Євросуд: Прибутки від угод з фірмами РФ конфісковуються

Законодавство ЄС дозволяє автоматичну конфіскацію всіх коштів, отриманих від угод щодо військового обладнання з компаніями з РФ, постановив Європейський суд у справі стосовно Румунії та продажу російських радіоустановок.

Якщо компанія в Європейському Союзі виступає посередником в угоді з продажу товарів військового призначення, в якій задіяна фірма з Росії, то весь отриманий прибуток може бути конфіскований. Таке рішення ухвалив Європейський суд у Люксембурзі у вівторок, 10 вересня, у справі щодо Румунії.

Судовий розгляд справи тривав п'ять років. У 2019 році румунська авіаційна компанія Neves виступила посередником в угоді між державною компанією з України "Спецтехноекспорт" та фірмою з Індії щодо продажу 32 радіоустановок, 20 з яких були вироблені в Росії. На той час у ЄС через анексію Росією Криму діяли санкції щодо Москви. Зокрема, компаніям ЄС було заборонено надавати посередницькі послуги російським підприємствам щодо товарів військового призначення.

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Органи влади Румунії повідомили компанію, що її посередницька діяльність потрапляє під цю заборону. Тим не менш, румунська компанія здійснила оборудку і отримала за неї майже три мільйони євро. Тож Бухарест наклав на посередника штраф у розмірі близько шести тисяч євро та конфіскував отримані кошти. Компанія оскаржила це в судовому порядку в Румунії.

Румунія ж запитала в Європейського суду, чи сумісні санкції проти компанії - автоматична конфіскація виручки - з її майновими правами. Суд у Люксембурзі підтвердив: хоча право власності і обмежується, але пропорційно, і законодавство ЄС дозволяє такий захід. "Законодавство ЄС дозволяє автоматичну конфіскацію всіх доходів, отриманих у зв'язку з наданням посередницьких послуг щодо військового обладнання компаніям з Росії", - йдеться у пресрелізі суду.