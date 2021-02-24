Степанов обурений низькими темпами вакцинації від COVID-19 в Україні

За словами Максима Степанова, до кінця минулого тижня в Україні мали вийти на темпи вакцинації у 10 тисяч щеплень за добу, але робили лише 2-3 тисячі.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов висловив невдоволення повільними темпами вакцинації від коронавірусу в країні. "З початку кампанії проти COVID-19 вакциновано 19 тисяч 118 осіб. Мене не влаштовують ці цифри, я ставив інше завдання щодо темпів вакцинації. До кінця попереднього тижня ми мали вийти на 10 тисяч осіб за добу і збільшувати цю кількість. Ми вийшли на трохи більше ніж 2-3 тисячі за добу", - сказав Степанов на брифінгу у вівторок, 9 березня, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Міністр анонсував проведення цього дня селекторної наради з регіонами для прискорення імунізації. У нараді, за його словами, мають взяти участь голови облдержадміністрацій, керівництво Офісу президента, директорат департаментів охорони здоров'я, які координують вакцинацію на місцях.
Максим Степанов на брифінгу також повідомив, що в Україні зафіксовано 185 випадків побічних ефектів від вакцинації, утім, жодного важкого. "Станом на сьогодні з майже 20 тисяч щеплень зафіксовано лише 185 повідомлень про побічні ефекти від імунізації. Жодних важких побічних ефектів від вакцинації в Україні не зафіксовано. Тільки один випадок потребував спостереження медиків, коли у людини після вакцинації два дні була підвищена температура", - запевнив міністр.
Степанов також додав, що станом на 9 березня до листа очікування вакцинації записалися вже близько 190 тисяч осіб.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні вакцинували лише 1171 людину. В Україну завезли 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу, кампанія з вакцинації населення розпочалася 24 лютого. Максим Степанов, а також президент України Володимир Зеленський вже публічно зробили щеплення. Глава МОЗ раніше заявляв, що темпи вакцинації в Україні мають зрости влітку і становити від п'яти до семи мільйонів осіб щомісяця.
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