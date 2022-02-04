На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "паспорт вакцинації".

Під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 постало питання про запровадження електронних паспортів вакцинації, які б свідчили, що людина зробила щеплення від коронавірусу. Паспорт вакцинації повинен, серед іншого, забезпечити певні пільги вакцинованим особам у разі такої необхідності. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.