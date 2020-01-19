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Ізраїль

Тема

Ізраїль - держава на Близькому Сході. Столиця - Єрусалим.

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Докладно

Архівне фото експозиції Німецького історичного музею та Музею гомосексуальності в Берліні. На фотографії - ув'язнений-гомосексуал концтабору "Аушвіц"

Як у нацистській Німеччині переслідували гомосексуалів

Як у нацистській Німеччині переслідували гомосексуалів

27 січня 2023 року на щорічній церемонії пам'яті жертв нацизму в Бундестазі вперше вшанували пам'ять гомосексуалів.
Суспільство27 січня 2023 р.
Лялька Інґе, що належала Лоре Маєрфельд

16 свідків Голокосту: коли предметам є що розповісти

16 свідків Голокосту: коли предметам є що розповісти

Експонати виставки в Бундестазі розповідають про трагедію євреїв, які були змушені покинути Німеччину або загинули.
Суспільство27 січня 2023 р.
Виставка в "Аушвіц-Біркенау"

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту - що це за дата

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту - що це за дата

ФРН відзначає цей день лише з 1996 року, в Ізраїлі вшанування почалося набагато раніше, але проводиться в інший день.
Суспільство27 січня 2023 р.
Американські снаряди калібру 155 мм перед відправкою в Україну (архівне фото)

ЗСУ вперше отримають американські боєприпаси з Ізраїлю

ЗСУ вперше отримають американські боєприпаси з Ізраїлю

Що відомо про цей арсенал та скільки вже снарядів відправлено Україні?
Конфлікти18 січня 2023 р.
Антисемітизм: чому так складно його подолати

Антисемітизм: чому так складно його подолати

Антисемітизм: чому так складно його подолати

Де починається антисемітизм? Звідки взялися ці часто столітні стереотипи, і яку роль вони відіграють сьогодні?
Суспільство9 листопада 2022 р.13:13 хв.
Біньямін Нетаньяху готується повернутися у крісло прем'єра

Нетаньяху повертається: чого чекати Україні

Нетаньяху повертається: чого чекати Україні

Досі Ізраїль дотримувався нейтралітету щодо війни РФ проти Україні. Що зміниться тепер?
Політика2 листопада 2022 р.
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Біньямін Нетаньяху святкує політичний камбек, поляризуючи суспільство

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Після виборів ізраїльське суспільство поляризоване як ніколи, констатує Керстен Кніп.
Керстен Кніпп
Коментар
Політика3 листопада 2022 р.
Ukraine - Chassidische Juden in Uman

Хасиди в Умані: чому паломники не бояться війни

З 25 до 27 вересня хасили в Умані святкують Рош га-Шана, тобто новий рік. Як готуються до свята під час війни?
Суспільство23 вересня 2022 р.07:57 хв.
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Рабин Моше Асман про Зеленського і підтримку Ізраїлю

Головний рабин України Моше Реувен Асман у інтерв'ю DW розповів, чому Ізраїль має більше підтримувати Україну.
Суспільство15 вересня 2022 р.24:50 хв.
Трагедія на Олімпійських іграх у Мюнхені

Трагедія на Олімпіаді у Мюнхені: пів століття потому

Критичне осмислення трагедії на Олімпійських іграх у Мюнхені дається Німеччині з великими труднощами.
Політика5 вересня 2022 р.
Ракети в небі над Ізраїлем

Після обстрілів з Гази Ізраїль мобілізує 25 тисяч осіб

Обстрілам передувало знищення Ізраїлем одного з командирів угрупування "Ісламський джихад".
Політика6 серпня 2022 р.
Ukraine-Konflikt - Flüchtlinge in Hamburg

На яких умовах приймають українських біженців різні країни?

Українці розсіялися по всьому світу. Ось як їх приймають Польща, Молдова, Німеччина, Ізраїль і Великобританія. 
Конфлікти15 березня 2022 р.06:29 хв.
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Точка зору

Сара Юдіт Гофманн

Запізніла реакція Шольца на скандальні слова Аббаса

Сара Юдіт Гофманн
Коментар
Політика17 серпня 2022 р.

Сильний сигнал єдності проти заперечення Голокосту

Ліза Генель
Коментар
Політика21 січня 2022 р.
Коментатор FAZ Йохен Штанке

Ізраїльсько-палестинський конфлікт - кінець ілюзії

Йохен Штанке
Гостьовий коментар
Політика18 травня 2021 р.
Ніколас Буссе

Безперспективна ситуація Ізраїлю

Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Політика11 травня 2021 р.
Райнер Золліх, керівник арабської редакції DW

Своїм близькосхідним планом Трамп принижує палестинців

Райнер Золліх
Коментар
Політика29 січня 2020 р.

Операції спецслужб з ліквідації людей - тенденція лякає

Крістофер Нерінґ
Коментар
Суспільство19 січня 2020 р.