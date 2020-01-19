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Ізраїль - держава на Близькому Сході. Столиця - Єрусалим.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Як у нацистській Німеччині переслідували гомосексуалів
Як у нацистській Німеччині переслідували гомосексуалів
27 січня 2023 року на щорічній церемонії пам'яті жертв нацизму в Бундестазі вперше вшанували пам'ять гомосексуалів.
Суспільство
27.01.2023
27 січня 2023 р.
16 свідків Голокосту: коли предметам є що розповісти
16 свідків Голокосту: коли предметам є що розповісти
Експонати виставки в Бундестазі розповідають про трагедію євреїв, які були змушені покинути Німеччину або загинули.
Суспільство
27.01.2023
27 січня 2023 р.
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту - що це за дата
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту - що це за дата
ФРН відзначає цей день лише з 1996 року, в Ізраїлі вшанування почалося набагато раніше, але проводиться в інший день.
Суспільство
27.01.2023
27 січня 2023 р.
ЗСУ вперше отримають американські боєприпаси з Ізраїлю
ЗСУ вперше отримають американські боєприпаси з Ізраїлю
Що відомо про цей арсенал та скільки вже снарядів відправлено Україні?
Конфлікти
18.01.2023
18 січня 2023 р.
Антисемітизм: чому так складно його подолати
Антисемітизм: чому так складно його подолати
Де починається антисемітизм? Звідки взялися ці часто столітні стереотипи, і яку роль вони відіграють сьогодні?
Суспільство
09.11.2022
9 листопада 2022 р.
13:13 хв.
Нетаньяху повертається: чого чекати Україні
Нетаньяху повертається: чого чекати Україні
Досі Ізраїль дотримувався нейтралітету щодо війни РФ проти Україні. Що зміниться тепер?
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Головний рабин України Моше Реувен Асман у інтерв'ю DW розповів, чому Ізраїль має більше підтримувати Україну.
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15 вересня 2022 р.
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Після обстрілів з Гази Ізраїль мобілізує 25 тисяч осіб
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15 березня 2022 р.
06:29 хв.
Пропустити розділ Точка зору
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Гостьовий коментар
Політика
18.05.2021
18 травня 2021 р.
Безперспективна ситуація Ізраїлю
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Гостьовий коментар
Політика
11.05.2021
11 травня 2021 р.
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29.01.2020
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19.01.2020
19 січня 2020 р.
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