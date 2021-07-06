Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео)

Українці, які мають посвідку на проживання у ЄС, можуть отримувати цифрові COVID-сертифікати ЄС, як і решта громадян Євросоюзу. Безкоштовно і без жодних обмежень. Теоретично отримати європейський сертифікат також можуть і громадяни інших держав, у тому числі й України. Для цього потрібно на кордоні надати підтвердження про повну вакцинацію. Які саме документи для цього підтвердження визнаються і де отримати сертифікат - вирішує кожна держава ЄС на свій розсуд.

Крім того, ЄС визнаватиме і ковідні сертифікати інших держав, але ці документи мають бути сумісними з європейськими. Київ наразі веде переговори з Брюсселем про визнання сертифікатів ще з квітня. Коли домовляться, дивіться тут: