Трамп і права жінок у США: чому американки протестують
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Більшість демократів до останнього часу вірили, що захист права на аборт дозволить Камалі Гаррісздобути перемогу на виборах. Але цього не сталося.
Феміністки готуються до боротьби після розгромної перемоги Дональда Трампа. ПРи цьомиу загальна частка голосів, які жінки віддали за Трампа, збільшилася на три відсотки. Серед латиноамериканських жінок приріст був ще вищим - вісім відсотків.
Яким американські жінки бачать майбутнє цієї розколотої країни?