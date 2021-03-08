Єврокомісія представила цифровий сертифікат імунітету від COVID-19

Для сприяння безпечним подорожам всередині ЄС Єврокомісія запропонувала запровадити "цифровий зелений сертифікат", який би, зокрема, підтверджував імунітет від коронавірусу після вакцинації. Відповідну пропозицію регламенту ЄС представили на пресконференції у Брюсселі в середу, 17 березня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), а також єврокомісари з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон і з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє кореспондент DW.

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"Яка функція цього сертифікату? Він показує, що людина або була вакцинована, або нещодавно здала тест, який був негативним, або ж видужала від COVID-19 і тому має антитіла", - пояснила фон дер Ляєн.

Сертифікат має уможливити безпечні подорожі

"Пропонуючи "цифровий зелений сертифікат", ми використовуємо європейський підхід, аби забезпечити громадянам ЄС і членам їхніх сімей змогу подорожувати цього літа безпечно та з мінімумом обмежень", - зазначив Рейндерс. Він наголосив, що даний сертифікат не буде обов'язковою умовою для вільного пересування в ЄС і нікого не дискримінуватиме.

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"Цифровий зелений сертифікат" буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від коронавірусу, вилікувалася від COVID-19, а також здавала тести на SARS-CoV-2. Отримати його можна буде безкоштовно як у цифровій, так і в паперовій формі. Він міститиме QR-код, за допомогою якого можна буде перевірити автентичність сертифікату.

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Регламенти ЄС мають пряму дію на території всього об'єднання, їх не потрібно впроваджувати національними законами, як це відбувається з директивами ЄС. Для набуття чинності регламент ще мають підтримати Європарламент і Рада ЄС.