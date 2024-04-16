Вибори у США: найбрудніші фейки про Трампа та Гарріс

Під час передвиборчої кампанії у США гравці обох політичних таборів намагалися дискредитувати кандидатів від опонентів. Які фейки про Дональда Трампа та Камалу Гарріс застосовували, щоб вплинути на виборців? Фактчек DW.

Засилля дезінформації довкола кандидатів у президенти США Камали Гарріс та Дональда Трампа досягло небачених досі вимірів. Нерідко користувачі намагаються заплямувати репутацію обох кандидатів. Табір прихильників Гарріс намагається зобразити Дональда Трампа старим і сенільним. Кампанія Трампа безжально поширює брехню, щоб підірвати довіру до кандидатів від Демократичної партії. Поширеною є теза, що Камала Гарріс некваліфікована та недосвідчена, попри те, що вона три роки була віце-президентом і має досвід роботи прокуроркою. У цьому відео ми показуємо, як прихильники республіканців і демократів намагаються зобразити своїх опонентів у негативному світлі.

Гарріс Трампу під час дебатів: "Путін з'їсть вас на обід" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



