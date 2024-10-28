Вибори в США - 2024: якою буде подальша підтримка України?

Дональд Трамп чи Камала Гарріс - на що слід налаштовуватися Україні після виборів у США? Чи зможе країна, яка вже майже три роки протистоїть повномасштабному російському вторгненню, й надалі розраховувати на військову підтримку з боку Сполучених Штатів? Усе говорить про те, що інтрига стосовно результатів голосування й цього разу зберігатиметься до останнього. Репортажі та аналітика про вибори президента США - в досьє DW.