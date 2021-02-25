Більшість німців підтримують запровадження сертифікату вакцинації

Переважна більшість німців хотіли б отримати сертифікат вакцинації від коронавірусу, який би дозволив їм відвідувати театри, фітнес-студії, спортивні заходи або полегшити подорож. Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення агенства dpa, повідомляє відповідна агенція у суботу, 27 лютого.

Згідно з результатами опитування, 16 відсотків респондентів виступають за запровадження сертифікату вакцинації за ізраїльською моделлю. Ще 44 відсотки учасників опитування вважають, що з цим треба почекати, поки всі в Німеччині отримають пропозицію про щеплення. Згідно з останніми планами, це має бути до 21 вересня. Водночас 35 відсотків опитаних відмовляються від запровадження цього сертифікату, який надає переваги вакцинованим людям.

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Нагадаємо, глави держав та урядів країн ЄС домовилися про розроблення європейського сертифікату вакцинації протягом найближчих трьох місяців. Однак досі незрозуміло, які полегшення передбачатимуться для їхніх власників. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила про готовність надавати пільги для вакцинованих від коронавірусу людей, але не відразу.

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"Коли ми запропонуємо вакцинацію достатній кількості людей, а інші будуть категорично проти щеплень, доведеться розглянути питання про те, чи обмежити доступ до певних сфер лише для вакцинованих осіб", - сказала Меркель в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Критики зазначають, що таким чином влада хоче непрямими діями зробити щеплення від коронавірусу обов'язковими.

Раніше влада Ізраїлю представила свій сертифікат вакцинації, який передбачає численні переваги тим, хто одужав від коронавірусу, та особам, які вже вакцинувалися. Між тим, за останніми даними, в Ізраїлі вже вакцинували близько половини населення - 4,6 мільйона людей з 9,3 мільйона жителів країни.

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