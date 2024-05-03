G7 більше не обговорює вилучення заморожених активів РФ - FT

Хоча Україна наполягає на конфіскації усіх заморожених активів РФ, офіційні особи Великої сімки приватно заявляють, що це питання більше не виноситься на обговорення на цьому майданчику, пише Financial Times.

На рівні Великої сімки (G7) більше не обговорюється питання повної конфіскації заморожених через санкції активів Росії, через побоювання порушити міжнародне законодавство і створити прецедент. Про це офіційні особи G7 заявляють приватно, пише в середу, 3 травня, газета Financial Times (FT) .

За даними видання, зараз вивчаються альтернативні способи використання заморожених активів для підтримки України. Так, згідно з пропозицією Бельгії, де в європейському депозитарії Euroclear зберігається близько 190 мільярдів євро заморожених резервів Центрального банку РФ, резерви можна було б використовувати як забезпечення для боргового фінансування Києва.

Спочатку цей план отримав підтримку, проте пізніше від нього також відмовилися, оскільки він пов'язаний із тими самими проблемами, що й повна конфіскація активів, зазначає FT.

США у свою чергу просувають нову ідею, пише газета з посиланням на заступника радника Білого дому з національної безпеки Даліпа Сінгха, який відповідає за питання міжнародної економіки. Йдеться про виділення Україні близько 50 мільярдів доларів у вигляді кредиту або облігацій, забезпечених майбутніми доходами від заморожених активів.

Заморожені активи РФ у світі

У країнах Заходу, Японії і Австралії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну було заморожено низку активів РФ. Найбільшу частку з них становлять активи російського Центробанку - приблизно на 260 мільярдів євро. Більшість із них (близько 190 мільярдів євро) зберігається у Бельгії. Загальна сума заморожених активів РФ офіційно не оприлюднювалася, але оцінюється приблизно у 300 мільярдів євро.

Дискусії щодо їхнього використання точаться близько двох років, однак наразі у Європейському Союзі є попередній консенсус лише щодо використання на користь України доходів від цих активів.

У березні Європейська Комісія представила офіційну пропозицію щодо їхнього використання, згідно якої у 2024 році 90 відсотків цих доходів буде спрямовано на постачання військового обладнання Україні, а 10 відсотків - до бюджету ЄС на підтримку Києва. За оцінками ЄС, у 2024 році сума цих доходів становитиме 2,5 - 3 мільярди євро. Очікується, що використовувати на користь України їх почнуть у липні.

Крім того, під часу ухвалення у США законодавства про фінансування допомоги Україні на 60,8 мільярда євро, до нього було включено положення щодо передачі заморожених активів РФ на користь України. Сума цих активів у Сполучених Штатах оцінюється у понад шість мільярдів доларів. Втім, офіційної інформації щодо конфіскації і передачі Києву цих коштів наразі не надходило.