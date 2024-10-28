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ПолітикаСполучені Штати Америки

Вибори в США - 2024: якою буде подальша підтримка України?

28 жовтня 2024 р.

Вибори президента США 5 листопада є важливими й для України в питанні подальшої військової допомоги. Від демократів балотується Камала Гарріс, від республіканців - Дональд Трамп. Очікується напружена дуель.

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Кандидати у президенти США Дональд Трамп та Камала Гарріс
Хто стане наступним президентом США - Трамп чи Гарріс?Фото: Alex Brandon/AP/picture alliance und Mat Otero/AP/dpa/picture alliance

Дональд Трамп чи Камала Гарріс - на що слід налаштовуватися Україні після виборів у США? Чи зможе країна, яка вже майже три роки протистоїть повномасштабному російському вторгненню, й надалі розраховувати на військову підтримку з боку Сполучених Штатів? Усе говорить про те, що інтрига стосовно результатів голосування й цього разу зберігатиметься до останнього. Репортажі та аналітика про вибори президента США - в досьє DW. 

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Докладно

Зустріч президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США Дональда Трампа 27 вересня 2024 року

Єрмак: Українська влада не боїться можливої перемоги Трампа

Голова ОП: Жоден з кандидатів в президенти США "не бажає дозволити Росії виграти війну" проти України.
Політика27 жовтня 2024 р.
Кандидати у президенти США на виборах 2024 року Дональд Трамп (л) та Камала Гарріс

Яким буде ставлення США після виборів до України та до РФ

Чим відрізнятиметься політика адміністрацій Гарріс і Трампа щодо Москви, Києва та НАТО? І чи відрізнятиметься?
Політика22 жовтня 2024 р.
Дональд Трамп та Камала Гарріс

Трамп зателефонує Путіну, але "це не розв'яже проблему"

Експертка Констанце Штельценмюллер в інтерв'ю DW про вибори президента США та сценарії для України.
Політика25 жовтня 2024 р.
Камала Гарріс відтепер офіційна кандидатка у президенти від Демпартії

Гарріс: Як президентка я твердо стоятиму на боці України

Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс формально прийняла номінацію кандидата у президенти США на виборах 5 листопада.
Політика23 серпня 2024 р.
Президенти США Дональд Трамп і Росії Володимир Путін у 2018 році

Трамп: Говорити з Путіним - розумно

Дональд Трамп не підтвердив і не спростував дані про його спілкування з президентом Росії після січня 2021 року.
Політика16 жовтня 2024 р.
Під час теледебатів між Дональдом Трампом та Камалої Гарріс

Огляд преси: Доля України вирішується в передмістях у США

Західна преса активно коментує візит президента Володимира Зеленського до США.
Конфлікти27 вересня 2024 р.
Зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа у Гельсінкі 2018 року

Трамп і Путін: ще тісніші зв'язки, ніж вважалося раніше?

Розслідувач Боб Вудворд стверджує, що Трамп у часи свого президентства робив Путіну особисті послуги.
Політика10 жовтня 2024 р.
Тайбей, архівне фото

На який результат виборів у США сподіваються у Пекіні?

Трамп чи Гарріс? Про те, з яким президентом США Китаю було би простіше, розмірковує Александер Ґерлах.
Старший науковий співробітник Ради Карнегі з етики у міжнародних відносинах Александер Ґерлах
Александер Ґерлах
Гостьовий коментар
Політика9 жовтня 2024 р.
Джеймс Ді Венс і Тім Волз під час теледебатів

Як вплинуть на вибори в США "ввічливі" дебати Венса і Волза?

Під час теледебатів Венс і Волз серйозно обговорювали політику, а таке - рідкість.
Політика2 жовтня 2024 р.