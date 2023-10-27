Як Ілон Маск за рік змінив соціальну мережу Twitter

27 жовтня 2022 року Ілон Маск, найбагатша людина у світі, статки якого оцінюють у 192 мільярди доларів, офіційно став власником компанії Twitter. У своєму обліковому записі в однойменній соцмережі американський підприємець написав: "Пташку (логотип соцмережі. - Ред.) звільнено". Після цього він звільнив топменеджерів і близько половини рядових співробітників компанії, а ще перейменував один із найвідоміших у світі брендів у X.

"Глобальна міська площа для спілкування"

Компанія Twitter, створена в Кремнієвій долині у 2006 році, розпочинала свою діяльність як сервіс мікроблогів, що дозволяв користувачам обмінюватися повідомленнями, не довшими за 140 символів - твітами. До грудня 2022 року, за даними аналітичної компанії Insider Intelligence, кількість активних користувачів Twitter перевищила 368 мільйонів людей по всьому світу. Це дозволило платформі сприяти розвитку рухів політичного та соціального протесту - від "арабської весни" до Black Lives Matter та #MeToo.

Демонстранти, які підтримують рух #MeToo, на мітингу у Сеулі, березень 2018 року Фото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

Twitter, може, й не найбільша соціальна мережа - за кількістю активних користувачів він значно поступається Facebook, Instagram та іншим платформам компанії Meta. Проте багаторазово перевершує їх за впливом. Політичні лідери, великі фірми, новинні ЗМІ, журналісти та знаменитості - всі вони використовують Twitter для спілкування та створення власних брендів у глобальному співтоваристві, значною мірою орієнтованому на ЗМІ.

Перед завершенням угоди про купівлю Twitter за 44 мільярди доларів Маск заявив, що платформа фактично є "глобальною міською площею для спілкування", і поставив під сумнів її прихильність до свободи слова. "Недотримання принципів свободи слова докорінно підриває демократію. Що робити?" - запитав Маск у десятків мільйонів своїх підписників.

Екстремісти, мова ненависті та судові позови

Незважаючи на обіцянку не перетворювати Twitter на "безкоштовне пекло, де можна говорити що завгодно без наслідків", Маск звільнив більшість модераторів контенту і розпустив раду з довіри та безпеки. До того ж відновив акаунти правих екстремістів та конспірологів - наприклад, засновника американського неонацистського форуму The Daily Stormer Ендрю Енгліна чи блогера Ніка Фуентеса, забаненого за мову ненависті чи не на всіх відомих платформах. У листопаді 2022 року було закрито прессвідділ компанії, тепер на всі запити журналісти у відповідь отримують емодзі у вигляді какашки.

Для мільйонів людей на планеті Ілон Маск не тільки успішний бізнесмен, а й технологічний візіонер сучасності Фото: Patrick Pleul/AP Photo/picture alliance

Дослідники з Університету Тафтса стверджують: протягом кількох тижнів після переходу Twitter під контроль Маска "якість спілкування погіршилася, і все більше радикально налаштованих осіб та поширювачів контенту, які використовують мову ненависті, почали перевіряти межі дозволеного на платформі". Після року критики Маска висловили впевненість, що так званий "глобальний міський майданчик для спілкування" захлеснула хвиля агресивної риторики та дезінформації.

"Цілком очевидно, що мова ворожнечі після приходу Ілона Маска значно посилилася", - стверджує в розмові з DW Рафаела Андрес, співробітниця Центру європейських економічних досліджень імені Лейбніца в Маннгаймі. Андрес з колегами вивчала вплив законодавства на боротьбу із розпалюванням ненависті у Twitter. "Те, що є в соціальних мережах, рано чи пізно переходить у реальний світ", - обґрунтовує вона важливість дослідження.

У Центрі протидії цифровій ненависті (CCDH) теж вважають, що за Маска на платформі "різко зросла кількість випадків прояву ненависті та дискримінації", і закликають великі бренди відмовитися від розміщення реклами в Twitter. Маск відповів CCDH позовом, звинувативши центр у тому, що той псує його стосунки з рекламодавцями. Підприємець також пригрозив подати до суду на Антидифамаційну лігу (ADL), американську організацію із захисту громадянських прав. ADL намагається "вбити" соціальну медіаплатформу, "хибно звинувачуючи її та мене в антисемітизмі", зазначив він.

До травня 2023 року аналітики фонду управління активами Fidelity підрахували: після приходу Ілона Маска компанія Twitter втратила близько третини своєї капіталізації. У липні Маск визнав, що за час його керівництва платформа втратила майже всі рекламні доходи.

Наскільки Twitter гірший за інші платформи

Ще одна важлива зміна від Маска - запровадження плати за знамениті "сині галочки", які повідомляють про верифікацію особи користувачів. Тепер "галочки" доступні усім, хто готовий за них заплатити, а в тих, хто платити відмовився, їх забрали.

Після приходу Маска "синя галочка" лише за гроші Фото: STR/NurPhoto/picture alliance

Очевидно, що мова ненависті та дезінформації у колишньому Twitter суттєво розширилась, існує дуже мало досліджень, які б порівнювали ці явища на різних платформах, вважає психолог Саша Алтай, який вивчає проблеми дезінформації та недовіри у Цюрихському університеті. "Маск зробив багато речей, які погіршили якість дискусій, але важко стверджувати, що вона значно гірша, ніж на інших платформах, - підкреслив Алтай в інтерв'ю DW, - Вона гірше, ніж у TikTok? Може бути. Але я не думаю, що ми маємо репрезентативні дані, щоб стверджувати це”.

Що стосується дезінформації, то, за словами Алтая, ця проблема існувала в Twitter від самого початку, і поширюють її частіше не боти, а люди, які мають реальну владу та вплив. "До трансформації правил "синьої галочки" все і так було погано, а тепер стало ще гірше. Більшість дезінформації якраз і транслювалася "людьми з синьою галочкою", наприклад, політиками", - нагадує дослідник.

Прагнучи запобігти поширенню шкідливого контенту в мережі ЄС розробив і затвердив в жовтні минулого року нове законодавство про цифрові послуги (Digital Service Act, DSA). Від цифрових платформ воно вимагає, зокрема, й прозорих правил модерації постів користувачів. Через це поповзли чутки, що Маск розглядає можливість обмеження доступу до Twitter у Європі.

У вересні Ілон Маск розкритикував діяльність уряду Німеччини. Він поширив заклик голосувати за правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини", заявивши, що Європу заповнили біженці, а винен у цьому уряд країни, який фінансує порятунок мігрантів у Середземному морі. "Чи знає про це німецька громадськість?" - запитав підприємець у своєму акаунті. "Так, це називається порятунком життів", - відповів на це офіційний обліковий запис МЗС ФРН у соцмережі.

Блокування X у Росії та політичні заяви Маска

У Росії Twitter було заблоковано 4 березня 2022 року. Причиною, згідно з заявою Роскомнагляду, стало поширення платформою "недостовірної суспільно значущої інформації" щодо "військової операції" в Україні. При цьому обмеження пообіцяли скасувати у разі видалення матеріалів, які спричинили претензії, але платформа проігнорувала ці рекомендації.

У жовтні 2022 року Ілон Маск запропонував власний план припинення війни. Підприємець закликав визнати Крим російською територією та провести повторний референдум в інших анексованих РФ регіонах під наглядом ООН.

У жовтні 2023 року мільярдер виступив проти фінансування України начебто на шкоду американцям і висміяв Володимира Зеленського, опублікувавши у соціальній мережі X мем на главу української держави. "Коли минуло п'ять хвилин, а ти ще не попросив допомоги на мільярд доларів", - промовляв підпис під фотомонтажем із похмурим Зеленський.

Чи настав час видаляти свій обліковий запис з X

У міру того як "глобальна міська площа для спілкування" дедалі активніше наповнюється мовою ненависті та дезінформацією, виникає питання: чи не на часі видалити свій акаунт у X - і якщо так, то куди після цього податися? Деякі з відомих політичних діячів Німеччини, наприклад прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль (Stephan Weil) або співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Саскія Ескен (Saskia Esken), видалили свої особисті облікові записи в соцмережі. Проте більшість німецьких політиків та ЗМІ продовжують користуватися платформою.

Заскія Ескен Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

До бойкоту соціальної мережі приєдналися й американські юзери. Так, наприклад, некомерційна організація NPR оперативно видалила свій акаунт з 8,7 мільйона підписників, після того як у квітні 2023 року X став позначати її як "ЗМІ, пов'язане з державою США". За пів року гарвардський фонд Nieman Foundation повідомив про поширену серед співробітників NPR службову записку, в якій йшлося: відвідуваність ресурсів медіаорганізації в результаті виходу з платформи знизилася лише на один відсоток.

У своєму блозі на платформі Medium впливовий канадсько-британський журналіст і письменник Корі Доктороу написав: "Проблема Twitter полягає не в тому, що цим важливим сервісом управляє чи-то меркантильний, чи-то посередній мільярдер, а в тому, що сотні мільйонів людей перебувають у владі безглуздого корпоративного лідера".

"Я не думаю, що настав кінець Twitter, я не думаю, що він помре, - каже Рафаела Андрес. - Мені здається, що з'являться різні альтернативи, такі як Mastodon, Blue Sky. Я не чекаю, що вони стануть такими ж великими, як Twitter, але думаю, що у нас більше не буде однієї панівної платформи. Сподіваюся, що колись люди зможуть спілкуватися між цими платформами. Думаю, у цьому напрямку ми й рухаємось".