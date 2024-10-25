Як Ізраїль намагається зруйнувати фінсистему "Хезболли"

Ізраїльська армія атакувала об'єкти, пов'язані з фінансовою системою "Хезболли". Основний удар припав на її банк, проте експерти стверджують, що терористи у Лівані мають безліч джерел доходу, також від наркоторгівлі.

У воєнній кампанії Ізраїлю проти підтримуваного Іраном ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла", яке повністю або частково внесено у списки терористичних організацій США та ЄС, поставлено нову мету: уразити фінансову інфраструктуру терористів. 20 жовтняАрмія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)завдала авіаударів по філіях пов'язаної з "Хезболлою" фінансово-кредитної компанії "Al-Qard al-Hasan" у Бейруті та інших районах Лівану.

Речник Армії обророни Ізраїлю бригадний генерал Даніель Хагарі Фото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

За словами прессекретаря Армії оборони Даніеля Хагарі, ліванське радикальне угруповання використало "глибоку фінансову кризу", що панує в країні протягом останніх років, у своїх корисливих цілях. Його фінансова мережа, як стверджує ізраїльський військовий, ґрунтується на двох джерелах доходу: грошах з Ірану та від ліванського народу.

Хагарі заявив, що ізраїльські удари були спрямовані на пов'язані з "Al-Qard al-Hasan" об'єкти. Також він звинуватив "Хезболлу" у зберіганні "сотень мільйонів доларів" у бункері під лікарнею "Сахель" у Бейруті.

Що таке "Al-Qard al-Hasan"?

Девід Ашер, який багато років консультував уряд США з питань відмивання грошей та фінансування тероризму, в інтерв'ю DW описав "Al-Qard al-Hasan" як "позиково-ощадну спілку, а не банк у класичному розумінні".

Директор програми з безпеки на Близькому Сході у вашингтонському аналітичному Центрі нової американської безпеки (CNAS) Джонатан Лорд переконаний: "Al-Qard al-Hasan" відіграє у Лівані ключову роль у забезпеченні "Хезболли" коштами. "Вони надають фінансові послуги. Це була своєрідна стратегічна конкурентна перевага "Хезболли" у Лівані, тому що традиційний банківський сектор, особливо в останні кілька років, став небезпечним і проблемним через корупцію в Лівані і більш глобальні банківські та економічні проблеми", - пояснив Лорд у розмові з DW.

Розбір завалів після авіаудару по обєктах, пов'язаних з "Хезболлою" в Бейруті, 21 жовтня 2024 року Фото: -/AFP

"Al-Qard al-Hasan" був заснований у 1983 році і має близько трьох десятків філіалів. Організація користується особливою популярністю у районах Лівану, де традиційно сильна підтримка "Хезболли". Ще більш затребуваною компанія стала після того, як ліванська банківська система частково впала після фінансової кризи у 2019 році. "Al-Qard al-Hasan" не регулюється центральним банком Лівану і не належить до міжнародної банківської системи. З 2007 року організація перебуває під санкціями США.

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Як заробляє "Хезболла"?

У своєму зверненні Даніель Хагарі заявив, що "Хезболла" отримує свої гроші від Ірану, а також від фінансових та соціальних послуг, які угруповання надає ліванському населенню через "Al-Qard al-Hasan".

За словами Девіда Ашера, "Al-Qard al-Hasan" - лише "частина рівняння" у диверсифікованій фінансовій системі "Хезболли". Основна частина обов'язків організації, стверджує експерт, пов'язана з виплатами зарплат "пересічним" членам терористичного угруповання та наданням послуг населенню.

Ашер наголошує, що "Хезболла" використовує зокрема традиційну банківську систему Лівану і розподіляє свої активи у різний спосіб. За його власними оцінками, річний бюджет організації може становити "від 12 до 15 мільярдів доларів США на рік".

Своєю чергою, заява ізраїльської сторони про те, що більшість багатств "Хезболли" надходить з Ірану, - не підлягає сумніву, і це угруповання є фактично підрозділом іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), вважає Джонатан Лорд. "Якщо подивитися на бойовий склад сил Ірану, то видно, що він вважає "Хезболлу" компонентом національної оборонної інфраструктури", - зазначив він.

"Al-Qard al-Hassan" слугував грошовою касою для бойовиків "Хезболли" (на фото), вважає ізраїльська розвідка Фото: Courtney Bonneau/Middle East Images/picture alliance

Ще одне суттєве джерело доходу для "Хезболли" - гроші, отримані від скоєння таких злочинів, як наркоторгівля та торгівля діамантами, стверджує Ашер. За його словами, існує багато доказів, що організація збирає гроші через злочинні мережі по всьому світу, а потім відмиває велику їхню частину через начебто легальні підприємства, часто розташовані у Європі.

Загалом, за його оцінками, Іран забезпечує до половини резервів "Хезболли", а інша половина надходить від злочинної діяльності по всьому світу.

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Як діяльність "Хезболли" впливає на ліванську економіку?

З початку фінансової кризи 2019 року експерти описують економічну ситуацію в Лівані як катастрофічну. До серйозного спаду призвели введені проти Ірану міжнародні санкції, а згодом ситуацію посилили пандемія COVID-19 та вибух селітри у порту Бейрута у 2020 році.

Валюта і банківська система всередині країни практично впали, як і більшість її державних служб. ВВП скоротився майже вдвічі. Тепер же всього за кілька тижнів внаслідок бомбардувань під час операції ЦАХАЛу "Стріли півночі" проти "Хезболли" свої будинки були змушені залишити до мільйона ліванців - майже 20 відсотків від населення країни. Це ще більше вдарить по ліванській економіці.

Чи спрацює план Ізраїлю?

За словами Джонатана Лорда, спроба Ізраїлю завдати удару по фінансовій інфраструктурі "Хезболли" вказує на те, що "вони мислять інакше", ніж під час попередніх кампаній. Однак незважаючи на те, що ізраїльським військовим вдається завдавати великої шкоди терористам, існує ризик "повзучого розширення операції" та перетворення Лівану та боротьби з "Хезболлою" у власний "В'єтнам".

Девід Ашер, своєю чергою, вважає, що ізраїльські удари по об'єктах "Al-Qard al-Hasan" вже позбавили "Хезболлу" приблизно 30-40 відсотків її готівки. Водночас, стверджує він, в організації залишаються значні кошти, пов'язані з основною ліванською фінансовою системою. А нинішній підхід Ізраїлю "навряд чи вплине на потоки доходів, які "Хезболла" продовжує отримувати від Ірану та своїх різних злочинних підприємств по всьому світу".