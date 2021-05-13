Чи стане данський COVID-паспорт взірцем для інших європейських країн?

Як і багато інших подібних закладів у Данії, фітнес-клуб "Праметалева печера", який ще називають просто "Печера", пережив під час пандемії коронавірусної хвороби не найкращі часи. Тривалий час він простоював без відвідувачів, оскільки в країні діяв жорсткий локдаун. Знову відкритися таким закладам влада дозволила лише з 6 травня, але за умови, що відвідувачі будуть мати з собою так званий "коронавірусний паспорт", або "COVID-паспорт". Тобто документ, що підтверджує, що особа не заражена коронавірусом, щеплена від нього або ж уже перехворіла, одним словом, має імунітет до цього небезпечного захворювання.

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Тепер у "Печері" метушливо, в залах для кращого тонусу лунає підбадьорлива музика, а відвідувачі нетерпляче вовтузяться, обираючи між гирями, гантелями та дисками для штанг. Щоб потрапити сюди, кожному з них довелося продемонструвати наявність імунітету до COVID-19 або принести з собою негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше 72 годин тому.

"Коронапаспорт", як його тут називають, буває у вигляді додатку для смартфона або паперового документа. Власник фітнес-клубу Еміль Ліккегаард Хансен каже, що кількість відвідувачів і без того завжди обмежена, йому знадобилося кілька днів, щоб знайти найкращий спосіб керувати потоком за нових умов.

Його рішення? "У нас є спеціально призначені COVID-наглядачі", - пояснив він. "Зазвичай людина, яка приходить на заняття першою, вона й перевіряє перепустки у решти", - додає власник закладу. За словами Хансена, "наглядач" носить маленький золотистий капелюшок, "щоб його розпізнали".

COVID-наглядач перевіряє, чи можна заходити в фітнес-клуб "Печера"

Сьогодні обов'язки такого COVID-наглядача виконує Наташа, яка терпляче перевіряє коронавірусний паспорт кожного зі своїх товаришів по заняттях, перш ніж пропустити їх до закладу. Один з відвідувачів працює в лікарні та повністю щеплений, але таким похвалитися можуть менш як 20 відсотків данців. Інші, які бажають скористатися перевагами коранапаспорту, мають відстояти чергу в одному з 500 пунктів тестування по всій країні. В Данії щодня тестується пів мільйона жителів, тобто близько восьми відсотків населення - найвищий показник у Європейському Союзі.

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Результати з усіх цих пунктів тестування та центрів вакцинації надходять до Данського управління даними охорони здоров'я, що аналізує інформацію та видає дозвіл на отримання відповідної посвідки. Генеральна директорка агентства Лісбет Нільсен каже, що ця інформація важлива далеко не тільки для видачі тимчасового чи постійного коронапаспорта.

Один з багатьох центрів тестування на наявність коронавірусу

"Практично щогодини ми дізнаємося кількість людей в Данії, які отримали позитивний результат тесту", - пояснила вона. "Ми точно знаємо, де вони проходять тестування, де вони мешкають. І це також дозволяє місцевій владі у разі спалаху захворювання вживати цільових заходів... організовувати ще більше місцевих тестів, щоб можна було ізолювати людей і забезпечити їм лікування", - додає керівниця відомства.

Оскільки всі тести безплатні, державі це обходиться недешево, але Нільсен переконана, що, на відміну від локдаунів, коли гроші витрачаються на зупинку життя, це інвестиції у те, аби життя знову вирувало, каже вона.

Але в данської моделі є й інша ціна, оскільки для того, щоб потрапити, приміром, в перукарню або в кінотеатр, необхідно поділитися особистою інформацією. Камілла Грегерсен, член данської ради з етики даних, віддає належне владі за те, що чиновники визнають і готові відповідним чином змінювати коронавірусний паспорт. Вона пояснює, що громадянам у майбутньому пропонуватимуть на вибір різні версії коронавірусного мобільного додатку, найбільш захищений із них "навіть не буде показувати ім'я чи дату народження". "Програма буде показувати тільки зелене світло, яке означає, що особа має дозвіл пройти в те чи інше місце", - каже вона.

Грегерсен вважає справжнім успіхом співпрацю між владою країни та захисниками права на приватне життя. "Зараз у суспільстві поширено чимало страхів, - сказала вона. - І я сподіваюся, що ми зможемо послабити ці страхи і якомога швидше відкрити різні сфери життя суспільства, використовуючи для цього цифрові ресурси".

Є й критики такого підходу

Утім, декому з данців не до спокою. Алі Суфі належить до популярного руху, що називає себе "Люди в чорному". Цей рух виступає проти стратегії боротьби влади країни з корнавірусом загалом та COVID-паспортів зокрема. Він переконаний, що здорові люди не повинні піддаватися постійному тестуванню і постійному контролю за їхньою діяльністю. "Мене обраджає, що вони відокремлюють людей, які не хочуть брати участь у цьому цирку щодо тестування та які абсолютно здорові", - каже Суфі. - Вони не хворі, але не можуть брати участь у різних заходах чи заняттях. Ці люди відрізані від решти суспільства, і це порушення прав людини на участь у повсякденному суспільному житті".

Алі Суфі не віруть запевненням уряду щодо правильності нинішніх підходів у боротьбі з пандемією

Суфі каже, що він не вірить запевненням данської влади щодо того, COVID-перепустки будуть застосовувати лише поки пандемія завдаватиме значної шкоди здоров'ю населення.

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Однак більшість данців вітають можливість повернутися до нормального способу життя, а вся Європа нині озирається на Копенгаген як взірець того, як можуть працювати сертифікати вакцинації у масштабах всього ЄС, запровадити які хочуть у червні цього року.

У культовому парку розваг Tivoli Gardens, розташованому в центрі Копенгагена, діти верещать від щастя, вистрибуючи на атракціони. У цьому парку, де можна посидіти на широких зелених газонах, також регулярно збираються підлітки, щоб потусуватися, оскільки школи знову відкрилися. Виконавчий віцепрезидент Tivoli Gardens Каспер Шумахер каже, що адміністрація й працівники парку "раді поверненню гостей" попри те, що кількість відвідувачів поки досить низька і для перевірки коронавірусних паспортів на вході потрібно вдвічі більше співробітників, ніж зазвичай.

Парк розваг Tivoli Gardens знову приймає відвідувачів

Але Шумахер каже, що налаштований оптимістично. "Ми хотіли відкритися, щойно нам дозволять. Нас тішить думка, що це дуже важливо для морального духу, що Tivoli - це символ того, що зараз все йде в правильному напрямку", - зазначив він.