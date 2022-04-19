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Камала Харріс

Камала Харріс - 49-та віце-президентка США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Камала Харріс".

Американська юристка й політикиня Камала Харріс обійняла посаду віце-президентки США 20 січня 2021 року, після того, як на президентських виборах 2020 року переміг демократ Джо Байден. Камала Харріс стала першою жінкою і першою чорною на цій посаді. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

США відмовляються від випробувань протисупутникової зброї

США відмовляються від випробувань протисупутникової зброї 19.04.2022

Вашингтон не проводитиме випробування протисупутникових ракет прямого перехоплення та виступає за закріплення цього підходу на рівні міжнародної норми.
Віцепрезидентка США: Росія веде агресію за точним сценарієм

Віцепрезидентка США: Росія веде агресію за точним сценарієм 19.02.2022

Камала Харріс підтвердила збільшення кількості американського контингенту НАТО у Східній Європі і запевнила, що Альянс буде "захищати кожен сантиметр території країн-членів".

На Мюнхенській конференції з безпеки чекають Зеленського та Путіна

На Мюнхенській конференції з безпеки чекають Зеленського та Путіна 06.02.2022

Володимир Путін відмовився від поїздки до Мюнхена на конференцію з безпеки, але може взяти участь віртуально. Також на захід запросили Володимира Зеленського.
У Білому домі зустрілися Джо Байден та Анґела Меркель

У Білому домі зустрілися Джо Байден та Анґела Меркель 15.07.2021

Анґела Меркель перебуває з робочим візитом у США. Вона вже зустрілася з віцепрезиденткою США Камалою Харріс. Увечері Меркель приймає в Білому домі президент США Джо Байден.
День звільнення рабів у США отримав статус федерального свята

День звільнення рабів у США отримав статус федерального свята 18.06.2021

За Днем визволення рабів 19 червня у США закріплений статус федерального свята. Президент Джо Байден підписав закон, раніше одностайно схвалений Конгресом.
У Сенаті США розпочалися слухання щодо другого імпічменту Трампа

У Сенаті США розпочалися слухання щодо другого імпічменту Трампа 09.02.2021

На першому етапі більшість сенаторів мають підтримати, що запущений другий процес імпічменту Дональда Трампа не порушує конституцію. Після цього на Сенат чекають багатоденні слухання в цьому процесі.
Гарний день для демократії: світові лідери вітають Байдена

"Гарний день для демократії": світові лідери вітають Байдена 20.01.2021

Лідери держав світу та Євросоюзу привітали Джо Байдена зі вступом на посаду президента. У Берліні розцінили це як "гарний день для демократії".
Інавгурація Джо Байдена: як це було

Інавгурація Джо Байдена: як це було 20.01.2021

Церемонія інавгурації Джо Байдена відбулася за жорстких протиепідемічних і безпекових заходів у Вашингтоні. Його попередник Дональд Трамп знехтував інавгурацією наступника, порушивши давню традицію.
Байден закликав до єдності й боротьби з расизмом і ненавистю

Байден закликав до єдності й боротьби з расизмом і ненавистю 20.01.2021

У своїй інавгураційній промові новий президент США Джо Байден наголосив на важливості єдності серед американців та миру попри розбіжності в думках і поглядах. Він також закликав боротися з расизмом і ненавистю.

No comment: Джо Байден склав присягу президента США (20.01.2021) 20.01.2021

У Вашингтоні склали присягу президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Харріс. Церемонія відбулася за безпрецедентних заходів безпеки.

Камала Харріс - хто ця жінка, яка стала віцепрезиденткою США

Камала Харріс - хто ця жінка, яка стала віцепрезиденткою США 20.01.2021

Камала Харріс стала не лише першою жінкою, але й першою небілою людиною на цій посаді, а, може, стане й першою президенткою США. Політичний портрет від DW.
Джо Байден склав присягу президента США

Джо Байден склав присягу президента США 20.01.2021

У Вашингтоні склали присягу президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Харріс. Попередник Байдена Дональд Трамп знехтував інавгурацією свого наступника.
ЗМІ дізналися про вимогу Трампа до влади Джорджії знайти відсутні голоси

ЗМІ дізналися про вимогу Трампа до влади Джорджії "знайти" відсутні голоси 04.01.2021

Дональд Трамп вимагав від держсекретаря Джорджії "знайти" йому відсутні 11 780 голосів для перемоги в цьому штаті над Джо Байденом, свідчить аудіозапис розмови, що потрапила до The Washington Post і AP.
Конгрес США розпочав роботу в оновленому складі

Конгрес США розпочав роботу в оновленому складі 03.01.2021

Палата представників і Сенат зібралися вперше в новому складі після проведених у листопаді виборів для приведення до присяги новообраних законодавців.
Журнал Time назвав Людиною року Джо Байдена і Камалу Харріс

Журнал Time назвав "Людиною року" Джо Байдена і Камалу Харріс 11.12.2020

Обрані президент та віцепрезидентка США Джо Байден і Камала Харріс стали "Людиною року - 2020" за версією журналу Time.
Рейтинг Forbes: Меркель вдесяте поспіль названа найвпливовішою жінкою у світі

Рейтинг Forbes: Меркель вдесяте поспіль названа найвпливовішою жінкою у світі 08.12.2020

Канцлерка ФРН Анґела Меркель вже десять років поспіль залишається на верхівці рейтингу найвпливовіших жінок у світі, який щороку складає журнал Forbes.
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