Макрон вимагає від влади Лівану реформ, каже про "останній шанс"

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Лівану наполягав на необхідності швидкого формування уряду та проведення докорінних реформ у країні. "Це - останній шанс", - сказав Макрон у вівторок, 1 вересня, в Бейруті.
Президент Франції зазначив, що підтримує вимоги населення Лівану стосовно глибинних змін у країні. Він заявив про можливість проведення восени ще однією донорської конференції для допомоги Лівану. "Я готовий, можливо, у середині чи наприкінці жовтня, разом з ООН організувати ще одну міжнародну донорську конференцію", - пообіцяв Макрон, цитує інформагентство AFP.
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Макрон вдруге приїхав до Лівану
Це вже друга поїздка Макрона в Ліван після потужного вибуху в порту Бейрута, що прогримів 4 серпня та спустошив значну частину столиці країни. Франція до 1943 року мала мандат Ліги націй на управління територією сучасних Лівану та Сирії, а тому зв'язки Парижа з Бейрутом є досить тісними.
Під час першої донорської конференції, організованої Францією та ООН 9 серпня, вдалося зібрати близько 250 мільйонів євро екстреної допомоги для Лівану. Німеччина пообіцяла надати 20 мільйонів євро, Франція - 30 мільйонів.
Новий голова уряду у Бейруті
Під час візиту до Бейрута Макрон зустрівся також із призначеним напередодні новим главою уряду Лівану Мустафою Адібом. У швидкому призначенні нового прем'єра після відставки попереднього кабінету 10 серпня президент Франції побачив "першу ознаку" змін. Макрон вимагає якнайшвидшого утворення дієздатного уряду, який повинен зайнятися необхідними структурними реформами. "Я й надалі тиснутиму", - сказав Макрон, пообіцявши наступний візит до Бейрута у грудні цього року.
Руйнування у порту Берута, який спричинив потужний вибух аміачної селітри
Вибух у Бейруті та відставка уряду
Вибух у порту Бейрута на початку серпня забрав життя понад 180 людей, близько 300 тисяч внаслідок масштабних руйнувань залишилися без даху над головою. За даними уряду Лівану, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання необхідних заходів безпеки.
Вибух спричинив загострення антиурядових протестів. Під їхнім тиском 10 серпня попередній уряд Лівану на чолі з Хасаном Діабом пішов у відставку. Діаб під час оголошення про відставку зазначив, що в Лівані "система корупції є більшою за державу".
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Паніка в Бейруті
Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Вибухи відчули далеко від епіцентру
Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Жителі Кіпру теж відчули вибухи
Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Десятки загиблих, тисячі поранених
Щонайменше 100 осіб загинули, понад чотири тисячі дістали поранення, повідомляє ліванське міністерство охорони здоров'я.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Тонни аміачної селітри
За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Селітра могла бути конфіскована з судна російського бізнесмена.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Наввипередки з часом за порятунок людських життів
Понад 30 бригад медиків від Червоного Хреста терміново прибули на місце катастрофи. На межі своїх можливостей опинилися переповнені лікарні. Медики закликали населення до здачі крові, а також допомогти оснастити лікарні генераторами, аби забезпечити безперебійну подачу струму.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Люди розшукують одне одного
Через соціальні медіа люди намагаються знайти своїх близьких, які опинилися в районі вибуху, повідомляє кореспондент DW Бассель Аріді. Після вибуху він побував в одній з лікарень і побачив на власні очі переповнені лікарні.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Зона лиха і триденний траур
Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн.
Автор: Дарко Яневич