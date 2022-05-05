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Близький Схід

Близький Схід - регіон у Західній Азії та Північній Африці. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Близький Схід".

Країни Близького Сходу: Бахрейн, Єгипет, Ємен, Ізраїль, Ірак, Йорданія, Катар, Кіпр, Кувейт, Ліван, Оман, ОАЕ, Саудівська Аравія, Сирія, Туреччина. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Напад поблизу Тель-Авіва: троє загиблих, ще четверо постраждали

Напад поблизу Тель-Авіва: троє загиблих, ще четверо постраждали 05.05.2022

У місті Ельад на перехожих накинулися двоє нападників, однин з яких мав вогнепальну зброю, а другий сокиру. ХАМАС уже встиг назвати цей кривавий напад "героїчним актом".
У Єрусалимі сутички поблизу Храмової гори: понад 30 постраждалих

У Єрусалимі сутички поблизу Храмової гори: понад 30 постраждалих 22.04.2022

Поблизу Храмової гори в Єрусалимі сталися сутички між палестинськими демонстрантами та ізраїльською поліцією. Остання застосувала сльозогінний газ та гумові кулі.

Ізраїль обстріляв Сектор Гази у відповідь на випущену ракету

Ізраїль обстріляв Сектор Гази у відповідь на випущену ракету 19.04.2022

Ударом ізраїльтян з повітря знищило потужності з виробництва зброї в Секторі Гази, що належать ісламістському руху ХАМАС, повідомила ізраїльська армія. Це стало відповіддю на ракетний обстріл території Ізраїлю.
ООН оголосила двомісячне перемир'я між сторонами конфлікту в Ємені

ООН оголосила двомісячне перемир'я між сторонами конфлікту в Ємені 02.04.2022

Повстанці-хусити та підтримувані Саудівською Аравією урядові сили домовилися про припинення вогню з нагоди Рамадану. Тим часом війна призвела до гуманітарної кризи.
Путін погодився відправити іноземних найманців на війну проти України

Путін погодився відправити іноземних найманців на війну проти України 11.03.2022

Сергій Шойгу повідомив Путіну, що 16 тисяч жителів Близького Сходу готові брати участь в бойових діях на боці "ЛДНР". Той заявив, що необхідно допомогти "перебратися до зони бойових дій добровольцям".
Верховний суд Іраку тимчасово виключив фаворита з президентських перегонів

Верховний суд Іраку тимчасово виключив фаворита з президентських перегонів 06.02.2022

Хошияра Зібарі тимчасово виключили з переліку кандидатів на посаду президента Іраку рішенням Верховного суду. Колишнього главу МЗС звинувачують у корупції.
Президент Ізраїлю здійснює історичний візит до ОАЕ

Президент Ізраїлю здійснює історичний візит до ОАЕ 30.01.2022

Після нормалізації відносин між двома країнами президент Ізраїлю Іцхак Герцог уперше приїхав до Абу-Дабі. Перед вильотом він заявив, що має послання миру для народів усього регіону.
ЗМІ: США залишили авіаносець у Середземному морі через війська РФ біля України

ЗМІ: США залишили авіаносець у Середземному морі через війська РФ біля України 29.12.2021

Авіаносець "Гаррі Трумен" замість передислокації на Близький Схід залишиться в Середземному морі через стягування військ РФ до українського кордону, пишуть ЗМІ.
Польща нарахувала в Білорусі 10 тисяч мігрантів, які прагнуть потрапити до ЄС

Польща нарахувала в Білорусі 10 тисяч мігрантів, які прагнуть потрапити до ЄС 30.11.2021

Польська прикордонна служба заявляє, що зараз на території Білорусі перебувають десять тисяч мігрантів, які мають намір потрапити до Євросоюзу.
Білорусь повідомила, що частина мігрантів залишила країну

Білорусь повідомила, що частина мігрантів залишила країну 23.11.2021

За даними білоруського МВС, 118 мігрантів вилетіли з мінського летовища 22 листопада. Ще більше, імовірно, мають залишити країну найближчим часом.
Майже 50 мігрантів прорвалися через кордон з Білорусі до Польщі - польська поліція

Майже 50 мігрантів прорвалися через кордон з Білорусі до Польщі - польська поліція 14.11.2021

На одній з ділянок польсько-білоруського кордону близько 50-ти мігрантам вдалося прорвати огорожу та потрапити до Польщі. 22 з них уже затримали, повідомила польська поліція.
Намети на кордоні із Польщею. Що змінилося у білоруському прикордонні

Намети на кордоні із Польщею. Що змінилося у білоруському прикордонні 09.11.2021

Білоруси, що живуть у селах на кордоні з Польщею, висловлюють серйозні побоювання через нелегальні потоки мігрантів, які намагаються потрапити на Захід. Що відбувається у прикордонній зоні?
Кількість авіарейсів з Близького Сходу до Мінська подвоїлася - ЗМІ

Кількість авіарейсів з Близького Сходу до Мінська подвоїлася - ЗМІ 07.11.2021

До березня летовище білоруської столиці готується приймати близько 40 рейсів на тиждень із Стамбула, Дамаска та Дубая, пише німецький тижневик Welt am Sonntag. Це значно більше, ніж позаминулої зими.

У Дамаску пролунали два вибухи: щонайменше 14 загиблих

У Дамаску пролунали два вибухи: щонайменше 14 загиблих 20.10.2021

В автобус із сирійськими військовослужбовцями заклали бомби. Унаслідок подвійного вибуху загинули щонайменше 14 осіб. Це наймасштабніша атака за останні роки.
Стрілянина під час мітингу в Бейруті: щонайменше п'ятеро загиблих

Стрілянина під час мітингу в Бейруті: щонайменше п'ятеро загиблих 14.10.2021

Невідомі відкрили вогонь під час демонстрації, учасники якої вимагали звільнити головного слідчого у справі про вибух в порту Бейрута в серпні 2020 року. Внаслідок стрілянини загинули щонайменше п'ятеро осіб.
Чи змінить Анкара свою політику щодо біженців та ЄС?

Чи змінить Анкара свою політику щодо біженців та ЄС? 25.09.2021

Раніше уряд Туреччини впустив на територію країни мільйони сирійців. Однак нині країна переживає економічну кризу, тож дедалі сильніше лунають голоси критиків такої політики уряду.

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