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Covishield - вакцина від коронавірусу. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Covishield".
Covishield - локальна торговельна назва вакцини від коронавірусу, яку розробили науковці з Оксфордського університету в співпраці з британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca. Під назвою Covishield ця вакцина за ліцензією виробляється індійською фармацевтичною компанією Serum Institute of India. Вакцина Covishield належить до векторних вакцин. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Німеччині принаймні одне щеплення від коронавірусу вже отримали 41% населення. На заваді повномасштабній вакцинації - зокрема, "перебірливість" людей, коли йдеться про вибір вакцини. Багато хто пов'язує найефективніший захист з BioNTech/Pfizer та побоюється побічних дій AstraZeneca.
На заваді вакцинації проти коронавірусу в Україні став не лише брак препаратів, але й недовіра українців до вакцин. За даними опитувань, вакцинуватися не готова половина громадян. Серед "відмовників" є і багато медиків.