"Паспорт вакцинації" в Україні перебуває на фінальній стадії розробки - МОЗ

В Україні розробка так званого "паспорта вакцинації" перебуває на фінальній стадії. Про це в понеділок, 29 березня, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"Міністерство охорони здоров'я спільно з міністерством цифрової трансформації України вже на фінальній стадії розробки "паспорта вакцинації" для українців. Його отримають громадяни, які зроблять дві дози щеплення", - розповів раніше Степанов на каналі "Україна 24".

За словами урядовця, цей паспорт вакцинації містититиме інформацію про те, "коли людина вакцинована, термін дії вакцини згідно з інструкцією". Міністр також запевнив, що розробники цього свідоцтва прагнуть, щоб "документ був максимально зручним".

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Коли запрацює "паспорт вакцинації"

Проєкт документа вже практично готовий, але дату його запуску ще не узгоджено, зазначив очільник МОЗ України. "Залишилися чисто технічні питання, які ми з "мінцифрою" досить швидко вирішимо", - переконаний міністр. Водночас Степанов дав зрозуміти, що запровадження таких паспортів вакцинації відбудеться тільки тоді, "коли буде провакциновано більшу кількість осіб".

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Перед цим Степанов повідомляв, що станом на ранок 29 березня в Україні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали близько 198,5 тисячі осіб. Завершити вакцинацію, тобто отримати другу дозу вакцини, зуміла поки що лише одна особа, інформував міністр.

Нагадаємо, раніше цього дня про необхідність запровадження паспортів вакцинації говорив також президент України Володимир Зеленський.