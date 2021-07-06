Уряд Лівану просить світову спільноту про допомогу

Влада Лівану застерегла світову спільноту від "соціального вибуху" в цій країні й закликала негайно виділити Лівану допомогу. З таким закликом звернувся у вівторок, 6 липня, виконувач обов'язків прем'єр-міністра Лівану Хасан Діаб на зустрічі з главами іноземних дипломатичних місій у Лівані. Керівник ліванського уряду закликав іноземних донорів виділити фінансову допомогу його країні, попри те, що тут вже майже рік триває урядова криза й не сформовано постійного уряду.

"Прив'язка допомоги Лівану до формування уряду стала загрожувати життю ліванців", - сказав Діаб на зустрічі з іноземними посламив Бейруті. Очільник ліванського уряду визнав, що нині його країна проходить крізь "дуже темний тунель", а страждання населення досягли рівня "трагедії". Крім того, Діаб застеріг, що відмова від фінансової підтримки його країни поставить під загрозу "життя ліванців і єдність Лівану". Розплачуються не "корупціонери", а народ, продовжив Діаб. "Врятуйте Ліван, поки ще не надто пізно", - застеріг глава ліванського уряду.

Зала, де відбувалася зустріч глави уряду Лівану з іноземними дипломатами

Одна з найгірших економічних криз в історії

За оцінками Світового банку, з осені 2019 року Ліван переживає одну з найгірших економічних криз, зафіксованих у світі з середини XIX століття. Економічний колапс викликав у Лівані гнів на політичний клас, який громадяни вважають украй корумпованим і некомпетентним. Протягом десятиліть на політичній арені країни домінували одні й ті самі сім'ї та діячі, а обурення і часті протести не дали змін.

Після катастрофи внаслідок вибуху на складі міндобрив у порту Бейрута в серпні 2020 року Діаб і його уряд пішли у відставку. Нині він та його решта кабінету обіймають свої посади тільки на тимчасовій основі. Однак відтоді політичні сили так і не змогли домовитися про формування нового кабінету міністрів, попри те, що створення уряду необхідно для початку реформ, на чому наполягає міжнародна спільнота, зокрема Міжнародний валютний фонд (МВФ). Досі МВФ та решта фінансових організацій і країн-донорів відмовлялися надавати Лівану фінансову допомогу, допоки країна не проведе глибокі й всеосяжні реформи.

Від нинішньої економічної кризи в Лівані найбільше потерпає населення

Тотальна бідність і повсюдний дефіцит

Тим часом ситуація в економіці погіршується стрімкими темпами. Ліванський фунт втратив понад 90 відсотків своєї вартості щодо долара на чорному ринку. Темпи інфляції становлять понад 100 відсотків, а якщо брати динаміку цін на харчові продукти, то тут темпи інфляції перевищують 200 відсотків. Нині понад 60 відсотків населення живе в бідності.

Крім того, ліванці страждають від масових звільнень та тотального безробіття. Через брак товарів повсюдні довгі черги. В аптеках відчувається нестача ліків. Крім того, населення щодня змушене годинами обходитися без електропостачання.