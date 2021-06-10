У Німеччині запустили цифровий сертифікат вакцинації

Жителі Німеччини, яким зробили щеплення від коронавірусу, зможуть засвідчити це за допомогою мобільного застосунку.
Повністю вакциновані від коронавірусу жителі Німеччини невдовзі матимуть змогу засвідчити факт отримання щеплень за допомогою цифрового сертифіката вакцинації CovPass. Починаючи з четверга, 10 червня, в країні розпочалося покрокове впровадження цього документа, анонсував міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn).
За його словами, мета німецького МОЗ - до кінця червня зробити цифровий сертифікат вакцинації доступним для усіх, хто має право на його отримання. А починаючи з липня CovPass можна буде використовувати для поїздок всередині ЄС, планує Шпан. "Метою є, щоб цей сертифікат вакцинації могли зчитувати також і в Гельсінкі, Амстердамі та на Майорці. Цим самим ми як Євросоюз також встановлюємо стандарти для міжнародних подорожей", - зауважив німецький міністр, слова якого наводить агенція AFP.
Вже зараз користувачі у Німеччині можуть завантажувати в крамницях застосунків новий мобільний додаток CovPass. Також у найближчому майбутньому буде оновлено застосунок Corona-Warnapp, в який також можна буде додати цифровий сертифікат вакцинації.
Читайте також: У ЄС вирішили відкривати кордони: що це означає для українців
При цьому цифровий сертифікат не буде заміною традиційному паперовому сертифікату вакцинації, який діє у ФРН, а стане лише його доповненням - адже для того, щоб засвідчити отримання повного курсу вакцинації, не доведеться носити з собою паперовий документ. Подати запит на отримання цифрового сертифіката жителі Німеччини зможуть у центрах вакцинації чи у сімейних лікарів, де їм робили друге щеплення. Крім того, центри вакцинації надсилатимуть цифрові ключі тим, хто вакцинувався. За допомогою ключів можна буде завантажити у мобільний додаток цифровий сертифікат вакцинації. Також його можна буде отримати в аптеках, надавши підтвердження отримання щеплень та документ, який засвідчує особу.
Читайте також: COVID-свідоцтво про вакцинацію в Україні: що треба знати
Станом на 10 червня, за даними Інституту імені Роберта Коха, у Німеччині повністю вакцинувалися від коронавірусу 19,9 мільйона осіб. 39,1 мільйона осіб отримали щонайменше одну дозу вакцини, що відповідає 47 відсоткам від усього населення країни. Протягом 9 червня у ФРН було здійснено близько 1,3 мільйона щеплень від коронавірусу.