Близький Схід

Намети на кордоні із Польщею. Що змінилося у білоруському прикордонні

Білоруси, що живуть у селах на кордоні з Польщею, висловлюють серйозні побоювання через нелегальні потоки мігрантів, які намагаються потрапити на Захід. Що відбувається у прикордонній зоні?