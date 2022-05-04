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Ілон Маск - підприємець та інвестор.
Ілон Маск, який є громадянином Південної Африки, Канади та США, відомий своїми глобальними проектами. Він є одним із засновником міжнародної електронної платіжної системи PayPal, компанії SpaceX, яка спеціалізується на розбудові космічного транспорту, а також одним з головних інвесторів американської автомобільної компанії Tesla.
Український супутник "Січ 2-30" 13 січня успішно запустили з космодрому компанії Ілона Маска SpaceX. Але чи все так райдужно у "вітчизняному космосі"? DW зібрала головні здобутки та провали української космічної галузі.