G7 більше не обговорює вилучення заморожених активів РФ - FT

G7 більше не обговорює вилучення заморожених активів РФ - FT3 травня 2024 р.
На рівні Великої сімки (G7) більше не обговорюється питання повної конфіскації заморожених через санкції активів Росії, через побоювання порушити міжнародне законодавство і створити прецедент. Про це офіційні особи G7 заявляють приватно, пише в середу, 3 травня, газета Financial Times (FT).
За даними видання, зараз вивчаються альтернативні способи використання заморожених активів для підтримки України. Так, згідно з пропозицією Бельгії, де в європейському депозитарії Euroclear зберігається близько 190 мільярдів євро заморожених резервів Центрального банку РФ, резерви можна було б використовувати як забезпечення для боргового фінансування Києва.
Спочатку цей план отримав підтримку, проте пізніше від нього також відмовилися, оскільки він пов'язаний із тими самими проблемами, що й повна конфіскація активів, зазначає FT.
США у свою чергу просувають нову ідею, пише газета з посиланням на заступника радника Білого дому з національної безпеки Даліпа Сінгха, який відповідає за питання міжнародної економіки. Йдеться про виділення Україні близько 50 мільярдів доларів у вигляді кредиту або облігацій, забезпечених майбутніми доходами від заморожених активів.
Заморожені активи РФ у світі
У країнах Заходу, Японії і Австралії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну було заморожено низку активів РФ. Найбільшу частку з них становлять активи російського Центробанку - приблизно на 260 мільярдів євро. Більшість із них (близько 190 мільярдів євро) зберігається у Бельгії. Загальна сума заморожених активів РФ офіційно не оприлюднювалася, але оцінюється приблизно у 300 мільярдів євро.
Дискусії щодо їхнього використання точаться близько двох років, однак наразі у Європейському Союзі є попередній консенсус лише щодо використання на користь України доходів від цих активів.
У березні Європейська Комісія представила офіційну пропозицію щодо їхнього використання, згідно якої у 2024 році 90 відсотків цих доходів буде спрямовано на постачання військового обладнання Україні, а 10 відсотків - до бюджету ЄС на підтримку Києва. За оцінками ЄС, у 2024 році сума цих доходів становитиме 2,5 - 3 мільярди євро. Очікується, що використовувати на користь України їх почнуть у липні.
Крім того, під часу ухвалення у США законодавства про фінансування допомоги Україні на 60,8 мільярда євро, до нього було включено положення щодо передачі заморожених активів РФ на користь України. Сума цих активів у Сполучених Штатах оцінюється у понад шість мільярдів доларів. Втім, офіційної інформації щодо конфіскації і передачі Києву цих коштів наразі не надходило.