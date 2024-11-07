Експерт зі США про те, як Трамп збирається завершити війну

Від обраного президента США Дональда Трампа лунали обіцянки про те, що в разі перемоги на виборах у США він нібито зможе врегулювати конфлікт і завершити російську війну проти України "за 24 години", ще до того моменту, як офіційно стане президентом. При цьому він не уточнював, як саме планує це зробити. Тож яку тактику Трамп та його адміністрація можуть обрати, щоби досягти цього, DW розпитала старшого наукового співробітника Німецького фонду Маршалла у Вашингтоні Джексона Джейнса.

DW: Пане Джейнс, обраний президент США Дональд Трамп робив багато заяв щодо намірів припинення війни РФ проти України. Та що насправді, на вашу думку, він робитиме?

Джексон Джейнс: Так, проблема в тому, що це питання, на яке зараз ніхто не може відповісти. Я маю на увазі те, що його бомбастичні характеристики, драматичні презентації, про те, що він робитиме, були продемонстровані словами "я припиню цю війну за 24 години".

І йому це під силу?

Ні. Він говорив, що скаже Путіну, мовляв, "або ти зупинись, або я дам їм всю ту зброю, яка їм потрібна", або потім піде до Зеленського і скаже йому, що той має поступитися чотирма областями. Я думаю, що він поставив на кін власну репутацію через те, що стільки разів казав, що збирався говорити з Путіним, якого він, до речі, дуже добре знає, і що він піде і розбереться з цим, і так війну може бути закінчено. Адже коли його під час дебатів запитали, чи хоче він перемоги України у цій війні, він сказав, що хоче її закінчення. Але якою ціною? І ніхто не знає відповіді на це питання, очевидно, по обидва боки Атлантики. Тому я думаю, що питання буде в тому, що він спробує зробити.

Ніхто не може довіряти Путіну у будь-якій формі забезпечення стабільної безпеки для України. Щоби укласти якусь угоду під егідою Путіна, Трампу обов'язково треба було б налагодити стосунки з (президентом України - Ред.) Зеленським, але й також обговорити це з Європою, щоб побачити, що станеться, коли, наприклад, як він каже, припинить підтримку України, наприклад, фінансову. Чи станеться це швидко, чи за кілька років чи ні, це ще належить побачити.

Але гадаю, що він збирається зробити те, що він зазвичай робить - зайнятися цим особисто. Так було з Сі Цзіньпінем, з північнокорейським лідером (Кім Чен Ином. - Ред.)… Я думаю, він вірить, що зможе це зробити, базуючись на абсолютній силі його персоналії та на тому, щоб сісти з ними разом та сказати: "Дивіться, ось так має функціонувати світ".

Я думаю, що він збирається прозондувати ґрунт. Імовірно, він може говорити напряму з Путіним. Але знову ж таки, Путіну не можна довіряти. Тож мені важко уявити, як він зможе потім звернутися до обох сторін, а також до американської громадськості, і сказати, що "я вирішив цю проблему".

Чи може Трамп насправді зменшити або й повністю припинити постачання Україні озброєнь?

Що ж, я думаю, що зараз робить багато адміністрація Байдена. І вони збираються використати це вікно часу до 20 січня, щоби поставити в Україну все, що можуть, і підтримати, наскільки це можливо. Та розмови про те, що 21 січня "закрутять" кран, є абсурдними.

Але я думаю, що він хоче паузи, а потім, зрештою, уповільнення темпу і, зрештою, можливо, сказати, як спосіб досягти успіху у своїх заявах, що він зупинить війну. Гадаю, це формула, яку він хоче використовувати. Отже, все це буде по-діловому: він погляне на те, як далеко може зайти з Путіним, як далеко із Зеленським. Він дивитиметься і на те, як далеко він може зайти практично з будь-ким, хто причетний. І зрештою він озирнеться навколо і скаже: "Добре, це найкраща угода, яку я можу отримати, і я збираюся на неї пристати". Принаймні він так думає.