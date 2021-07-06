 Уряд Лівану просить світову спільноту про допомогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2021

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Новини

Уряд Лівану просить світову спільноту про допомогу

Економічна криза в Лівані набуває катастрофічних масштабів. В.о. прем'єр-міністра Лівану Хасан Діаб виступив із терміновим закликом до міжнародної спільноти врятувати країну.

Керівник уряду Лівану Хасан Діаб

Керівник уряду Лівану Хасан Діаб (ц.) закликав світ негайно допомогти його країні

Влада Лівану застерегла світову спільноту від "соціального вибуху" в цій країні й закликала негайно виділити Лівану допомогу. З таким закликом звернувся у вівторок, 6 липня, виконувач обов'язків прем'єр-міністра Лівану Хасан Діаб на зустрічі з главами іноземних дипломатичних місій у Лівані. Керівник ліванського уряду закликав іноземних донорів виділити фінансову допомогу його країні, попри те, що тут вже майже рік триває урядова криза й не сформовано постійного уряду.

"Прив'язка допомоги Лівану до формування уряду стала загрожувати життю ліванців", - сказав Діаб на зустрічі з іноземними посламив Бейруті. Очільник ліванського уряду визнав, що нині його країна проходить крізь "дуже темний тунель", а страждання населення досягли рівня "трагедії". Крім того, Діаб застеріг, що відмова від фінансової підтримки його країни поставить під загрозу "життя ліванців і єдність Лівану". Розплачуються не "корупціонери", а народ, продовжив Діаб. "Врятуйте Ліван, поки ще не надто пізно", - застеріг глава ліванського уряду.

Зустріч керівництва уряду Лівану з іноземними дипломатами

Зала, де відбувалася зустріч глави уряду Лівану з іноземними дипломатами

Одна з найгірших економічних криз в історії

За оцінками Світового банку, з осені 2019 року Ліван переживає одну з найгірших економічних криз, зафіксованих у світі з середини XIX століття. Економічний колапс викликав у Лівані гнів на політичний клас, який громадяни вважають украй корумпованим і некомпетентним. Протягом десятиліть на політичній арені країни домінували одні й ті самі сім'ї та діячі, а обурення і часті протести не дали змін.

Після катастрофи внаслідок вибуху на складі міндобрив у порту Бейрута в серпні 2020 року Діаб і його уряд пішли у відставку. Нині він та його решта кабінету обіймають свої посади тільки на тимчасовій основі. Однак відтоді політичні сили так і не змогли домовитися про формування нового кабінету міністрів, попри те, що створення уряду необхідно для початку реформ, на чому наполягає міжнародна спільнота, зокрема Міжнародний валютний фонд (МВФ). Досі МВФ та решта фінансових організацій і країн-донорів відмовлялися надавати Лівану фінансову допомогу, допоки країна не проведе глибокі й всеосяжні реформи.

Економічна криза в Лівані

Від нинішньої економічної кризи в Лівані найбільше потерпає населення

Тотальна бідність і повсюдний дефіцит

Тим часом ситуація в економіці погіршується стрімкими темпами. Ліванський фунт втратив понад 90 відсотків своєї вартості щодо долара на чорному ринку. Темпи інфляції становлять понад 100 відсотків, а якщо брати динаміку цін на харчові продукти, то тут темпи інфляції перевищують 200 відсотків. Нині понад 60 відсотків населення живе в бідності.

Крім того, ліванці страждають від масових звільнень та тотального безробіття. Через брак товарів повсюдні довгі черги. В аптеках відчувається нестача ліків. Крім того, населення щодня змушене годинами обходитися без електропостачання.

  • Паніка в Бейруті

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Паніка в Бейруті

    Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.

  • Вибухи відчули далеко від епіцентру

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Вибухи відчули далеко від епіцентру

    Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.

  • Жителі Кіпру теж відчули вибухи

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Жителі Кіпру теж відчули вибухи

    Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.

  • Десятки загиблих, тисячі поранених

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Десятки загиблих, тисячі поранених

    Щонайменше 100 осіб загинули, понад чотири тисячі дістали поранення, повідомляє ліванське міністерство охорони здоров'я.

  • Тонни аміачної селітри

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Тонни аміачної селітри

    За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Селітра могла бути конфіскована з судна російського бізнесмена.

  • Наввипередки з часом за порятунок людських життів

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Наввипередки з часом за порятунок людських життів

    Понад 30 бригад медиків від Червоного Хреста терміново прибули на місце катастрофи. На межі своїх можливостей опинилися переповнені лікарні. Медики закликали населення до здачі крові, а також допомогти оснастити лікарні генераторами, аби забезпечити безперебійну подачу струму.

  • Люди розшукують одне одного

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Люди розшукують одне одного

    Через соціальні медіа люди намагаються знайти своїх близьких, які опинилися в районі вибуху, повідомляє кореспондент DW Бассель Аріді. Після вибуху він побував в одній з лікарень і побачив на власні очі переповнені лікарні.

  • Зона лиха і триденний траур

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Зона лиха і триденний траур

    Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн.

    Автор: Дарко Яневич


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Інтерпол оголосив у розшук двох росіян через вибух у Бейруті

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Ракетні атаки на Ізраїль з Сектора Гази та Лівану тривають

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