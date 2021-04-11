 У Данії, Фінляндії та Норвегії відбулися протести проти карантинних обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2021

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Новини

У Данії, Фінляндії та Норвегії відбулися протести проти карантинних обмежень

У Фінляндії протестували проти посилення карантинних обмежень. У Данії - виступали проти так званих "паспортів COVID", які містять дані про вакцинацію, негативний тест на COVID-19 або імунітет до коронавірусу.

У Копенгагені протестували проти запроваджених 6 квітня паспортів COVID, які мають сприяти поступовому скасуванню в країні карантинних обмежень

У Копенгагені протестували проти запроваджених 6 квітня "паспортів COVID", які мають сприяти поступовому скасуванню в країні карантинних обмежень

Під час протестів проти заходів боротьби з поширенням коронавірусу, які відбулися увечері суботи, 10 квітня, у столиці Фінляндії Гельсінкі, затримали 20 учасників. За даними поліції, у несанкціонованій акції взяли участь до 300 людей. У Гельсінки діють карантинні обмеження, у межах яких дозволено збиратися не більше ніж шістьом особам, повідомляє інформаційне агентство AFP.

До недавнього часу показники поширення коронавірусу в Фінляндії, населення якої становить 5,5 мільйона осіб, були одними з найнижчих у Європі, що пояснювалося перш за все низькою густотою населення країни. Як зазначає AFP, жителі Фінляндії добре дотримуються правил гігієни під час пандемії, попри те, що ці правила у країні донедавна мали рекомендаційний характер.

Однак починаючи з середини лютого показники зараження коронавірусом зростають і у цій країні. З огляду на цю тенденцію уряд запровадив жорсткіші заходи зі стримування епідемії у країні. Наприклад, припинили роботу ресторани. Також уряд планував різко обмежити свободу пересування жителів Фінляндії, але на початку квітня відкликав відповідний законопроєкт.

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У Данії протестували проти паспортів вакцинації

Протести проти протиепідемічних заходів 10 квітня відбулися також у Данії та Норвегії. Так, у столиці Данії Копенгагені сотні людей протестували проти запроваджених 6 квітня "паспортів COVID". Цей документ посвідчує, що людина пройшла повну вакцинацію від коронавірусу, отримала негативний тест на COVID-19 упродовж останніх 72 годин або мала позитивний результат тексту впродовж останніх від двох до 12 тижнів і таким чином має імунітет до вірусу.

Учасники акції протесту проти паспортів вакцинації та масових тестів у столиці Данії Копенгагені, 10 квітня 2021 року

Протест проти паспортів вакцинації та масових тестів у столиці Данії Копенгагені, 10 квітня

У столиці Норвегії Осло в акції протесту взяли участь близько 200 людей, деякі з них демонстративно спалювали захисні маски.

Паспорти вакцинації в ЄС та Україні

Нагадаємо, 17 березня Єврокомісія запропонувала запровадити в ЄС "цифровий зелений сертифікат". Цей документ має містити інформацію про вакцинацію від коронавірусу, імунітет після хвороби COVID-19 та здані тести і сприяти безпечним подорожам всередині ЄС. В Україні також розроблять документ для вакцинованих від COVID-19 для міжнародних поїздок та внутрішнього користування.

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