Що означає для Маска можливий зв'язок з олігархами з РФ?

Судові документи, опубліковані нещодавно окружним судом Північної Каліфорнії, проливають світло на склад акціонерів та інвесторів, пов'язаних з компанією X Holdings Corp, яка належить бізнесмену Ілону Маску. Вони розкривають інформацію про те, хто допомагав Маску 2022 року фінансувати придбання соцмережі, раніше відомої як Twitter, за 44 мільярди доларів. У матеріалах, отриманих Washington Post, перераховано близько 100 юридичних і фізичних осіб, зокрема відомі бізнесмени з Кремнієвої долини, а також особи, які, як повідомляється, мають зв'язки з російськими олігархами.

Адвокати некомерційної організації "Комітет репортерів за свободу преси" в липні від імені незалежного журналіста Джейкоба Сільвермана подали клопотання до суду, домагаючись оприлюднення документів, які стосуються угоди з купівлі Twitter. На своєму сайті Сільверман написав: "Я вважаю, що люди мають право знати, хто володіє компанією, яка відіграє таку помітну роль у формуванні громадської думки як у США, так і в усьому світі".

Зв'язки з російськими олігархами?

Одна з перерахованих у документах фірм - 8VC, венчурна компанія, співзасновником якої є Джо Лонсдейл, співзасновник платформи для аналізу даних Palantir, підрядника розвідслужб. 8VC інвестувала в оборонні проєкти США, при цьому Лонсдейл стверджує, що зростання впливу Китаю спонукає його підтримувати військові стартапи. Виступаючи на одному із заходів у березні, Лонсдейл заявив, що КНР "створює дійсно передові речі, які починають конкурувати з продуктами зі США". За його словами, це "стало для нас дуже страшним усвідомленням близько 10 років тому, тому ми активно зайнялися обороною".

На сайті компанії 8VC у розділі "персонал" вказано Деніса Авена і Джека Мошковича - синів російських мільярдерів Петра Авена і Вадима Мошковича, які перебувають під західними санкціями. Перший - співзасновник "Альфа-банку", найбільшого приватного банку в Росії, та інвестиційної компанії LetterOne Holdings. Авен-старший потрапив під санкції в рамках заходів, запроваджених США і ЄС проти російських громадян у зв'язку з війною Росії проти України.

Співзасновники Альфа-банку Михайло Фрідман і Петро Авен (праворуч) Фото: Mikhail Metzel/TASS/imago

Вадим Мошкович, зі свого боку, заробив статки в агропромисловому і девелоперському бізнесі, володіючи компаніями "Русагро" і Level Group. Після вторгнення Росії в Україну він потрапив під санкції Заходу через ймовірні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним. Немає жодних підстав вважати, що Петро Авен і Вадим Мошкович, які перебувають під санкціями, мають будь-які фінансові зв'язки з 8VC. Однак роль їхніх синів, найімовірніше, стане предметом подальшого вивчення, оскільки влада США дедалі настороженіше ставиться до зв'язків іноземних гравців із місцевою високотехнологічною індустрією.

Національний центр контррозвідки і безпеки США нещодавно випустив бюлетень, в якому попередив власників стартапів Кремнієвої долини про те, що іноземні гравці використовують інвестиційні угоди для отримання конфіденційних даних. На момент написання статті компанія 8VC не відповіла на прохання DW про коментар.

Що означає для X розкриття інформації про придбання соцмережі?

Інформація про те, хто володіє медіаплатформами, які мають значний вплив і міжнародне охоплення, забезпечує прозорість - не лише для користувачів, а й для бізнесу. Що ж означають оприлюднені дані для Ілона Маска та його соцмережі X?

"Традиційні власники, такі як інвестиційні фонди, можуть очікувати від своїх вкладень звичайного фінансового прибутку. Але на відміну від інших ЗМІ, "дикий Захід" світу соціальних мереж може привернути увагу інших інвесторів, які шукають свою вигоду іншими шляхами", - зазначає в інтерв'ю DW Гордон Флетчер, заступник декана факультету досліджень та інновацій британської бізнес-школи Salford. "Організація схвальних висловлювань (у мережі. - Ред.), доступ до даних, алгоритмічне просування повідомлень або посилена фільтрація - все це може бути можливим", - уточнив Флетчер.

Розкриття інформації про X Holdings Corp американським судом може виявитися незручним для деяких високопоставлених інвесторів, серед яких принц аль-Валід бін Талал із правлячої королівської сім'ї Саудівської Аравії і такі інвестиційні компанії, як Baron Opportunity Fund і Andreessen Horowitz. "У той час як американських інвесторів було розкрито на ранньому етапі, імена ширшого кола інвесторів не називалися. Невиконання обіцянки не розголошувати інформацію з цього приводу засмутить декого із них, хто зараз перебуває у центрі уваги. Але це може бути корисно як важіль на переговорах про зміну позиції щодо компанії", - додає Флетчер.

Однак чи призведе це до відтоку інвесторів з X, поки незрозуміло. "Можливо, їм буде нелегко продати свої частки Маску або іншому покупцеві. Можливість продажу може залежати від конкретних інвестиційних угод, про які ми не знаємо", - уточнює в розмові з DW Пол Барретт, заступник директора Центру бізнесу і прав людини при Нью-Йоркському університеті імені Стерна.

Чи відлякають викриття потенційних інвесторів?

На цьому етапі ще занадто рано говорити про те, чи може участь 8VC утримати інші венчурні фонди від інвестицій в X. "Зростає кількість великих інституційних інвесторів, які дедалі частіше подають свій портфель як такий, що базується на етичних принципах. Багато з них виходять з екологічних, а не політичних міркувань. Але тепер відкритість списку інвесторів і потенційний зв'язок із Росією змусить деяких інституційних інвесторів нервувати", - додає Гордон Флетчер.

Тим часом Пол Барретт вважає, що, попри можливі етичні проблеми, інвестори, найімовірніше, розглядатимуть "фундаментальну фінансову нестабільність X" як "серйозніший стримувальний чинник з погляду бізнесу".

Справді, фінансовий стан X похитнувся після поглинання компанії Ілоном Маском, яке частково фінансувалося за рахунок кредиту в 13 мільярдів доларів, отриманого від семи провідних банків. У 2023 році Х відзвітувала про виручку в розмірі 3,4 мільярда доларів, що на 22 відсотки менше, ніж роком раніше, коли вона становила 4,4 мільярда.

Флетчер каже, що інвестори і рекламодавці будуть "ретельно розглядати наявні варіанти". Барретт же не впевнений, що потенційні наслідки розкриття інформації про фінансування купівлі Х відлякають рекламодавців: "Для мене неочевидно, що рекламодавець, який терпів скочування Twitter у болото екстремізму і розпалювання ненависті, раптом виявиться настільки розчарований цим викриттям, що розірве зв'язки з компанією".

DW не вдалося зв'язатися з відділом комунікацій X для отримання коментарів.