Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео)

Цифрові COVID-сертифікати вже почали діяти в Євросоюзі та Шенгенській зоні. Які є види таких свідоцтв? Які вакцини визнаються? І яким чином українцю отримати європейський ковідний сертифікат?
Українці, які мають посвідку на проживання у ЄС, можуть отримувати цифрові COVID-сертифікати ЄС, як і решта громадян Євросоюзу. Безкоштовно і без жодних обмежень. Теоретично отримати європейський сертифікат також можуть і громадяни інших держав, у тому числі й України. Для цього потрібно на кордоні надати підтвердження про повну вакцинацію. Які саме документи для цього підтвердження визнаються і де отримати сертифікат - вирішує кожна держава ЄС на свій розсуд.
Крім того, ЄС визнаватиме і ковідні сертифікати інших держав, але ці документи мають бути сумісними з європейськими. Київ наразі веде переговори з Брюсселем про визнання сертифікатів ще з квітня. Коли домовляться, дивіться тут:
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