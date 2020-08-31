Макрон вимагає від влади Лівану реформ, каже про "останній шанс"

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Лівану наполягав на необхідності швидкого формування уряду та проведення докорінних реформ у країні. "Це - останній шанс", - сказав Макрон у вівторок, 1 вересня, в Бейруті.

Президент Франції зазначив, що підтримує вимоги населення Лівану стосовно глибинних змін у країні. Він заявив про можливість проведення восени ще однією донорської конференції для допомоги Лівану. "Я готовий, можливо, у середині чи наприкінці жовтня, разом з ООН організувати ще одну міжнародну донорську конференцію", - пообіцяв Макрон, цитує інформагентство AFP.

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Макрон вдруге приїхав до Лівану

Дивитись відео 02:21 Поділитись Вибухи в Бейруті: апокаліптична атмосфера в місті (05.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3gRcQ Вибухи в Бейруті: апокаліптична атмосфера в місті (05.08.2020)

Це вже друга поїздка Макрона в Ліван після потужного вибуху в порту Бейрута, що прогримів 4 серпня та спустошив значну частину столиці країни. Франція до 1943 року мала мандат Ліги націй на управління територією сучасних Лівану та Сирії, а тому зв'язки Парижа з Бейрутом є досить тісними.

Під час першої донорської конференції, організованої Францією та ООН 9 серпня, вдалося зібрати близько 250 мільйонів євро екстреної допомоги для Лівану. Німеччина пообіцяла надати 20 мільйонів євро, Франція - 30 мільйонів.

Новий голова уряду у Бейруті

Під час візиту до Бейрута Макрон зустрівся також із призначеним напередодні новим главою уряду Лівану Мустафою Адібом. У швидкому призначенні нового прем'єра після відставки попереднього кабінету 10 серпня президент Франції побачив "першу ознаку" змін. Макрон вимагає якнайшвидшого утворення дієздатного уряду, який повинен зайнятися необхідними структурними реформами. "Я й надалі тиснутиму", - сказав Макрон, пообіцявши наступний візит до Бейрута у грудні цього року.

Руйнування у порту Берута, який спричинив потужний вибух аміачної селітри

Вибух у Бейруті та відставка уряду

Вибух у порту Бейрута на початку серпня забрав життя понад 180 людей, близько 300 тисяч внаслідок масштабних руйнувань залишилися без даху над головою. За даними уряду Лівану, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання необхідних заходів безпеки.

Вибух спричинив загострення антиурядових протестів. Під їхнім тиском 10 серпня попередній уряд Лівану на чолі з Хасаном Діабом пішов у відставку. Діаб під час оголошення про відставку зазначив, що в Лівані "система корупції є більшою за державу".