Камала Харріс - 49-та віце-президентка США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Камала Харріс".

Американська юристка й політикиня Камала Харріс обійняла посаду віце-президентки США 20 січня 2021 року, після того, як на президентських виборах 2020 року переміг демократ Джо Байден. Камала Харріс стала першою жінкою і першою чорною на цій посаді. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.