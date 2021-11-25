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Covishield

Covishield - вакцина від коронавірусу. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Covishield".

Covishield - локальна торговельна назва вакцини від коронавірусу, яку розробили науковці з Оксфордського університету в співпраці з британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca. Під назвою Covishield ця вакцина за ліцензією виробляється індійською фармацевтичною компанією Serum Institute of India. Вакцина Covishield належить до векторних вакцин. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Єврокомісія пропонує змінити правила подорожей до ЄС із третіх країн

Єврокомісія пропонує змінити правила подорожей до ЄС із третіх країн 25.11.2021

У Єврокомісії представили нові правила в'їзду до ЄС. "Зелений" список країн з низьким поширенням коронавірусу має зникнути, зате подорожувати зможуть ті, хто щепився Covishield і Sinovac.
Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео)

Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео) 07.07.2021

Цифрові COVID-сертифікати вже почали діяти в Євросоюзі та Шенгенській зоні. Які є види таких свідоцтв? Які вакцини визнаються? І яким чином українцю отримати європейський ковідний сертифікат?

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Багато хто пов'язує найефективніший захист від коронавірусу з BioNTech/Pfizer та побоюється побічних дій AstraZeneca. DW проаналізувала, яка вакцина справді найкраща.
BioNTech/Pfizer, AstraZeneca та інші - яка вакцина проти COVID-19 найкраща? (28.05.2021)

BioNTech/Pfizer, AstraZeneca та інші - яка вакцина проти COVID-19 найкраща? (28.05.2021) 28.05.2021

У Німеччині принаймні одне щеплення від коронавірусу вже отримали 41% населення. На заваді повномасштабній вакцинації - зокрема, "перебірливість" людей, коли йдеться про вибір вакцини. Багато хто пов'язує найефективніший захист з BioNTech/Pfizer та побоюється побічних дій AstraZeneca.

COVAX: Україна - серед отримувачів вакцини BioNTech/Pfizer у другому кварталі

COVAX: Україна - серед отримувачів вакцини BioNTech/Pfizer у другому кварталі 12.04.2021

За даними альянсу GAVI, для постачання в рамках ініціативи COVAX виділено понад 14 мільйонів доз вацини BioNTech/Pfizer. Вони призначені для 47 країн, серед яких і Україна.
МОЗ України планує здійснити 47 мільйонів COVID-щеплень до кінця року

МОЗ України планує здійснити 47 мільйонів COVID-щеплень до кінця року 11.04.2021

Віктор Ляшко закликав усіх жителів України без сумнівів вакцинуватися будь-яким препаратом, який буде доступний.
МОЗ України анонсує відкриття центрів вакцинації у великих містах улітку

МОЗ України анонсує відкриття центрів вакцинації у великих містах улітку 10.04.2021

За словами головного санітарного лікаря Віктор Ляшка, великі центри вакцинації планують відкрити у містах-мільйонниках. Утім, це матиме сенс у разі достатньої кількості вакцини.
Вакцинація від COVID-19: чи все в Україні відбувається за планом?

Вакцинація від COVID-19: чи все в Україні відбувається за планом? 08.04.2021

В Україні щеплення від COVID-19 отримало лише трохи більше 320 тисяч людей. Це не дотягує навіть до одного відсотка населення країни. Чи все відбувається за планом вакцинації від коронавірусу?
Вакцинація від коронавірусу: хто і чому в Україні відмовляється від щеплення

Вакцинація від коронавірусу: хто і чому в Україні відмовляється від щеплення 30.03.2021

На заваді вакцинації проти коронавірусу в Україні став не лише брак препаратів, але й недовіра українців до вакцин. За даними опитувань, вакцинуватися не готова половина громадян. Серед "відмовників" є і багато медиків.
МЗС України підтвердило припинення поставок вакцини Індією

МЗС України підтвердило припинення поставок вакцини Індією 26.03.2021

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що припинення поставок вакцини Covishield стосується не тільки України, а й інших країн, в які вона поставлялася, наприклад, Канади та Бразилії.
Ляшко запевняє, що кожен щеплений вакциною Covishield отримає другу дозу

Ляшко запевняє, що кожен щеплений вакциною Covishield отримає другу дозу 26.03.2021

Україна отримає достатньо вакцини, щоб вколоти другу дозу тим людям, які вже отримали першу, стверджує Віктор Ляшко.

В Україну прибула перша партія китайської вакцини від COVID-19

В Україну прибула перша партія китайської вакцини від COVID-19 25.03.2021

За даними глави МОЗ Максима Степанова, перша партія налічує 215 тисяч доз вакцини. Всього замовлено 1,9 мільйона доз.
Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca - ЗМІ

Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca - ЗМІ 25.03.2021

Це тимчасове призупинення також стосується механізму COVAX, в рамках якого країни-учасниці, зокрема і Україна, повинні отримати додаткові дози вакцин від коронавірусу.
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