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Влада РФ задумала посилення інтернет-контролю

Олександр Куницький | Даниїл Сотников
3 вересня 2023 р.

У РФ пропонують надати Роскомнагляду право обмежувати доступ до ресурсів з інструкціями, як обходити блокування заборонених у країні сайтів.

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У РФ хочуть блокувати доступ до VPN-сервісів
У РФ хочуть блокувати доступ до VPN-сервісівФото: Rafael Henrique/ZUMAPRESS/picture alliance

Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ (мінцифри) запропонувало наділити Роскомнагляд повноваженнями блокувати сайти, які містять інформацію про методи та способи обходу заборонених у Росії ресурсів. Про це йдеться у проєкті постанови уряду РФ, опублікованому на порталі проєктів нормативних правових актів. Увагу на нього звернув Telegram-канал "Код Дурова" у неділю, 3 вересня.

Згідно з поправками, пропонується дозволити блокування ресурсів, що містять "інформацію про способи, методи забезпечення доступу до інформаційних ресурсів та (або) інформаційно-телекомунікаційних мереж, доступ до яких обмежений на території Російської Федерації". Під це визначення підходять VPN-сервіси та інструкції до них, які окремо в документі не згадуються. Нині проєкт закону перебуває на етапі громадського обговорення, що має завершитися до 15 вересня.

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Історія реєстру Роскомнагляду

Реєстр заборонених сайтів запрацював у Росії у 2012 році. Роскомнагляд тоді отримав право без суду блокувати сторінки, де, за версією відомства, було розміщено дитячу порнографію, пропаганду суїциду чи наркотиків. Відтоді цей інструмент активно використовувався для блокування незалежних ЗМІ та блогів. Наприкінці 2022 року уряд РФ вніс "пропаганду ЛГБТ" до списку забороненого контенту. Масово блокувати VPN-сервіси Роскомнагляд почав з 2021 року.

Після повномасштабного вторгнення в Україну цензура у Росії посилилася. За 2022 рік Роскомнагляд вніс до Єдиного реєстру забороненої інформації понад 384 тисячі посилань і сайтів.

Гендиректор DW про заборону Deutsche Welle в Росії

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