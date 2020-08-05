 Призначено нового главу уряду Лівану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2020

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Новини

Призначено нового главу уряду Лівану

Новим прем'єр-міністром Лівану призначено Мустафу Адіба. Він пообіцяв швидке проведення реформ. Тим часом Світовий банк оцінив збитки від вибуху в Бейруті.

Мустафа Адіб - новий прем'єр-міністр Лівану

Мустафа Адіб - новий прем'єр-міністр Лівану

Офіс президента Лівану повідомив у понеділок, 31 серпня, про призначення нового глави уряду країни. Ним став 48-річний Мустафа Адіб, який раніше обіймав посаду посла Лівану в Німеччині. Як зазначив Адіб у телевізійному зверненні, "необхідно у рекордно короткий термін сформувати уряд та одразу розпочати втілення реформ", цитує інформагентство AFP. Він пообіцяв також швидко звернутися по необхідну міжнародну фінансову допомогу для країни.

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Адіба напередодні на посаду прем'єра запропонували суніти. Головні політичні посади в Лівані ділять за релігійною приналежністю: президентом країни досі завжди був християнин, главою уряду - суніт, а головою парламенту - шиїт. Попередній уряд Лівану на чолі з Хасаном Діабом пішов у відставку 10 серпня. 

Діаб пішов на цей крок після руйнівного вибуху у столиці країни Бейруті, який забрав життя понад 180 людей і спричинив масові антиурядові протести. Діаб також наголосив, що в Лівані "система корупції є більшою за державу". За його словами держава не здатна позбутися цієї системи, і "один приклад корупції вибухнув у порту Бейрута".

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За даними уряду Лівану, в порту Бейрута вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрату амонію), яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання необхідних заходів безпеки.

Світовий банк оцінив збитки від вибуху в Бейруті

Внаслідок вибуху було зруйновано будівлі та об'єкти інфраструктури вартістю в 4,6 мільярда доларів США. Таку оцінку у своєму попередньому дослідженні 31 серпня оприлюднив Світовий банк. За підрахунками фахівців банку, втрати від скорочення економіки Лівану через вибух становлять до 3,5 мільярдів доларів. Особливої шкоди зазнали житлове будівництво, транспортна система та заклади культури, повідомляє інформагентство dpa.

Місце вибуху у Бейруті, столиці Лівану

Місце вибуху у Бейруті, столиці Лівану

Внаслідок вибуху на початку серпня були зруйновані значні частини порту, а також прилеглі житлові квартали, зокрема й райони, відомі своїми ресторанами, барами та культурними закладами. Чимало багатоповерхових будинків неподалік від порту більше непридатні для проживання, близько 300 тисяч людей у місті залишилися без даху над головою. Від вибуху більш ніж шість тисяч осіб отримали ушкодження.

Вибух поглибив економічну кризу у Лівані

Світовий банк оцінює, що для робіт з відбудови в місті цього та наступного року потрібно до 2,2 мільярда доларів. Ще до вибуху Ліван перебував у глибокій економі нічній кризі, очікувалося суттєве скорочення валового внутрішнього продукту.

На міжнародній донорській конференції було зібрано понад 250 мільйонів євро допомоги Лівану для подолання наслідків катастрофи. Західні держави, обіцяючи надати необхідну допомогу, вимагають від уряду країни проведення докорінних реформ та викорінення корупції.

  • Паніка в Бейруті

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Паніка в Бейруті

    Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.

  • Вибухи відчули далеко від епіцентру

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Вибухи відчули далеко від епіцентру

    Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.

  • Жителі Кіпру теж відчули вибухи

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Жителі Кіпру теж відчули вибухи

    Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.

  • Десятки загиблих, тисячі поранених

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Десятки загиблих, тисячі поранених

    Щонайменше 100 осіб загинули, понад чотири тисячі дістали поранення, повідомляє ліванське міністерство охорони здоров'я.

  • Тонни аміачної селітри

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Тонни аміачної селітри

    За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Селітра могла бути конфіскована з судна російського бізнесмена.

  • Наввипередки з часом за порятунок людських життів

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Наввипередки з часом за порятунок людських життів

    Понад 30 бригад медиків від Червоного Хреста терміново прибули на місце катастрофи. На межі своїх можливостей опинилися переповнені лікарні. Медики закликали населення до здачі крові, а також допомогти оснастити лікарні генераторами, аби забезпечити безперебійну подачу струму.

  • Люди розшукують одне одного

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Люди розшукують одне одного

    Через соціальні медіа люди намагаються знайти своїх близьких, які опинилися в районі вибуху, повідомляє кореспондент DW Бассель Аріді. Після вибуху він побував в одній з лікарень і побачив на власні очі переповнені лікарні.

  • Зона лиха і триденний траур

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Зона лиха і триденний траур

    Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн.

    Автор: Дарко Яневич


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