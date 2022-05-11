Джо Байден - 46-й президент США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джо Байден".

Демократ Джо Байден - 46-й президент Сполучених Штатів Америки. На президентських виборах 2020 року він переміг республіканця Дональда Трампа. З 2009 до 2017 року Джо Байден був віце-президентом США. Главою Білого дому тоді був Барак Обама. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.