Трамп не включить до нової адміністрації Помпео та Хейлі

Новообраний президент США Дональд Трамп виключив повторне призначення двох високопосадовців зі своєї першої адміністрації - ексдержсекретаря Майка Помпео та Ніккі Хейлі, яка була постпредом США при ООН.

Новообраний президент США Дональд Трамп виключив повторне призначення двох високопосадовців зі своєї першої адміністрації - ексдержсекретаря Майка Помпео та колишньої постійної представниці США при ООН Ніккі Хейлі.

"Я не запрошуватиму Ніккі Хейлі або Майка Помпео приєднатися до адміністрації, яка зараз формується", - зазначив Трамп у дописі у своїй соцмережі Truth Social у суботу, 9 листопада. При цьому він додав, що йому "дуже сподобалося" працювати з Хейлі та Помпео, а також подякував їм "за службу нашій країні".

У липні Помпео виклав план щодо України, який передбачає збільшення поставок зброї та жорсткі дії проти російського енергетичного сектору. Хейлі балотувалася проти Трампа на республіканських праймеріз цього року, перш ніж підтримати його, але часом вона давала відверті поради, як, наприклад, коли в серпні закликала його "припинити скиглити" щодо кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс.

Наразі Трамп зробив лише одне призначення в майбутній адміністрації: Сьюзі Вайлс, яка керувала передвиборчою кампанією республіканця, очолить апарат Білого дому і стане першою жінкою в історії Америки, яка обійняла цю посаду.

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