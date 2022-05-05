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Близький Схід - регіон у Західній Азії та Північній Африці. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Близький Схід".
Країни Близького Сходу: Бахрейн, Єгипет, Ємен, Ізраїль, Ірак, Йорданія, Катар, Кіпр, Кувейт, Ліван, Оман, ОАЕ, Саудівська Аравія, Сирія, Туреччина. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.