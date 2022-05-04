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Ілон Маск

Ілон Маск - підприємець та інвестор.

Ілон Маск, який є громадянином Південної Африки, Канади та США, відомий своїми глобальними проектами. Він є одним із засновником міжнародної електронної платіжної системи PayPal, компанії SpaceX, яка спеціалізується на розбудові космічного транспорту, а також одним з головних інвесторів американської автомобільної компанії Tesla.

Маск думає зробити Twitter платним для держорганів і компаній

Маск думає зробити Twitter платним для держорганів і компаній 04.05.2022

Користування соцмережею Twitter може стати платним для держорганів та комерційних користувачів, повідомив бізнесмен-візіонер Ілон Маск. Для звичайних користувачів ця онлайн-платформа й надалі буде безкоштовною.
Коментар: Чи перетворить Ілон Маск Twitter у фейкомет?

Коментар: Чи перетворить Ілон Маск Twitter у фейкомет? 27.04.2022

Правила Ілону Маску не до душі. Тож не виключено, що отримавши контроль за однією із провідних платформ для спілкування у сучасному світі, він може накоїти чимало біди, застерігає Кароліна Чимой.
Дональд Трамп не повернеться на Twitter, коли платформа перейде Ілону Маску

Дональд Трамп не повернеться на Twitter, коли платформа перейде Ілону Маску 25.04.2022

Мультимільярдер Ілон Маск придбає соцмережу за 44 мільярди доларів і "покращить її за рахунок нових можливостей".

Ілон Маск планує придбати соціальну мережу Twitter

Ілон Маск планує придбати соціальну мережу Twitter 14.04.2022

Американський мільярдер пропонує за Twitter понад 40 мільярдів доларів. Після покупки глава Tesla планує вивести Twitter із біржі.
Компанія Tesla встановила новий рекорд постачання

Компанія Tesla встановила новий рекорд постачання 03.04.2022

У першому кварталі 2022 року показники постачання американського автовиробника перевищили 310 тисяч електромобілів.
Як Starlink Ілона Маска допомагає українським військовим і цивільним

Як Starlink Ілона Маска допомагає українським військовим і цивільним 29.03.2022

Супутники Ілона Маска забезпечують Україну стабільним інтернетом. Starlink, який задумувався як цивільний проєкт, тепер допомагає українським військовим управляти дронами для боротьби з російськими танками і позиціями.
Пуск гігафабрики Tesla під Берліном: для автопрому ФРН розпочалася нова ера

Пуск гігафабрики Tesla під Берліном: для автопрому ФРН розпочалася нова ера 23.03.2022

Своїми електромобілями Made in Germany Ілон Маск кидає виклик німецьким автобудівникам і наближає відмову Європи від двигунів внутрішнього згоряння.

Світові концерни позиціонують себе проти агресії Росії (07.03.2022) 07.03.2022

Не лише світова політика, а й міжнародний бізнес займає дедалі активнішу позицію щодо війни Росії проти України і запроваджує низку безпрецедентних болісних заходів проти РФ. Перелік - у відео DW.
За час пандемії COVID-19 найбагатші люди подвоїли свої статки - дослідження

За час пандемії COVID-19 найбагатші люди подвоїли свої статки - дослідження 17.01.2022

Впродовж півтора року пандемії COVID-19 у світі найбагатші люди більше ніж удвічі збільшили свої статки. Наприклад, найбагатша людина світу Ілон Маск збільшив свої статки на тисячу відсотків.

Український супутник і космічні амбіції України: здобутки і провали (13.01.2022) 13.01.2022

Український супутник "Січ 2-30" 13 січня успішно запустили з космодрому компанії Ілона Маска SpaceX. Але чи все так райдужно у "вітчизняному космосі"? DW зібрала головні здобутки та провали української космічної галузі.

SpaceX вдало запустив український супутник (13.01.2022) 13.01.2022

Ракета-носій Falcon компанії Ілона Маска SpaceX вивів на орбіту український супутник "Січ-2-30". Ось як це відбулося…

Ракета SpaceX відправила у космос український супутник

Ракета SpaceX відправила у космос український супутник 13.01.2022

За даними голови Держкосмосу Володимира Тафтая, загальна вартість проєкту запуску українського супутника становить 250 мільйонів гривень, чверть із яких - послуги SpaceX.

Hyperloop - утопія чи революція у транспорті? (відео)

Hyperloop - утопія чи революція у транспорті? (відео) 20.12.2021

У Hyperloop можна розвивати швидкість до 1200 кілометрів на годину, що значно скоротить час поїздок. Але є ще низка невирішених питань безпеки. То що таке Hyperloop - утопія чи революція у транспорті?
Hyperloop - наукова фантастика чи транспортна революція? (17.12.2021)

Hyperloop - наукова фантастика чи транспортна революція? (17.12.2021) 17.12.2021

У Hyperloop можна розвивати швидкість до 1200 кілометрів на годину, що значно скоротить час поїздок. Але є ще невирішені питання безпеки. То що таке Hyperloop - утопія чи революція у транспорті?
Ілон Маск став Людиною року за версією журналу Time

Ілон Маск став "Людиною року" за версією журналу Time 13.12.2021

Звання "Людина року" Ілон Маск був удостоєний за найбільший вплив "на життя на Землі, а також, можливо, і за її межами", зазначив головний редактор Time Едвард Фельзенталь.
Спитати у юзерів Twitter, чи продавати акції Tesla: що стоїть за витівкою Ілона Маска

Спитати у юзерів Twitter, чи продавати акції Tesla: що стоїть за витівкою Ілона Маска 11.11.2021

Ілон Маск здійснив експеримент у Twitter. Не влада, а його фоловери мають вирішувати, яку суму податків має сплачувати найбагатша людина світу. Все ж, може тут є і прихований умисел?

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