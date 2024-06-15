Трамп і права жінок у США: чому американки протестують

Чимало жінок у США готуються до боротьби після ​​інавгурації Дональда Трампа, адже побоюються, що їхні права утискатимуть. Інші ж радіють новому президенту США. Що лякає жінок у президентстві Трампа?

Більшість демократів до останнього часу вірили, що захист права на аборт дозволить Камалі Гаррісздобути перемогу на виборах. Але цього не сталося.

Феміністки готуються до боротьби після розгромної ​​перемоги Дональда Трампа. ПРи цьомиу загальна частка голосів, які жінки віддали за Трампа, збільшилася на три відсотки. Серед латиноамериканських жінок приріст був ще вищим - вісім відсотків.

Яким американські жінки бачать майбутнє цієї розколотої країни?