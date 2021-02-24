 Степанов обурений низькими темпами вакцинації від COVID-19 в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2021

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Новини

Степанов обурений низькими темпами вакцинації від COVID-19 в Україні

За словами Максима Степанова, до кінця минулого тижня в Україні мали вийти на темпи вакцинації у 10 тисяч щеплень за добу, але робили лише 2-3 тисячі.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (архівне фото)

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (архівне фото)

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов висловив невдоволення повільними темпами вакцинації від коронавірусу в країні. "З початку кампанії проти COVID-19 вакциновано 19 тисяч 118 осіб. Мене не влаштовують ці цифри, я ставив інше завдання щодо темпів вакцинації. До кінця попереднього тижня ми мали вийти на 10 тисяч осіб за добу і збільшувати цю кількість. Ми вийшли на трохи більше ніж 2-3 тисячі за добу", - сказав Степанов на брифінгу у вівторок, 9 березня, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Міністр анонсував проведення цього дня селекторної наради з регіонами для прискорення імунізації. У нараді, за його словами, мають взяти участь голови облдержадміністрацій, керівництво Офісу президента, директорат департаментів охорони здоров'я, які координують вакцинацію на місцях.

Зафіксовано 185 побічних ефектів від вакцинації

Максим Степанов на брифінгу також повідомив, що в Україні зафіксовано 185 випадків побічних ефектів від вакцинації, утім, жодного важкого. "Станом на сьогодні з майже 20 тисяч щеплень зафіксовано лише 185 повідомлень про побічні ефекти від імунізації. Жодних важких побічних ефектів від вакцинації в Україні не зафіксовано. Тільки один випадок потребував спостереження медиків, коли у людини після вакцинації два дні була підвищена температура", - запевнив міністр.

Степанов також додав, що станом на 9 березня до листа очікування вакцинації записалися вже близько 190 тисяч осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні вакцинували лише 1171 людину. В Україну завезли 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу,  кампанія з вакцинації населення розпочалася 24 лютого. Максим Степанов, а також президент України Володимир Зеленський вже публічно зробили щеплення. Глава МОЗ раніше заявляв, що темпи вакцинації в Україні мають зрости влітку і становити від п'яти до семи мільйонів осіб щомісяця.

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