Призначено нового главу уряду Лівану

Офіс президента Лівану повідомив у понеділок, 31 серпня, про призначення нового глави уряду країни. Ним став 48-річний Мустафа Адіб, який раніше обіймав посаду посла Лівану в Німеччині. Як зазначив Адіб у телевізійному зверненні, "необхідно у рекордно короткий термін сформувати уряд та одразу розпочати втілення реформ", цитує інформагентство AFP. Він пообіцяв також швидко звернутися по необхідну міжнародну фінансову допомогу для країни.

Дивитись відео 02:21 Поділитись Вибухи в Бейруті: апокаліптична атмосфера в місті (05.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3gRcQ Вибухи в Бейруті: апокаліптична атмосфера в місті (05.08.2020)

Адіба напередодні на посаду прем'єра запропонували суніти. Головні політичні посади в Лівані ділять за релігійною приналежністю: президентом країни досі завжди був християнин, главою уряду - суніт, а головою парламенту - шиїт. Попередній уряд Лівану на чолі з Хасаном Діабом пішов у відставку 10 серпня.

Діаб пішов на цей крок після руйнівного вибуху у столиці країни Бейруті, який забрав життя понад 180 людей і спричинив масові антиурядові протести. Діаб також наголосив, що в Лівані "система корупції є більшою за державу". За його словами держава не здатна позбутися цієї системи, і "один приклад корупції вибухнув у порту Бейрута".

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За даними уряду Лівану, в порту Бейрута вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрату амонію), яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання необхідних заходів безпеки.

Світовий банк оцінив збитки від вибуху в Бейруті

Внаслідок вибуху було зруйновано будівлі та об'єкти інфраструктури вартістю в 4,6 мільярда доларів США. Таку оцінку у своєму попередньому дослідженні 31 серпня оприлюднив Світовий банк. За підрахунками фахівців банку, втрати від скорочення економіки Лівану через вибух становлять до 3,5 мільярдів доларів. Особливої шкоди зазнали житлове будівництво, транспортна система та заклади культури, повідомляє інформагентство dpa.

Місце вибуху у Бейруті, столиці Лівану

Внаслідок вибуху на початку серпня були зруйновані значні частини порту, а також прилеглі житлові квартали, зокрема й райони, відомі своїми ресторанами, барами та культурними закладами. Чимало багатоповерхових будинків неподалік від порту більше непридатні для проживання, близько 300 тисяч людей у місті залишилися без даху над головою. Від вибуху більш ніж шість тисяч осіб отримали ушкодження.

Вибух поглибив економічну кризу у Лівані

Світовий банк оцінює, що для робіт з відбудови в місті цього та наступного року потрібно до 2,2 мільярда доларів. Ще до вибуху Ліван перебував у глибокій економі нічній кризі, очікувалося суттєве скорочення валового внутрішнього продукту.

На міжнародній донорській конференції було зібрано понад 250 мільйонів євро допомоги Лівану для подолання наслідків катастрофи. Західні держави, обіцяючи надати необхідну допомогу, вимагають від уряду країни проведення докорінних реформ та викорінення корупції.