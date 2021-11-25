Covishield

Вакцинація від COVID-19: чи все в Україні відбувається за планом?

В Україні щеплення від COVID-19 отримало лише трохи більше 320 тисяч людей. Це не дотягує навіть до одного відсотка населення країни. Чи все відбувається за планом вакцинації від коронавірусу?