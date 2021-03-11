 Повільний старт: чому в Україні гальмує COVID-вакцинація | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.03.2021

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Україна

Повільний старт: чому в Україні гальмує COVID-вакцинація

На тлі збільшення числа заражених та госпіталізованих з COVID-19, Україна демонструє вкрай низькі показники щеплення від хвороби. За два тижні вакцинували 38 тисяч осіб, тоді як охочих назбиралося уже понад 200 тисяч.

Ukraine Covid-19 Impfung

Потужності системи охорони здоров'я в Україні дають змогу проводити близько 11 тисяч вакцинацій на день, стверджує міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. Однак це, судячи з усього, лише теоретична цифра, якщо подивитись на реальний стан справ. Від початку кампанії зі щеплення від COVID-19 в Україні вакцинували лише трохи більше 38 тисяч осіб. І це при тому, що перші пів мільйона доз індійської вакцини Covishield, виробленої за ліцензією Astrazeneca, були доставлена в регіони ще 24 лютого.

Лідером за темпами імунізації стала Донецька область, де щеплення зробили вже чотирьом тисячам особам. Серед вакцинованих у цій області - чимало військових, які входять до пріоритетної групи вакцинації. Понад дві тисячі щеплень зробили лише в Дніпропетровській, Київській, Луганській, Тернопільській та Черкаській областях. У тримільйонному Києві за два тижні щепили 980 осіб.

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Замало мобільних бригад

Наразі в Україні вакцинацію проводять близько 160 мобільних бригад, навантаження на які складає до ста вакцинованих на день. До складу однієї такої бригади входить щонайменше троє працівників - лікар та дві медичні сестри.

Перші пів мільйона доз індійської вакцини Covishield, виробленої за ліцензією Astrazeneca, були доставлена в українські регіони ще 24 лютого

Перші пів мільйона доз індійської вакцини Covishield, виробленої за ліцензією Astrazeneca, були доставлена в українські регіони ще 24 лютого

Для забезпечення ж першого й другого етапу вакцинації необхідно 347 мобільних бригад, підрахували в Центрі громадського здоров'я. У подальшому планується створити загалом близько шестиста таких бригад. Для цього потрібен час, оскільки усі залучені до вакцинації працівники повинні спочатку пройти спеціальні тренінги від МОЗ та ВООЗ. Ці тренінги тривають досі.

"На мою думку, це навчання треба було провести ще до того, як ми закупили вакцину. Але чомусь його проводять тільки зараз, коли вже мала би бути проведена вакцинація як мінімум одного-двох етапів", - розмірковує сімейна лікарка Анастасія Ходан, яка цими днями проводить тренінги медикам Львівщині. Водночас вона зауважує, що таке зволікання може бути пов’язане й з тим, що в країні до останнього не знали, який препарат надійде першим.

Пріоритетні групи не поспішають

Основною ж причиною низьких темпів вакцинації на даному етапі, як стверджують у Центрі громадському здоров'я при МОЗ, є відмова від вакцинації медиків із основних груп ризику.

В Україні загалом бракує довіри до щеплень, каже активістка Марія Калмикова

В Україні загалом бракує довіри до щеплень, каже активістка Марія Калмикова

"Зафіксована відмова від вакцинації серед тих людей, які попередньо давали згоду на щеплення. Виявлено протипоказання до вакцинації у тих, які прийшли на вакцинальну сесію. Відмови часто зумовлені тим, що пацієнт недавно перехворів на COVID-19 та вже має антитіла", - перераховують у Центрі громадському здоров'я причини "дещо нижчих темпів" вакцинації, ніж очікувалося. У Центрі нагадують, що пацієнти із пріоритетних груп, які з певних причин відмовилися від щеплення, можуть повторно записатися, звернувшись до свого роботодавця.

За спостереженнями ж сімейної лікарки Ходан, охочих вакцинуватися в її регіоні вистачає, натомість викликає чимало запитань система пріоритетності та формування списків. Так, співрозмовниця DW звертає увагу, що до першої черги не віднесені власне сімейні лікарі, які безпосередньо контактують з хворими на COVID-19. Окрім того, на місцях лише зараз починають формувати списки з охочих вакцинуватися, кому за 80 років. Таким пацієнтам лікарі телефонують особисто. Решті пацієнтів на місцях пропонують записатися в лист очікування через державний електронний сервіс "Дія" або за допомогою гарячої лінії МОЗ.

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Формування черги: акцент на інтернет-запис

Станом на 11 березня, понад 220 тисяч українців уже записалися до листа очікування на вакцинацію, відповіли на запит DW у міністерстві цифрової трансформації. Понад 95% зробили це через портал або додаток "Дія". Це спеціальний сервіс з онлайн-послуг, скористатися яким можна за допомогою BankID, MobileID або електронного цифрового підпису. Найбільший відсоток охочих у черзі - віком від 21 до 39 років.

За темпами вакцинації на даний момент лідирує Донецька область, де щеплення зробили вже чотирьом тисячам особам, у тому числі й військовим

За темпами вакцинації на даний момент лідирує Донецька область, де щеплення зробили вже чотирьом тисячам особам, у тому числі й військовим

Тут слід також зауважити, що така реєстрація - це лише попередній запис, який дозволяє правильно розподілити вакцину між регіонами. Безпосередньо запис до кабінету щеплення відбуватиметься уже пізніше, пояснили в мінцифрі. "Всім, хто зареєструється, надійде push-сповіщення у застосунку "Дія", повідомлення в кабінеті громадянина на порталі "Дія" та повідомлення на електронну адресу, коли буде доступний запис на щеплення", - повідомили в мінцифрі. 

Поки що ж користувачам не надають жодної, навіть приблизної інформації, коли можна очікувати своєї черги. Окрім того, запропонована система може стати серйозною перепоною для людей похилого віку, адже навіть при телефонному записі оператори просять надати електронну пошту.

Сподівання на медиків та публічні кампанії

Для більшості людей похилого віку запис через "Дію" чи контакт-центр буде складним, констатує керівниця одеського осередку громадської організації "Батьки за вакцинацію" Марія Калмикова. Вона прогнозує, що в процесі вакцинації людей похилого віку величезне навантаження й відповідальність ляжуть на плечі саме сімейних лікарів. 

Активістка зауважує, що в регіонах можна простежити різний рівень організації, який багато в чому залежить від місцевих лікарів та влади. "У когось ми бачимо ці процеси організовані нормально, є комунікація і люди знають про вакцинацію. Хтось обдзвонює пацієнтів і нагадує їм про повторну вакцинацію. А хтось взагалі цим не займається, і люди не вакциновані, не мають інформації, а самостійно вони цього не зроблять", - розповідає про регіональні особливості активістка.

Калмикова вказує на ще один аспект: в Україні загалом бракує довіри до щеплень. "Цю ланку потрібно зміцнювати, щоб лікарі мали адекватну сучасну доказову інформацію про вакцинацію. Дуже важливо, щоб лікарі володіли інформацією і могли донести її до пацієнтів", - упевнена активістка. Сама Калмикова нещодавно вакцинувалася від COVID-19 як публічна діячка. Таку можливість запровадили в МОЗ для популяризації процесу щеплення. Громадські активісти можуть бути вакциновані в регіонах поза чергою, якщо лишаться дози після груп ризику.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

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    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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