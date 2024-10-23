Чому Ілон Маск зробить 18 американців мільйонерами

На підтримку Дональда Трампа найбагатша людина у світі, Ілон Маск, уже пожертвував мільйони доларів. Однак його лотерея у "хитких штатах" може порушувати закони США, вважають експерти.

Найбагатша людина у світі, американський підприємець Ілон Маск, обіцяє роздавати по мільйону доларів щодня, аж до виборів президента США, що відбудуться 5 листопада. Щоб взяти участь у розіграші грошової винагороди, треба під час реєстрації не просто ввести адресу своєї електронної пошти, а й підписати політичну петицію. У ній претендент на мільйон заявляє про свою підтримку перших двох поправок до Конституції США, які гарантують право на свободу слова і право на носіння зброї.

Висловити прихильність двом положенням Конституції? На перший погляд, у цьому немає жодного підступу. Однак у розпал політичних баталій у США друга поправка дедалі частіше потрапляє у фокус уваги радикалів, які використовують її для саботування будь-яких політичних ініціатив щодо змін до законодавства про зброю, які стосуються суворішого контролю за її обігом.

Що не так з ініціативою Маска?

З юридичної точки зору, ініціатива Маска викликає питання через таку умову: щоб потрапити в базу учасників лотереї, охочі мають бути зареєстрованими виборцями на президентських виборах і виборах до Конгресу - і проживати в штатах Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія або Вісконсин. Ці сім штатів вважаються "штатами виборців, що коливаються" або "хиткими штатами". За американською політичною традицією, до таких належать штати, в яких напередодні виборів спостерігається приблизно рівний рівень популярності кандидатів від Республіканської та Демократичної партій. Саме голосування в "хитких штатах", найчастіше визначає переможця президентських виборів. Тому обидва табори - республіканця Дональда Трампа і демократки Камали Гарріс - щосили виборюють голоси виборців саме тут.

У Пенсильванії, крім лотереї, Маск ще й обіцяє виплатити кожному зареєстрованому виборцю, який підписав петицію, 100 доларів. У всіх семи "хитких" штатах учасники отримають по 47 доларів за кожен додатковий підпис.

Ілон Маск не шкодує грошей на виборчу кампанію Трампа Фото: FREDERIC J. BROWN/AFP

Губернатор Пенсильванії закликає до розслідування

Рік Гасен, професор права Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, опублікував у своєму блозі статтю, у заголовку якої йдеться про те, що Маск "вочевидь, бере участь у незаконній купівлі голосів". Гасен посилається на статтю 10307 (c) Кодексу США. Серед іншого, він передбачає штрафи або тюремне ув'язнення терміном до п'яти років для осіб, які "здійснюють, пропонують або приймають будь-які платежі за реєстрацію для голосування або голосування". Крім того, Гасен посилається на довідник міністерства юстиції щодо злочинів, пов'язаних із виборами, в якому "можливості отримання вигоди" також розтлумачені як спроба незаконного впливу на вибори.

Брендан Фішер, юрист, який спеціалізується на фінансуванні виборчих кампаній, говорить про юридичну колізію. "Було б мало сумнівів у законності, якби кожен, хто підписав петицію і проживає в Пенсильванії, мав право на перемогу, - цитує Фішера інформаційна агенція AP. - Але прив'язка платежів до реєстрації виборців, ймовірно, порушує закон".

Консервативний таблоїд New York Post процитував Бредлі Сміта, колишнього голову виборчої комісії: "Я схильний думати, що він не платить людям за реєстрацію для голосування. Це занадто розмито. Більша частина коштів дістається людям, які вже зареєструвалися..."

Губернатор Пенсильванії, демократ Джошуа Шапіро, вже публічно закликав правоохоронні органи почати розслідування. "Я більше не генеральний прокурор Пенсильванії, я - губернатор, але лотерея викликає серйозні питання", - заявив Шапіро в ефірі телеканалу NBC.

Джошуа Шапіро вимагає розслідувати лотерею Маска як можливий підкуп виборців Фото: Ricky Fitchett/ZUMA Press/picture alliance

Що таке America PAC?

Ілон Маск - обличчя багатомільйонної лотереї. Однак офіційно за нею стоїть лобістська група America PAC. PAC - це поширена у США абревіатура, що означає "Комітет політичних дій". Існує безліч PAC, які представляють різні інтереси і, як правило, підтримують певних кандидатів від республіканців або демократів. Прямі пожертвування кандидатам і партіям обмежені, проте PAC можуть організовувати власні рекламні кампанії в необмеженому обсязі.

Щоб допомогти Дональду Трампу повернутися в Білий дім, Ілон Маск у липні заснував фонд America PAC і вже вклав у нього 75 мільйонів доларів. За даними, які наводить інформаційна агенція Reuters, він навіть був єдиним донором фонду в період з липня по вересень.

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Що відбувається з даними?

Бази даних виборців є цінним ресурсом у виборчій кампанії: політтехнологи використовують адреси, віковий розподіл та іншу демографічну інформацію для складання детальних планів щодо того, до якої цільової групи в тому чи іншому регіоні слід звернутися з тим чи іншим посилом. Групи людей, які належать до категорії затятих прихильників, іноді також отримують заклики до пожертвувань. У цьому сенсі ініціатива Маска може надати табору Трампа цінну інформацію з усіх семи "хитких" штатів, за виборців яких сьогодні розгорнулася головна боротьба.