Міністерство цифрової трансформації України

Цифрові паспорти прирівняли до звичайних: що зміниться для українців

В Україні цифровий паспорт тепер функціонуватиме на рівні з паперовим. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Щоправда, його ще має підписати президент. Де і як можна буде використовувати цифровий документ?