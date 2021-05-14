Ракетні атаки на Ізраїль з Сектора Гази та Лівану тривають

У ніч на вівторок, 18 травня, північна частина Ізраїлю була знову, як і минулого тижня, обстріляна ракетами з території Лівану. Про це повідомили в ізраїльських збройних силах.

Зазначається, що у відповідь військові Ізраїлю здійснили артилерійський обстріл ділянки, з якої було запущено ракети. При цьому минулого тижня з ліванської території вже було здійснено подібний напад.

Також цієї ночі тривали ракетні атаки на Ізраїль з території Сектора Гази. При цьому ізраїльські військові, як і раніше, завдавали авіаційних ударів у відповідь по цілях на палестинській території.

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Старт ракети-перехоплювача ізраїльської системи "Залізний купол"

Розмова Байдена і Нетаньяху

Як повідомляє німецький мовник Deutschlandfunk, напередодні у телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху президент США Джо Байден дав першому зрозуміти, що готовий підтримати перемир'я у конфлікті на Близькому Сході. Водночас глава Білого дому наголосив, що Ізраїль має право на самооборону проти ракетних атак.

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон після розмови з єгипетським президентом Абдель-Фаттахом ас-Сісі висловив сподівання, що Єгипет зможе стати посередником у конфлікті.

Нове засідання Ради Безпеки ООН

На 18 травня заплановане проведення нового екстреного засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого загостренню на Близькому Сході. Під час попередніх відкритих дебатів, які відбулися 16 травня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав припинити ескалацію насильства в Ізраїлі та в Секторі Гази.

Також цього дня має відбутися відеоконференція міністрів закордонних справ ЄС, які також обговорять арабо-ізраїльський конфлікт.