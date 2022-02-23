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Міністерство цифрової трансформації України

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "мінцифра".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Хакери атакували українські урядові сайти та банки

Хакери атакували українські урядові сайти та банки 23.02.2022

Через DDoS-атаку спостерігаються проблеми із доступом до сайтів Нацполіції, Кабінету міністрів України та міністерства закордонних справ.
Мінцифра: За кібератакою на українські урядові сайти стоїть Росія

Мінцифра: За кібератакою на українські урядові сайти стоїть Росія 16.01.2022

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про докази причетності Росії до кібератаки на українські урядові сайти. Її мета - дестабілізувати суспільство, зазначають у міністерстві і просять зберігати спокій.
Новий регулятор IT-ринку стане незалежнішим від президента

Новий регулятор IT-ринку стане незалежнішим від президента 17.12.2021

Верховна Рада створила нову регуляторну комісію в галузі зв'язку. Вона стане формально більш незалежною від президента, але отримала ширші повноваження.
Рада запровадила електронну реєстрацію місця проживання

Рада запровадила електронну реєстрацію місця проживання 05.11.2021

Депутати запровадили електронну реєстрацію місця проживання. Зробити "прописку" на порталі послуг "Дія" уже можуть жителі семи міст, незабаром доступ отримають усі регіони.
Розробника підробної Дії запросили стажуватися в мінцифрі

Розробника підробної "Дії" запросили стажуватися в мінцифрі 28.10.2021

Втім юнак, який продавав програму, що підробляє офіційні документи, все одно може отримати покарання за рішенням суду.
Україна планує пункти комунікації з владою на межі з Кримом і ОРДЛО

Україна планує пункти комунікації з владою на межі з Кримом і ОРДЛО 22.10.2021

РНБО вирішила створити пункти комунікації громадян з органами української влади на межі з непідконтрольними Києву районами Донбасу та анексованим Росією Кримом. Концепцію має підготувати мінцифра.
Рада планує вивести регулятора телекомринку з підпорядкування президента

Рада планує вивести регулятора телекомринку з підпорядкування президента 21.10.2021

Український парламент у першому читанні підтримав створення нової регуляторної комісії в галузі зв'язку. Вона стане формально більш незалежною від президента і може отримати ширші повноваження.
Криптовалюта під контролем: чи вийдуть біткоїни в Україні з тіні?

Криптовалюта під контролем: чи вийдуть біткоїни в Україні з тіні? 09.09.2021

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про віртуальні активи", який дозволяє легалізувати ринок криптовалют в Україні. Урядовці вже обіцяють крипторай для інвесторів, а бізнес не поспішає радіти нововведенням.
Цифрові паспорти прирівняли до звичайних: що зміниться для українців

Цифрові паспорти прирівняли до звичайних: що зміниться для українців 01.04.2021

В Україні цифровий паспорт тепер функціонуватиме на рівні з паперовим. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Щоправда, його ще має підписати президент. Де і як можна буде використовувати цифровий документ?
Паспорт вакцинації в Україні перебуває на фінальній стадії розробки - МОЗ

"Паспорт вакцинації" в Україні перебуває на фінальній стадії розробки - МОЗ 29.03.2021

"Паспорт вакцинації" зможуть отримати щеплені двома дозами вакцини від коронавірусу українці, повідомили в МОЗ України.
Більше 10 мільйонів українців користуються Дією - Федоров

Більше 10 мільйонів українців користуються "Дією" - Федоров 10.02.2021

За словами міністра цифрової трансформації, від початку епідемії COVID-19 в Україні кількість користувачів державними послугами онлайн збільшилася у п'ять разів.
Навіщо держава хоче роздати українцям офіційні електронні адреси

Навіщо держава хоче роздати українцям офіційні електронні адреси 30.07.2020

Українцям хочуть присвоювати офіційні електронні адреси від держави. Кому і що приходитиме на таку електронну пошту та для кого вона буде обов'язковою, з'ясовувала DW.
5G: чи варто українцям боятися швидкісного мобільного зв'язку? (відео)

5G: чи варто українцям боятися швидкісного мобільного зв'язку? (відео) 14.07.2020

Розбудова мережі мобільного зв'язку 5G занепокоїла українців. Понад 25 тисяч громадян підписали петицію, закликаючи владу не запускати цей вид зв'язку. DW з'ясовувала, що таке 5G і чи варто боятися нової технології.
Як працюватиме український застосунок проти коронавірусу

Як працюватиме український застосунок проти коронавірусу 09.04.2020

Селфі і геолокація, надіслані зі смартфону, як спосіб контролю за дотриманням режиму самоізоляції - про мобільний додаток "Дій вдома" в інтерв'ю DW розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дій вдома: моніторинг самоізоляції через смартфон (08.04.2020) 09.04.2020

Хворим на короновірус, їхньому оточенню та українцям, що повернулися з-за кордону, рекомендують встановити застосунок Мінцифри. Через нього контролюватимуть дотримання режиму самоізоляції. Чи захищені особисті дані користувачів та в яких випадках штрафуватимуть?
Як в Україні ліквідують масову цифрову безграмотність

Як в Україні ліквідують масову цифрову безграмотність 29.01.2020

Понад 30 тисяч українців уже зареєструвались на освітньому порталі, де вчать шукати інформацію в інтернеті, оплачувати онлайн комунальні послуги та спілкуватись в соцмережах.

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