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ПолітикаУкраїна

План Трампа щодо Україні: "заморозка" чи вікно можливостей?

Максим Драбок
13 листопада 2024 р.

Новообраний президент США Дональд Трамп запевняв, що закінчить війну Росії проти України за 24 години. Як він збирається це зробити? Чи наполягатиме на "заморозці" фронту та відмові України від вступу в НАТО в обмін на зброю зі США?

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Навколо ймовірної угоди Трампа теж чимало спекуляцій. Згідно з інформацією, яка потрапила у ЗМІ з його оточення, один з варіантів так званого плану Трампа може полягати в заморожуванні лінії фронту та відмові України від вступу в НАТО щонайменше на 20 років - в обмін на продовження постачання озброєнь від США для стримування Росії. При цьому буферну зону, а це плюс-мінус 1200 кілометрів, мають контролювати війська європейських країн. 

Чи може Трамп дійсно суттєво зменшити або й повністю припинити постачання Україні озброєнь? Одні експерти кажуть, що розмови про те, що після 20 січня, тобто дня інавгурації Трампа, "закрутять" кран, є абсурдними, адже програш України - не в інтересах США, і Трамп не захоче виглядати слабким лідером на міжнародній арені. Інші оглядачі переконані, що адміністрації Байдена, поки вона ще при владі, варто використати час до 20 січня, аби поставити в Україну все, що можна, і підтримати, наскільки це можливо. 

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