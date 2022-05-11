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Джо Байден

Джо Байден - 46-й президент США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джо Байден".

Демократ Джо Байден - 46-й президент Сполучених Штатів Америки. На президентських виборах 2020 року він переміг республіканця Дональда Трампа. З 2009 до 2017 року Джо Байден був віце-президентом США. Главою Білого дому тоді був Барак Обама. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України

Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України 11.05.2022

Програма допомоги передбачає виділення шести мільярдів доларів на закупівлю бронемашин та систем ППО для України. Документ ще має підтримати Сенат.
Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Байден підписав закон про ленд-ліз для України 09.05.2022

Програма дозволить США впродовж двох років швидше постачати зброю в Україну завдяки скороченню стандартних бюрократичних процедур.
США оголосили про нову військову допомогу Україні на 150 млн доларів

США оголосили про нову військову допомогу Україні на 150 млн доларів 07.05.2022

У межах нової безпекової допомоги Україна отримає від США 25 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, контрартилерійські радари, польове та інше обладнання.
Речницею Білого дому вперше стане чорношкіра представниця ЛГБТ

Речницею Білого дому вперше стане чорношкіра представниця ЛГБТ 06.05.2022

Новою речницею Білого дому призначено Карін Жан-П'єр - уродженку французького острова Мартиніка.
У Пентагоні розповіли про передачу Україні розвідданих

У Пентагоні розповіли про передачу Україні розвідданих 05.05.2022

США діляться з Україною розвідувальною інформацією про ситуацію на полі бою, але не беруть участь в ухваленні рішень і не повідомляють про місцезнаходження вищих воєначальників РФ, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.
США очікують від інших держав більшої й довгострокової допомоги Україні

США очікують від інших держав більшої й довгострокової допомоги Україні 29.04.2022

На тлі запиту Джо Байдена до Конгресу про додаткові 33 мільярди допомоги Києву США розраховують, що й інші держави надаватимуть Україні посилену довгострокову допомогу, заявила речниця Білого дому.
Конгрес США схвалив програму ленд-лізу для України

Конгрес США схвалив програму ленд-лізу для України 28.04.2022

Тепер закон передадуть на підпис президенту США Джо Байдену. Документ дозволить швидше надсилати зброю Україні завдяки скороченню бюрократичних процедур.
Конгрес США зробив крок до передачі Україні заморожених активів РФ

Конгрес США зробив крок до передачі Україні заморожених активів РФ 28.04.2022

Для набуття чинності документ має підтримати Сенат і підписати президент Байден.
США запускають гуманітарну програму для прийому біженців з України

США запускають гуманітарну програму для прийому біженців з України 21.04.2022

Нова програма гуманітарного захисту передбачає необхідність спонсорства українців, які хочуть отримати притулок у США. За словами президента країни Джо Байдена, вона буде швидкою та простою.
Які злочини визнають геноцидом

Які злочини визнають геноцидом 21.04.2022

Президент Володимир Зеленський звинуватив Росію в скоєнні геноциду в Україні. Про геноцид говорив і президент Джо Байден. Чи підпадають злочини російських військових під цей термін?
США, Канада та Великобританія обіцяють Україні більше артилерії

США, Канада та Великобританія обіцяють Україні більше артилерії 19.04.2022

Також, за даними ЗМІ, Вашингтон планує найближчим часом оголосити про ще 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні.
Володимир Зеленський закликає Джо Байдена відвідати Україну

Володимир Зеленський закликає Джо Байдена відвідати Україну 17.04.2022

Володимир Зеленський закликав відвідати Україну президентів США та Франції Джо Байден та Еммануеля Макрона. "Щоб вони побачили все на власні очі", - сказав президент України в інтерв'ю CNN.
Джо Байден готовий приїхати до України

Джо Байден готовий приїхати до України 14.04.2022

50-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями четверга, 14 квітня.
Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом

Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом 13.04.2022

На думку президента Франції Еммануеля Макрона, росіяни і українці є "братніми народами". При цьому він визнає, що Росія скоює в Україні воєнні злочини.

Через Мексику до США? Українці та росіяни у Тихуані

Через Мексику до США? Українці та росіяни у Тихуані 13.04.2022

Кордон між США та Мексикою, відкритий для українських біженців, залишається нездоланною перешкодою як для латиноамериканців, так і для росіян, у тому числі тих, котрі не підтримують політику президента РФ.
Джо Байден вважає геноцидом дії Росії в Україні

Джо Байден вважає геноцидом дії Росії в Україні 12.04.2022

Путін намагається знищити ідею того, щоб бути українцем, тому дії армії РФ в Україні є геноцидом, вважає президент США Джо Байден.

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