Майбутня адміністрація Трампа: хто обійме ключові посади

Вже відомо деякі прізвища осіб, які увійдуть до майбутньої адміністрації Трампа. Тож кого майбутній президент візьме у свою нову адміністрацію?

Дональд Трамп, якого вже привітали з перемогою на виборах і чинний президент США Джо Байден, і суперниця Камала Гарріс, визначається, кому дістануться посади в його майбутній адміністрації. Оглядачі очікують, що після переформатування Республіканської партії саме вірні соратники Трампа отримають більшість посад.

Сюзі Вайлз має стати керівницею апарату Дональда Трампа

Першим оголошенням про майбутні призначення Дональда Трампа стала посада голови апарату Білого дому , яку він вирішив віддати 67-річній республіканці Сюзі Вайлз. Ця політикиня з Флориди користується великим авторитетом у партії та була фактичною керівницею його останньої передвиборчої кампанії. Вона має стати головою адміністрації Трампа і загалом першою жінкою на цій посаді.

Голова апарату здійснює нагляд за діяльністю Білого дому та керує політичним порядком денним президента. По суті, це ключовий радник з усіх політичних питань.

Сюзі Вайлз буде ключовою радницею Трампа з усіх політичних питань Фото: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

Протягом усієї своєї кар'єри Вайлз перебувала на задньому тлі, просуваючи своїх кандидатів. Як і багато "залаштункових" діячів і діячок, вона уникала публічної уваги. Повідомляється, що вона отримала від новообраного президента США прізвисько ice baby, тобто "крижана дитина", ймовірно, через свою репутацію та схильність уникати публічних виступів.

Однак її репутація бездоганна. Саме їй приписують заслугу в тому, що вона змусила Трампа, відомого своєю імпульсивністю й некерованістю, провести найдисциплінованішу передвиборчу кампанію. Оскільки інформації про те, як вона планує керувати Білим домом, обмаль, було б справедливо припустити, що Вайлз застосовуватиме аналогічний підхід щодо дисципліни й на посаді голови апарату.

Вайлз уже давно належить до оточення Трампа, для якого Флорида завжди була найголовнішим штатом. Так само вона керувала його кампанією у Флориді у 2016 та 2020 роках. Крім того, на її рахунку й успішне проведення губернаторської кампанії Ріка Скотта у Флориді у 2010 році. Тепер Скотт має всі шанси стати лідером республіканської більшості в Сенаті після його переобрання сенатором від Флориди.

Ведучий Fox News і колишній військовий Піт Хегсет очолить Пентагон

Трамп також оголосив, що призначить ведучого телеканалу Fox News Піта Хегсета на посаду міністра оборони. Хегсет працює на Fox News з 2014 року, й Трамп регулярно з'являвся в ефірі його ток-шоу. "З Пітом на чолі вороги Америки попереджені: наша армія знову буде великою, і Америка ніколи не відступить", - сказав Трамп у своїй заяві. Він переконаний, що Хегсет мужньо і патріотично сповідуватиме політику "миру через силу".

Піт Хегсет очолить міноборони США Фото: Evan Vucci/AP/dpa/picture alliance

Як, зокрема, зазначив конгресмен-демократ, член комітету з питань збройних сил Палати представників Адам Сміт, є занепокоєння через те, що Хегсет не є "достатньо серйозним політиком", щоб успішно працювати на чолі Пентагону. А Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, вважає, що відсутність у Хегсета досвіду роботи на керівних посадах у сфері національної безпеки ускладнить його затвердження на посаді під час голосування в Сенаті. "Я думаю, що Трамп втомився боротися зі своїми міністрами оборони і обрав того, хто був би лояльним до нього", - припускає Канчіан. Натомість і у військових колах кажуть, що вибір був несподіваним. Високопоставлений військовий офіцер, який говорив з AP на умовах анонімності, оскільки він не уповноважений спілкуватися зі ЗМІ, сказав, що вибір Хегсета викликає занепокоєння через те, що він не має практичного досвіду для управління таким великим відомством з величезним бюджетом як Пентагон.

Хегсет у своєму подкасті минулого тижня прокоментував війну Росії проти України, сказавши, зокрема, що вона виглядає "війною Путіна за повернення його лайна" (англ. - "Putin's give-me-my-shit-back war"). "Якщо Україна зможе захистити себе... чудово, але я не хочу, щоб американська інтервенція просувалася вглиб Європи і змушувала (Путіна) відчувати, що він наступає на п'яти", - сказав Хегсет, цитує Reuters.

Марко Рубіо очолить Держдеп

У новій адміністрації Трампа, окрім Сюзі Вайлз, працюватимуть одразу кілька вихідців з Флориди. Так, 13 листопада майбутній президент оголосив, що сенатор Марко Рубіо обійме посаду держсекретаря. На цій посаді Рубіо стане "захисником нашої нації" і "справжнім другом для наших союзників", переконаний Трамп.

Сенатор від штату Флорида Марко Рубіо був суперником Трампа на праймеріз 2016 року, але зрештою підтримав його на посаді президента й мав кілька посад у його першій адміністрації.

Трамп і Рубіо під час передвиборчого заходу республіканців Фото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

На посаді держсекретаря Рубіо відповідатиме за зовнішньополітичне відомство США і відіграватиме ключову роль у переговорах щодо позицій Трампа, які він часто озвучував, з метою припинення конфліктів в Україні та на Близькому Сході.

Він вважається "яструбом" щодо Китаю і вбачає в тихоокеанському супернику Америки як економічну, так і геополітичну загрозу.

Метт Гетц стане генпрокурором США

На посаду голови міністерства юстиції та генерального прокурора США Трамп висунув кандидатуру конгресмена-консерватора 42-річного Метта Гетца. Він "захистить наші кордони, знищить злочинні організації та відновить серйозно підірвану віру та довіру американців до міністерства юстиції", запевнив Трамп у соцмережі Truth Social.

Гетц раніше регулярно критикував надання Вашингтоном військової допомоги Україні. У квітні 2022 року він був одним з десяти депутатів Палати представників США, які проголосували "проти" закону про ленд-ліз для України.

Метт Гетц Фото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

За інформацією видання Utah News Dispatch, запрошення Метта Гетца на позицію голови мін'юсту та генпрокурора стало вкрай несподіваним рішенням, оскільки він залишається об'єктом розслідування комітету з етики Палати представників США у зв'язку зі звинуваченнями у сексуальних зловживаннях, незаконному вживанні наркотиків та одержанні дорогих подарунків. Водночас на своєму сайті сам Гетц описує себе як "відвертого консервативного фанатика" і категорично заперечує всі звинувачення, висунуті щодо нього комітетом.

Майк Волц як радник з нацбезпеки

Трамп також оголосив 12 листопада, що призначить конгресмена від штату Флорида Майкла Волца своїм радником з питань нацбезпеки. Свого часу Волц був першим конгресменом, який раніше служив офіцером спецсил і відбував службу в Афганістані.

Відставний офіцер Майкл Волц консультуватиме Трампа в питаннях нацбезпеки Фото: Rod Lamkey/AP Photo/picture alliance

Його дружина, Джулія Нешейват, була радницею Трампа з питань національної безпеки наприкінці його першого президентського терміну. Як і Рубіо, Волц вважається одним з найбільших критиків Китаю в Конгресі, що добре пасує до антикитайської економічної риторики та тарифних погроз Трампа.

Еліс Стефанік запропонували стати постпредом США в ООН

Республіканка з Палати представників Еліс Стефанік прийняла пропозицію Дональда Трампа стати постійною представницею США в ООН. Стефанік протягом десяти років була конгресвумен від штату Нью-Йорк і очолювала республіканську конференцію Палати представників Конгресу США.

Еліс Стефанік прийняла пропозицію Дональда Трампа стати постійною представницею США в ООН Фото: Anna Moneymaker/AFP/Getty Images

Вона вважається давньою прихильницею Трампа, в тому числі захищала його під час обох процедур імпічменту і часто підтримувала його ініціативи під час голосування в Палаті представників.

На посаді представниці США в ООН вона має замінити дипломатку Лінду Томас-Грінфілд, яка наразі очолює місію США. Ця посада була відновлена в уряді за часів адміністрації Байдена.

Радник Стівен Міллер має увійти до основної команди Трампа

Колишній спічрайтер і старший радник Трампа Стівен Міллер має повернутися до Білого дому за другої адміністрації на посаду заступника керівника апарату з питань політики.

Міллер є украй правим республіканцем і вважається одним з найпослідовніших прихильників антиімміграційної позиції Трампа. Серед його попередніх політичних починань - підтримка зведення стіни на кордоні між США та Мексикою, кількох суперечливих рішень щодо політики депортації та заборони Трампа на в'їзд мігрантів з деяких країн з мусульманською більшістю.

Стівен Міллер теж повернеться до Білого дому Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Останні чотири роки він був відомий як консервативний захисник громадянських свобод, але виступав у передвиборчій кампанії разом з Трампом. Телеканал CNN вперше повідомив про майбутнє призначення Міллера в понеділок, 11 листопада, а майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс привітав Міллера в соцмережі X.

Том Гоман - "прикордонний цар" Дональда Трампа

Термін "прикордонний цар" був використаний у кампанії Трампа проти Камали Гарріс, коли президент Джо Байден доручив їй контроль південного кордону Сполучених Штатів, але тепер він перекочував і в команду Трампа, де його пов'язали з одним з перших кадрових рішень Трампа. Том Гоман був виконувачем обов'язків директора Федеральної імміграційної та митної служби (ICE) в першій адміністрації Трампа, а тепер має стати її новим "прикордонним царем". Як очікується, він як вірогідний майбутній уповноважений з питань захисту кордону зможе радикально зменшити нелегальну міграцію.

Том Гоман - затятий прихильник депортації нелегальних біженців Фото: Lev Radin/ZUMA Wire/IMAGO Images

На Федеральному з'їзді Республіканської партії в липні Гоман заявив, що нелегальним мігрантам слід "уже зараз почати пакувати валізи" у разі перемоги Трампа на президентських виборах. Його жорстка позиція буде невіддільною частиною виконання обіцянки Трампа відправити нелегальних мігрантів до їхніх рідних країн, що під час передвиборчої кампанії називали "найбільшою операцією з депортації в американській історії".

У той час як передвиборча кампанія Трампа озвучувала цифри у 25 мільйонів нелегальних мігрантів у США, урядові звіти та незалежний аналіз показували, що в реальності ця цифра становить близько половини від цієї кількості. Крім того, не бракує й критики через вартість можливого запровадження такої програми. Так, Американська імміграційна рада оцінює реалізацію цього законопроєкту в загалом 315 мільярдів доларів в цілому, з яких 88 мільярдів доларів потрібно буде витратити за один рік роботи.

Маск відповідатиме за ефективність адміністрації США

Трамп відомий тим, що винагороджує лояльність. Однак, мабуть, найпомітнішими стали відданість Трампу з боку технологічного мільярдера Ілона Маска, який пожертвував понад 133 мільйони доларів на кампанію, та Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, який відмовився від власних політичних амбіцій заради підтримки кандидата Трампа.

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Не дивно, що Трамп згадав і Ілона Маска, і Роберта Кеннеді-молодшого у своїй переможній промові. Трамп оголосив, що призначать Ілона Маска співголовою нової структури - міністерства ефективності уряду, яку, окрім нього, співочолюватиме також американський підприємець індійського походження Вівек Рамасвамі. "Разом два ці чудові американці прокладуть шлях моїй адміністрації до ліквідації урядової бюрократії, скорочення надлишкового регулювання, зниження марнотратних видатків і реструктуризації федеральних агентств, що є необхідним для руху "Врятуймо Америку", - заявив Трамп.

Ілон Маск (п.) може й не матиме офіційної посади в адміністрації Трампа, однак його бізнес може виграти від прямих контактів з Білим домом Фото: JIM WATSON/AFP via Getty Images

Кеннеді - колишній юрист-еколог, особливо відомий своїми суперечливими альтернативними поглядами щодо медицини, в тому числі своєю відверто ворожою позицією до вакцинації.

Кеннеді ще не був номінований на жодну посаду, але Трамп дав зрозуміти, що може дати згоду на "дику" політику в галузі охорони здоров'я. Напередодні виборів Кеннеді заявив про своє бажання припинити практику фторування водопостачання.

Відомий своїми радикальними поглядами Роберт Кеннеді-молодший (л.) може зайнятися питанням охорони здоров'я в США Фото: Rebecca Noble/Getty Images

Він є членом династії демократів Кеннеді, сином колишнього нью-йоркського сенатора Роберта Ф. Кеннеді та племінником президента Джона Ф. Кеннеді - обидва стали жертвами замахів.

Лі Зельдін очолить Агентство з охорони довкілля

Ще один лояльний до Трампа чиновник, колишній конгресмен від штату Нью-Йорк Лі Зелдін очолить Агентство з охорони довкілля.

У своєму дописі в соціальній мережі X Зельдін наголосив на енергетичному порядку денному нової адміністрації, який включатиме згортання кліматично орієнтованої політики - пріоритети автомобілебудування та розвиток штучного інтелекту (ШІ). Єдине, що він згадав про довкілля, - це "захист доступу до чистого повітря і води".

Лі Зельдін після призначення зможе згортати програму захисту клімату, на яку робили ставку демократи Фото: Matt Rourke/AP/picture alliance

Поки неясно, які нормативні акти стануть пріоритетними цілями для адміністрації Трампа, але новий президент не раз ставив під сумнів Паризьку кліматичну угоду і неодноразово говорив про необхідність збільшення американського газо- й нафтовидобутку.

Хейлі та Помпео за бортом

Ще до того, як з'явилися новини про призначення Стефанік, Трамп оголосив, що не пропонуватиме посаду у своїй новій адміністрації колишній постійній представниці США в ООН Ніккі Хейлі.

Хейлі, колишня губернаторка Північної Кароліни, працювала в першій адміністрації Трампа посолкою в ООН. Вона спершу конкурувала проти Трампа в Республіканській партії, претендуючи змагатися за президентську посаду, але згодом зняла свою кандидатуру.

Трамп також виключив можливість входження колишнього директора ЦРУ і ексдержсекретаря Майка Помпео до складу своєї наступної адміністрації. Помпео залишився прихильником Трампа, утім, не виключено, що Трамп не поділяє усіх його ідей. Прихильники України сподівалися на призначення Помпео на посаду міністра оборони, оскільки той пропонував посилити військову допомогу та запросити Київ до НАТО.

Ніккі Хейлі та Майк Помпео працювали в першій адміністрації Трампа, але в складі нової адміністрації їх не буде Фото: Brendan McDermid/REUTERS

10 листопада син Трампа, Дональд-молодший, поширив у соціальних мережах пост подкастера Дейва Сміта, який хвалив той факт, що Помпео не увійде до команди Трампа. The Wall Street Journal також припустив, що Хейлі й Помпео не надали жодної ролі в новій адміністрації задля того, щоб мінімізувати конкуренцію в середовищі республіканців для Джей Ді Венса на праймеріз 2028 року.

Інавгурація Трампа запланована на 20 січня, тож доти в нього ще є час для остаточного формування своє команди, зокрема й роздачі ключових посад.