрального управління забезпечення дотримання санкцій (Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, ZfS).

Представники спеціально створеного підрозділу "Матрьошка", який займається олігархом, тимчасово вилучили кілька автомобілів преміумкласу, якими до 2022 року, ймовірно, користувався Усманов. Приводом для вилучення нібито стала інформація про намір власника чи його довірених осіб продати транспортні засоби, які підпадають під санкції ЄС.

Усмановим займається спеціально створене управління "Матрьошка", яке вилучило автомобілі з вілли на Тегернзее і намагається розібратися, кому вони належать Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Франк Букенгофер називає яскраві фото та відео обшуків "шоу про олігархів" та "політичним театром, в якому бутафорії рухають по сцені туди-сюди, супроводжуючи це грізним гуркотом грому". На думку експерта, німецька влада хоче показати громадянам, що "взялася за олігархів", після того як десятиліттями на них не звертали увагу і не цікавилася походженням їхніх грошей.

Букенгофер піддає сумніву дієздатність ZfS, яку навіть не наділили повноваженнями правоохоронного органу. "Якби уряд хотів справді ускладнити життя олігархам, він би створив потужну фінансову поліцію за прикладом Італії. Якби це сталося, підсанкційні олігархи та люди з грошима сумнівного походження перестали б спати спокійно", - каже експерт.

Букенгофер від імені профспілки поліції уже багато років безуспішно лобіює, зокрема, застосування в Німеччині Suspicious Wealth Order за прикладом Великобританії. Цей інструмент процесуальних дій дозволяє конфісковувати власність підозрілого походження рішенням адміністративного суду, якщо власник не доведе законного походження коштів.

Траст без Усманова

Поки ж німецькі правоохоронні органи вже півтора року не можуть навіть довести, що яхта Dilbar і будинки на Тегернзее справді належать Алішеру Усманову. Річ у тім, що ці об'єкти через ланцюжок офшорних фірм оформлені на трасти. Зокрема, як визнають адвокати, частина німецьких активів через фірми у різних юрисдикціях належать трасту на Бермудах.

Захист Усманова стверджує, що їхній клієнт вийшов зі складу бенефіціарів трасту у лютому 2022 року - за лічені дні до широкомасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну та подальшого внесення олігарха до санкційних списків ЄС, США та Великобританії. Спершу траст був переоформлений на сестру Усманова Гульбахор Ісмаїлову. А коли у квітні 2022 року сестра також потрапила під санкції, із бенефіціарів трасту викреслили і її. Хто зараз контролює яхту, вілли та інше майно, яким до 2022 року користувався Алішер Усманов, невідомо. Відмовляються назвати бенефіціара і адвокати - навіть у режимі "не під запис".

На думку Франка Букенгофера, ця ситуація наочно ілюструє безпорадність німецьких правоохоронних органів, з якої влада має зробити висновки. "Не можна продавати нерухомість фірмам, власників яких ми не в змозі вирахувати. Фірмам, зареєстрованим у "бананових" республіках або країнах, які можна назвати податковим раєм, де ми не можемо перевірити, хто насправді є бенефіціаром", - зазначає експерт із боротьби з відмиванням грошей.

У випадку з Усмановим саме від питання, хто фактично володіє нерухомістю на озері Тегернзее, залежить доля двох кримінальних справ - про ухилення від сплати податків та порушення санкцій ЄС. Адвокати Усманова стверджують, що їхній підзахисний не є і ніколи не був власником вілли, а брав її в оренду у створеного ним трасту, з якого він згодом вийшов. Якщо ж німецькі слідчі зможуть довести в суді, що вілла фактично належить Усманову, він стане в Німеччині резидентом, що може спричинити вимогу сплати податків на сотні мільйонів євро.

Якщо його не визнають власником, слідству доведеться доводити, що він проживав у Німеччині понад 182 дні на рік. "Німеччина ніколи не була основним місцем його проживання. Він - громадянин світу", - наголосив у розмові з DW один із адвокатів Усманова. Крім Узбекистану, Росії та Німеччини, ЗМІ у різний час приписували Усманову контроль над нерухомістю, зокрема у Франції, Італії та Великобританії.

Повторний обшук у віллі на Тегернзее, яку приписують Усманову. Жовтень 2023 року Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Чи належали Усманову гроші на рахунках фірм?

Якщо ж у суді не вдасться довести, що баварську нерухомість контролює саме Усманов, може розсипатися і справа про порушення санкційного законодавства. "Обвинувачений, ймовірно, продовжив і після включення його до списку санкцій ЄС користуватися послугами фірми для охорони нерухомості в Баварії, яка може бути віднесена до сфери його економічних інтересів. Оплата цих послуг з охорони суперечить забороні розпоряджатися замороженими грошима", - пояснили DW суть звинувачень у другому управлінні прокуратури Мюнхена (Staatsanwaltschaft München II).

Спершу, однак, ще доведеться довести, що гроші на рахунках відповідних фірм взагалі були грошима Усманова, визнають співрозмовники у правоохоронних органах. Німецькі ЗМІ з посиланням на свої джерела пишуть, що слідчі вже вивчають обставини неодноразового переписування майна трастів спершу на сестру олігарха, а потім на невідомих третіх осіб. Не виключено, що у зв'язку з цим порушуватиметься й питання сплати податку на дарування.

Чим би не закінчилася епопея з активами, що приписуються Алішеру Усманову в Німеччині, Франк Букенгофер не вважає сплеск активності правоохоронних органів марним. "Метою дій правоохоронних органів цілком може бути, зокрема, настільки ускладнити життя таким людям, щоб Німеччина більше не здавалася їм привабливим місцем", - наголошує Букенгофер .

На письмові питання DW адвокати Алішера Усманова офіційно не відповіли.