ЄС передає для України €1,5 млрд з прибутку від активів РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила передачу на потреби України траншу у розмірі 1,5 мільярда євро з прибутку від заморожених російських активів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) оголосила передачу Україні траншу у розмірі 1,5 мільярда євро з прибутку від заморожених російських активів.

"Немає кращого символу і кращого застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя", - написала фон дер Ляєн у соцмережі X у п'ятницю, 26 липня.

За її словами, гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України.

У своїй заяві у п'ятницю Єврокомісія додала , що "гроші будуть спрямовані через Європейський фонд миру та Український фонд на підтримку військового потенціалу України, а також на підтримку відновлення країни".

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв про те, що Україна очікує надходження першого траншу від доходів заморожених російських активів саме в липні. За його словами, ці гроші будуть спрямовані на закупівлю найнеобхіднішого озброєння, ППО, артилерійських снарядів та на розвиток оборонно-промислового комплексу.

Рада ЄС схвалила передачу Україні прибутків від заморожених активів Росії у травні. Європейські депозитарії будуть зобов'язані переказувати до бюджету ЄС 99,7 відсотка чистого прибутку, отриманого від управління російськими активами. Пізніше гроші спрямовуватимуться на допомогу Україні. Решту 0,3 відсотка депозитарії можуть залишити собі "для забезпечення ефективності своєї роботи".